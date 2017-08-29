Среди бегущих первых нет. И отстающих тоже. Есть ли в РФПЛ «бег на месте»?

Первый этап чемпионата России получился очень скоротечным и интенсивным. Для клубов, участвующих в еврокубковой квалификации, вообще был актуален вопрос «не задохнуться» (ЦСКА, например, провел 12 матчей за 44 дня). Тем не менее, четверть чемпионата - достаточный отрезок для подведения определенных итогов. С ними – Алексей Андронов.

Прежде всего, это, разумеется, касается, действующего чемпиона России. Что новый сезон для них будет гораздо тяжелее прежнего - было очевидно. Но что «Спартак» устроит себе такие «американские горки», и проиграет непосредственным конкурентам трижды с общей разницей мячей 5:11 - такого не ожидал никто. Злые языки рассуждают о том, что на сборах москвичи больше праздновали титул, чем готовились его защищать. Очень злые - шутят о новом смысле кричалки «К вам приехал чемпион страны».

Не удаляясь в троллинг (этим есть кому заняться), скажем прямо: к сезону «Спартак» оказался не готов. Лига чемпионов - вопрос будущего, но даже на уровне чемпионата России проблемы велики. Особенно удивляет селекция: на кого ни обратит свой взор «Спартак» - потенциальные новички бегут от него, как от чумы. Гарай, Нейштетер, Луан, Ньянг - список вполне достаточный. Петковича и Пашалича для обновления мало - но это уже вопрос к Каррере и окружающим его «адьютантам».

Чисто игровых проблем «Спартака» вполне достаточно, чтобы не заострять внимание на клубной деятельности. К травмированному Зобнину добавился Тимофеев, не так ярко, как в прошлом сезоне, играет Фернандо, с трудом набирал форму после сборной Глушаков.

Центр поля - проблема номер 1.

Никуда не делась сомнительная надежность на флангах обороны - 2.

Жизнь вынудила затеять ротацию вратарей - 3.

Зе Луиш никак не избавится от невезения в атаке, а Луис Адриано играет сам по себе - 4.

«Спартаку» перерыв очень кстати, а то к Лиге чемпионов можно было подкатить «на ободах».

Бесспорное открытие первой части чемпионата - «Локомотив». Даже после Суперкубка трудно было такое предполагать, но Юрий Семин, лишаясь по ходу пьесы форвардов, не особенно снижал темпа набора очков. Терпение и внимание к чужим ошибкам стали главной добродетелью «Локомотива», умудрившегося опрокинуть на щит на их аренах и ЦСКА, и «Спартак». Эдер, как видится мне, исходя из многолетнего наблюдения за работой Семина - как раз тот форвард, что ему нужен. Вряд ли с него надо будет «снимать варежки», а в порой циничный футбол «Локомотива» он может вписаться идеально.

Удивительным образом на своем поле в этом сезоне выглядит ЦСКА. Если первое поражение (от «Локомотива») можно было посчитать несчастным случаем, второе (от «Рубина») - списать на отсутствие Акинфеева, то третье (от «Ахмата») - уже не объяснить даже судейской ошибкой. Да, Митришев выгребал мяч из-за линии. Но где же атака ЦСКА? Не забивая «Ахмату» дома, рассчитывать на успех трудно. Последние часы трансферного периода армейские болельщики будут нервно вчитываться в ленту новостей. Кажется, они согласны принять даже Артема Дзюбу (кстати, попавший в опалу у Роберто Манчини форвард имеет отличные отношения с армейскими сборниками). Без нападающего ставить серьезные задачи будет сложно.

Сам «Зенит» пока, похоже, непонятен даже своему тренеру. Скупая аргентинцев пачками, он никак не продвинулся вперед с точки зрения игры. Матч с «Спартаком» стоит вынести за скобки, сверкающих индивидуально Кокорина и Кузяева - тоже. Понятно, что Манчини нужно время, но все же столь значительное укрепление состава, как казалось, должно работать сразу. Пока же где-то на берегу Босфора, должно быть, посмеивается Мирча Луческу.

«Краснодару» в ближайшее время предстоит решать проблемы эмоционального плана. Вылет из Лиги Европы для клуба, который до того шагал в турнире только вперед - ментальный удар. Не добавляет оптимизма и перепалка с фанатами. Впрочем, подобные истории в российском футболе уже мало кого удивляют. Искать в нем оптимистичные тренды сложнее с каждым годом, а сама суть его существования - борьба. Так будет и для «Краснодара». Хотя если грамотно воспользоваться возникшим свободным временем - можно попробовать выйти и на новый уровень в чемпионате. Как это сделал в прошлом сезоне «Спартак».

Разбирать нижнюю и среднюю часть турнирной таблицы по истечении восьми туров - слишком рано. Явно выпадающего по качеству участника здесь не наблюдается, и некоторая определенность может наступить позднее. Пока не все разыгрались, пока порой бойцовских качеств хватает, чтобы компенсировать недостаток мастерства. Даже «Амкар», прибегнувший к языческому почти обряду, не выглядит безнадежным.

Думаю, к следующей паузе в чемпионате (октябрь) расслоение уже будет более серьезным. Так что предстоящий отрезок в 4 тура практически все могут воспринимать как решающий.



