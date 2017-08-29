Еще один шанс. Почему не стоит «закидывать камнями» Славена Билича

Во вторник утром боссы «Вест Хэма» приняли решение не увольнять главного тренера клуба. Ужасный старт: 10 пропущенных мячей, всего 2 забито и как кажется, полная безнадега. Но все ли так плохо?

Состав

Состав «Вест Хэма» в матче 38-го тура прошлого сезона против «Бернли»

Состав «Вест Хэма» в матче третьего тура этого сезона против «Ньюкасла»

Половина игроков основы поменялось в межсезонье, половина! Харт, Сабалета, Арнаутович, Чичарито, привлечен молодой полузащитник Деклан Райс.

Команде только предстоит сыграться и если смотреть статистику, то с каждым туром команда набирает и прибавляет в основных показателях. Исполнители высокого уровня и представьте, что будет, если все эти парни сыграются, в довесок к Фонте, Огбонне и Айю!

Статистика

Удары по воротам за игру: 11 (14 место)

Владение мячом: 47,7% (10 место)

Процент успешных передач: 75% (15 место)

Выигранная борьба в воздухе за игру: 18 (10 место)

Как видно, все не так уж и безнадежно, «молотки» создают моменты, команда играет по всей ширине поля, чуть чаще используя фланги (34% - 28% - 37%).

Игра вне домашних стен

Не стоит забывать о том, что все свои игры «Вест Хэм» проводил в гостях из-за чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил на их домашнем стадионе.

Каждый, кто смотрел игры подопечных хорвата скажет: «Вест Хэм» совсем не по делу набрал ноль очков на старте и сейчас плетется в зоне вылета. Слабая реализация, неуверенная игра в защите в связи с новым вратарем, глупое удаление - все это причины такого отвратительного старта.

Фигура Славена Билича

Стоит напомнить, что хорват в позапрошлом сезоне едва не вывел команду в топ-4. Коллектив был более сыгранный, но менее звездный. А вспомните Хорватию - отбора к ЕВРО-2008. Для Билича, главное не звезды, а возможность поработать со стабильным составом, который понимает друг друга с полуслова.

Во многом в провале «Вест Хэма» виновато руководство, второй год подряд перестраивая команду на 50% - 60%. Но можно быть уверенным, что после международного перерыва, коллектив Билича стабилизирует ситуацию и быстро выйдет из зоны вылета. И сегодня утром боссы «молотобойцев» приняли верное решение, дав возможность Биличу продолжить строить новую команду.