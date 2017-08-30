За счет чего Манчини сделал «Зенит» чемпионом (летним). Анализируем и считаем

Как Манчини добился быстрого успеха? В чем питерской команде еще надо прибавлять? «Фонтанка» опубликовала довольно любопытный текст за авторством Александра Дорского. С небольшими сокращениями знакомим вас с любопытным анализом.

На первый перерыв в сезоне «Зенит» ушел лидером чемпионата. Отрыв от московского «Локомотива» - всего одно очко, но никто всерьез команду Семина как конкурента в борьбе за первое место не воспринимает. О Мирче Луческу в Петербурге давно забыли: поле на стадионе перестелили, в составе «Зенита» теперь зажигают аргентинцы, Далер Кузяев и Александр Кокорин, а «Спартак» далеко позади. Роберто Манчини пока не дает повода усомниться в себе, но что итальянец действительно поменял в игре «Зенита»?

ОТ 4-2-3-1 ЛУЧЕСКУ К 4-4-2 МАНЧИНИ

Принципы работы Мирчи Луческу не меняются уже много лет: строгая ориентировка на короткие передачи почти во всех фазах атаки (в том числе при выходе из обороны – вспомните ошибку Лодыгина на старте сезона-16/17 в игре с «Ростовом»), большое количество навесов от крайних защитников при подходах к чужой штрафной, несколько бразильцев в составе, схема 4-2-3-1.

Манчини уже на первых сборах от нее отказался, сделав ставку на 4-4-2 (или 4-4-1-1 как ее вариацию), лишь во втором тайме контрольной встречи с «Аустрией» опробовав 4-3-3.

Изначально 4-4-2 для «Зенита» казались довольно спорным вариантом. Питерцы – это команда, которая практически во всех матчах российского чемпионата доминирует над соперником, она больше владеет мячом и чаще подходит к чужим воротам.

При таком стиле «Зениту» важно иметь численное преимущество на каждом участке поля, что обычно достигалось за счет построения небольших треугольников, в которых и происходила перепасовка. При классических 4-4-2 часто такие треугольники возникать в принципе не могут, нужны постоянные перемещения игроков средней линии и одного из форвардов. Значит, необходима хорошая физическая подготовка и четкое понимание игроками тренерских заданий, а это – довольно длительный процесс.

По итогам восьми туров по игровой схеме к Манчини вопросов не осталось – именно 4-4-2 выглядят наиболее оптимальной формацией для нынешнего «Зенита».

Более того, во всех матчах, где Роберто пытался отойти от привычной расстановки (встреча с «Тосно», где сначала были 4-3-3; игра с «Утрехтом», где в конце первого тайма петербуржцы перешли на игру в пять защитников; матч с «Ростовом», где до замены Нобоа на Дриусси были 4-2-3-1), у «Зенита» возникали большие проблемы как с содержанием, так и с достижением положительного результата.

Вряд ли этого не осознает сам итальянский тренер, поэтому и после возобновления чемпионата от «Зенита» вряд ли стоит ждать больших тактических сюрпризов.

«ЗЕНИТ» ТОЧНО УГАДАЛ С ТРЕМЯ ПОКУПКАМИ

В межсезонье петербургскую команду пополнило рекордное количество игроков – 12. Не все трансферы были очевидны, не со всеми игроками, пришедшими в «Зенит», мы разобрались и сейчас, но к концу августа уже точно можно сказать, что Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Далер Кузяев – безусловные удачи нового менеджмента.

Паредес вообще стал центральной фигурой нового «Зенита». Почти все атаки сине-бело-голубых развиваются через аргентинского хавбека, и это очень заметно по статистике.

Просто цифры: за восемь матчей Леандро сделал 754 передачи, Доменико Кришито – 612, а полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский – 553. Подавляющее преимущество Паредеса над всеми игроками лиги еще больше удивляет, учитывая то, что «Краснодар» до 8-го тура оставался командой, чаще всех владеющей мячом (теперь у команды Игоря Шалимова – 58,1%, у «Зенита» - 58,8%).

С функциями Паредеса все стало понятно с первой же игры против хабаровского СКА: минуте на 20-й Манчини через Бранислава Ивановича передал Лео задание опускаться к центральным защитникам для розыгрыша мяча.

Выглядело это так:





К восьмому туру ничего не поменялось: Паредес по-прежнему отходит очень глубоко для начала атаки первой передачей.





Игра против грамотно обороняющегося «Ростова» стала одной из самых сложных для «Зенита» в сезоне, и в прошедшее воскресенье значимость Паредеса в построениях Манчини только возросла: за 90 минут Лео отдал 121 пас (рекорд сезона).

Петербуржцы с трудом доставляли мяч к штрафной Сергея Песьякова, а вся острота исходила только от забросов Паредеса на Игоря Смольникова. Левый защитник «Ростова» Виталий Устинов не всегда успевал за Смольниковым, но дивидендов зенитовцам это не принесло.





Далер Кузяев – настоящее открытие старта сезона-17/18. В «Тереке»-»Ахмате» воспитанник Академии «Зенита» играл в опорной зоне, редко подключаясь к атакам. За 4 сезона в Грозном Далер не забил и отметился всего двумя голевыми передачами. Конечно, оба результативных паса Кузяев сделал как раз в матчах против «Зенита».

В прошлом сезоне Кузяев стал вторым в Премьер-лиге по количеству попыток отбора (169, у Александра Головина из ЦСКА было 174) и лучшим наряду с Владимиром Полуяхтовым из «Оренбурга» по числу успешных отборов (по 99).

Ни в одном из атакующих показателей Далер не входил даже в топ-20 игроков лиги. Теперь хавбек делит 5-е место в списке бомбардиров (3 гола), 10-е место по количеству участий в голевых атаках (5) и в среднем за матч обводит больше 2 соперников.

Важно и то, что Кузяев очень органично смотрелся как в центре поля в паре с Паредесом, так и на правом фланге, где он выходит, начиная со второго тайма игры с «Тосно».

Себастьян Дриусси приехал в России в ранге второго бомбардира аргентинского чемпионата, но пока в «Зените» сумел забить лишь в одной игре – дубль в ворота «Рубина». Тем не менее, Дриусси уже показал себя игроком достаточно высокого уровня, а его вклад в нынешние успехи сине-бело-голубых недооценен.

Во-первых, Себастьян – второй ассистент Премьер-лиги после Гекдениза Карадениза (4 голевых передачи, у турка – 5). Дриусси образовал классную связку с Кокориным: из 21 удара Александр 6 нанес с передач Себы, а аргентинец из 18-ти 7 – с передач главного русского бомбардира этого лета. Конечно, больше всего нам запомнилась голевая передача Дриусси на Кокорина в матче со «Спартаком», но были не менее классные комбинации и в играх с «Рубином», «Уралом» и «Ахматом».

Во-вторых, Дриусси (как и Кокорин) крайне важен для Манчини из-за хорошего стартового рывка. Роберто не делает большого акцента на продвижении мяча через короткие передачи – часто Кришито или Паредес просто забрасывают мяч на форвардов в свободные зоны.

В-третьих, аргентинский форвард принимает очень активное участие в прессинге. В среднем за матч Дриусси делает 1,3 перехвата на чужой половине поля – лучший результат Лиги для нападающих.

В среднем по числу перехватов, подборов и овладений мячом на чужой половине поля «Зенит» имеет средние по премьер-лиге показатели, но в некоторых играх (например, против «Спартака» и «Ахмата») давление со стороны петербуржцев резко возрастает, и тогда соперники чаще обычного теряют мяч вблизи своих ворот.