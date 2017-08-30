«Зенит» избавился от главной беды, Промес страдает, а Дзюба хочет много

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Сборная России полностью открылась

Самая экспериментальная сборная России в истории сборных России продолжает работать на сборе в Новогорске. Тренировку сделали полностью открытой, на ней команда работала над схемой 3-5-2, а Станислав Черчесов с помощью Марио Фернандеса шутил над всей командой.

К команде приехал Андрей Лунев: после позднего воскресного матча с «Ростовом» он рванул в Италию, чтобы врачи осмотрели его больное колено. Оказалось, что повреждение у вратаря «Зенита» не такое уж серьезное, чтобы отлеживаться дома – у партнеров, которых не вызвали в сборные, выходные до пятницы – и Лунев примчался в национальную команду. Такими поступками и доказывают максимальное желание играть за сборную.

«Марио, рассчитывай силу паса! Ты – бразилец, а он – нет». Черчесов – в порядке

«Зенит» отпустил проблемного защитника

У «Зенита» новые движения в составе: петербуржцы наконец-то избавились от главной головной боли в центре обороны – отпустили Луиша Нету. Португалец уже в Стамбуле, он даже прошел медосмотр для подписания контракта с «Фенербахче» и дал интервью официальному сайту турецкого клуба. Однако «Зенит» и «Фенер» еще не объявляли о договоренности, пока неясно, аренда это или полноценный трансфер. В любом случае принципиальное решение по Нету явно принято, а значит самый нестабильный центральный защитник «Зенита» точно больше не будет нас нервировать.

Интереснее обстоятельства ухода Нету: судя по всему, трансфер португальца напрямую связан с переходом в «Зенит» нового центрального защитника. В Петербурге, видимо, собираются одобрить уход португальца после подписания футболиста той же позиции. «Зенит» был близок к аренде Аймена Абденнура из «Валенсии», но тунисец предпочел «Марсель». В итальянских СМИ снова всплыл Андреа Раноккья, которого «Зенит» собирается купить, по слухам, уже не первое трансферное окно. Хотя с приходом итальянского главного тренера шансы на позитивные переговоры, возможно, и выросли.

«Спартак» снова никого не купил, а игрок «Зенита» отказался от своей страны

Дзюба просит слишком много

«Локомотив» провел заседание совета директоров, а после высказался председатель совета Анатолий Мещеряков. Кроме нескольких расплывчатых ответов, он вполне конкретно назвал финансовые запросы Артема Дзюбы чрезмерными. Мещеряков подчеркнул, что это только его личное мнение, но в такой ситуации личное мнение председателя совета директоров вполне может быть решающим.

То, что в высшем руководстве «Локомотива» вообще знают об уровне запросов Дзюбы, как минимум подтверждает переговоры клуба с «Зенитом» или даже с самим футболистом – не обязательно на официальном уровне, но какое-то общение точно было. У Артема, который обещал трансферные новости о себе, осталось всего два дня на что-то неожиданное. Молчание до вечера 31 августа будет, естественно, означать согласие на ситуацию в «Зените».

Манчини повезло больше всех

«Спартак» поедет в Краснодар к «Кубани», «Краснодар» – в Томск, «Локомотив» – в Самару. И только «Зенит» останется дома: петербуржцам достались другие петербуржцы, местное «Динамо».

«Зениту» очень повезло, что 20-21 сентября, через неделю после старта в группе Лиги Европы, команде не придется никуда лететь. К тому же почти наверняка номинально выездная игра будет для «Зенита» гораздо более домашней, чем для «Динамо СПб». Динамовцы проводят домашние матчи ФНЛ на малой арене «Петровского». Естественно, играть там же с «Зенитом» – самоубийство и глупость. Динамовское руководство пока мыслит в пределах «Петровского», наверняка планирует арендовать большую арену. А «Зенит» готов и вовсе предложить помощь в организации матча на новом стадионе. Какой бы вариант ни выбрали, именно «Зенит» будет хозяином по сути.

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Бразильцы готовы отпустить своего игрока в «Спартак»

Шутки над трансферной работой «Спартака» закончились, москвичам стоит просто пожелать успеха в последние пару дней. Во вторник представитель бразильского «Спорт Ресифи» подтвердил, что клуб готов продать полузащитника Эвертона Фелипе – интерес «Спартака» есть, желание бразильцев тоже, осталось только сделать правильное выгодное предложение.

Тем временем Квинси Промес, который уехал в сборную Голландии, страдает и мучается: у него нет ответа на вопрос, почему «Спартак» так плох в начале нового сезона. Промесу задали прямой вопрос о неудачном старте, Квинси сказал, что не понимает причин.

«Не понимаю, почему такие результаты». Промес рассказал о «Спартаке» и сборной