Называем три клуба, которые покинут КХЛ в следующем сезоне. Это будут…

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. КТО ПОКИНЕТ КХЛ?

Вы ведь не забыли, что после этого сезона согласно плану развития лиги в ВХЛ будут отправлены вслед за «Кузней» еще три клуба? Кто – интрига. Но прошли уже полторы недели со дня старта регулярного чемпионата КХЛ, и можно делать какие-то выводы.

Жаль, конечно, что лига не открывает свои рейтинги. Создали бы реалити-шоу, где цифры менялись бы динамически, и мы бы четко понимали, кто стоит на вылет. Это и команды бы подстегивало, и зрителей бы разжигало. В конце сезона мы бы понимали: да, этот клуб не выдержал конкуренцию. А то в мае объявят «список трех», для людей это опять станет шоком, снова поднимется негативная волна…

Но давайте я дам свой прогноз. Думаю, лига уберет один клуб с Запада и два с Востока, чтобы подравнять их по конференциям.

ЗАПАД. Неприкасаемые – СКА, «Локомотив», «Торпедо», ЦСКА, «Динамо» М, «Йокерит», ХК «Сочи» (из-за стадиона), «Спартак», «Динамо» Мн.

Рижское «Динамо» в прошлом сезоне собирало 4252 зрителя (41,3% от вместимости арены). Пока команда в этом году играла только в гостях. Но оставаться без Латвии – это странно.

«Витязь» (3 306 / 60,1%) - команда с маленького рынка, и ее могут слить. Но там стабильное финансирование, влиятельные боссы (Головков, Медведев). И если Подольск снова попадет в плей-офф, то никто «Витязь» не тронет. Очень глупо выгонять из КХЛ команду, которая пробилась в кубковую восьмерку.

«Северсталь» (2 993 / 49,3%) – посещаемость плохая, конечно. Посмотрим, как будет собирать команда в этом сезоне. Да, в клубе усилили работу с болельщиками – это видно уже по мероприятию в августе, когда в Череповце открывали сезон. Но четыре поражения на старте в четырех матчах – это плохо. А ведь 30% от рейтинга – это спортивные результаты.

«Слован» (8 952 / 85,7%) начал сезон так, словно это команда из другой лиги. 1:7 от СКА, 1:5 от «Локомотива», 2:4 от «Динамо» М. Но их не уберут с таким суперстадионом. И сами понимаете, Словакию в вышку не отправишь. А кто захочет терять целую страну?

ИТОГО: делаю вывод, что «Северсталь» и «Витязь» разыграют это место на вылет. Кто будет стоять выше в таблице по итогам сезона, у того больше шансов. Пока Подольск эту гонку выигрывает.

ВОСТОК. Неприкасаемые – «Авангард», «Ак Барс», «Сибирь», «Автомобилист», «Барыс», «Трактор», «Куньлунь» (1 622 / 29,1%– аутсайдер по посещаемости, но это политика), «Магнитка», «СЮ».

«Нефтехимик» (4908 / 81,8%) – там руководство клуба выстрелило себе в ногу, именно сейчас убрав бесплатные билеты для работников местного завода. Команда Андрея Назарова одержала три победы на старте, но посмотрите посещаемость в четырех домашних матчах: 2534 – 1523 – 2118 – 3657. Похоже, в последней игре против «Лады» (1:3) в клубе встрепенулись. Но в целом команды с посещаемостью две тысячи человек по определению не должно быть в КХЛ.

«Лада» (3747 / 62,4%) – тоже под ударом, но команда из хоккейного региона сейчас в зоне плей-офф и делает все, чтобы избежать сокращения.

«Амур» (6850 / 96,5%) – как ты уберешь из КХЛ команду, где такая посещаемость и прекрасный маркетинг? Да и зачем оставлять один «Адмирал», допустим, если туда все равно летают на выезд и логичнее там проводить не один, а два матча с клубами Дальнего Востока? «Амур» пока стоит низко, но на старте у команды аж восемь игр на выезде. И мы помним победу в Уфе над «СЮ» (5:4). Думаю, Хабаровск оставят.

«Адмирал» (5348 / 97,2%) – те же самые доводы. Кстати, еще в январе всерьез думали, что «Матч звезд КХЛ»-2018 пройдет во Владивостоке.

«Югра» (2842 / 51,7%) – практически обречена. Рынок маленький, на последнем матче собралось 2050 зрителей, предпоследнее место на Востоке. Игорь Захаркин очень хорош, но он же не волшебник.

ИТОГО: мне все понятно с «Югрой». И я вижу, что очень хочет вылететь «Нефтехимик», хотя раньше все думали, что это будет «Лада».

Если бы урезание происходило прямо сейчас, думаю, из КХЛ убрали бы «Северсталь», «Нефтехимик» и «Югру».

2. ДЕБЮТ АРТЮХИНА

Ненавидимый динамовскими фанатами Евгений Артюхин провел первый матч за новый клуб. Выходил во втором звене, получил 15:27 минуты игрового времени, сделал пять силовых приемов.

И тут фанаты задумались: «А может, Артюхин не так уж плох?»

Евгений дал отличное интервью после матча, призвав болельщиков к встрече, на которой он готов ответить на все вопросы. Я теперь жду, как отреагирует динамовская торсида. Предлагаю пригласить Евгения Артюхина в пресс-центр после матча – и поговорите, а журналисты об этом с удовольствием напишут. Не упускайте такой момент, это может быть уникальный формат.

3. ДЕЛО ЗАРИПОВА

Одно замечание по истории с Данисом Зариповым. Обращение к коллегам – когда вы даете заголовки к интервью Зарипова типа «Еще не знаю, поеду ли в НХЛ», то этим подставляете хоккеиста.

За океаном очень боятся «русского фактора», и всерьез такого игрока даже не будут рассматривать, если даже просто переведут цитаты. Как я знаю, сам Зарипов хочет подписаться в НХЛ, чтобы играть. У него просто нет другого выхода. Так что не рассматривайте эту ситуацию двусмысленно. И не передергивайте его слова.

Выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде? Это будет реальное чудо. И давайте сейчас об этом не мечтать.

Цепочка по Зарипову пока выглядит так: переговоры агента – приглашение в тренировочный лагерь клуба НХЛ в сентябре – подписание контракта – игра в НХЛ.

Другого пути просто нет.

Зарипов прямо сейчас хочет играть в НХЛ. Точка.