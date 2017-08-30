И Мбаппе туда же? Главные предатели мирового футбола

Сегодня Килиан Мбаппе должен подписать контракт с «ПСЖ». Болельщики «Монако» уже сжигают его футболки и проклинают игрока в соцсетях. «Советский спорт» решил вспомнить главных футбольных предателей.

Вильям Галлас («Челси»-»Арсенал»-»Тоттенхэм»): беспринципный капитан

Центральный защитник французской сборной попал в «Челси» еще во времена Раньери, образовав пару центральных защитников сначала с Десайи, а потом с Терри. После того, как «синих» возглавил Моуриньо, у защитника случился конфликт с португальским наставником из-за перевода на левый фланг обороны. В итоге он стал частью сделки с «Арсеналом» по Эшли Коулу. Четыре года Галлас был «канониром», дослужился до звания капитана команды,а по окончанию контракта ушел в стан заклятого врага - в «Тоттенхэм». Удивительный факт: он, хотя бы раз, выводил на поле все лондонские команды в ранге капитана.

Роберто Баджо («Фиорентина» - «Ювентус»): гнев «фиалок»

Пожалуй, один из самых скандальных переходов за всю историю серии А. В 1990 году лидер «фиалок» и сборной Италии согласился на переход в «Ювентус», который считается одним из злейших врагов «Фиорентины». Туринский клуб выплатил за игрока 25 миллиардов итальянских лир. В ответ фанаты «фиалок» устроили масштабные погромы и митинги у клубного офиса, что их пришлось разгонять с помощью полиции. В результате, в интервью итальянскому телевидению Баджо оправдывался, что ему пришлось принять предложение туринского клуба.

Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм»-»Арсенал»): Иуда из Северного Лондона.

Воспитанник академии «шпор» Сол Кэмпбелл более десяти лет был лидером обороны родного клуба. В 1999 году на посту капитана команды выиграл Кубок Лиги, а после победы заявил в одном из интервью, что никогда не будет играть за «Арсенал». Однако по окончании контракта с «Тоттенхэмом» в 2001 году вдруг нарушил обещание, перейдя к «канонирам». Первый матч на «Уайт Харт Лэйн» был для Кэмпбелла сущим кошмаром: его встретили не только свистом и проклятиями, но и заготовленными листовками с надписью «Иуда».

Владимир Быстров («Зенит»-»Спартак»-»Зенит»): Быстров, или Туда и обратно.

Вот уж точно из самых запоминающихся трансферных историй российского футбола. В 2005 году, поссорившись в пух и прах с тогдашним наставником «Зенита» Петржелой, Владимир перешел в московский «Спартак». Подвиги Быстрова в «Спартаке» надолго запомнили болельщики «Зенита», которым он постоянно передавал «приветы» после своих голов в ворота своей бывшей команды, то демонстрировал красно-белый ромб, то говорил, что с детства за «красно-белых». Но после возвращения в 2009 году домой к родным ростральным колоннам, тоску по которым игрок озвучил в одном из интервью, был предан анафеме уже болельщиками московского клуба. Интересно, что и с самим питерским «виражом» игрок пришел к компромиссу лишь после встречи с лидерами фанатских движений и принесения извинения за свой переход в «Спартак».

Бернд Шустер («Барселона» -»Реал»-»Атлетико»): шустрый «ангел».

По масштабности его переходы между клубами можно сравнить с переходами Галласа и Романа Широкова. «Белокурый ангел» восемь лет был лидером и плеймекером «Барселоны». Смена команды на мадридский «Реал», пусть и после долгих переговоров с каталонским клубом о новом контракте, стал громом среди ясного неба. В первом матче Шустера на «Ноу Камп»болельщики «Барселоны» вывесили кричащий плакат «Ты больше не легенда». Однако немецкий полузащитник не остановился на достигнутом и сумел удивить даже болельщиков «Реала»: по окончании контракта с «королевским» клубом он без угрызений совести перешел в мадридский «Атлетико».

Артем Дзюба («Спартак»- «Зенит»): в Питер за трофеями.

Заклятый друг Владимира Быстрова, который в одном из интервью назвал его «изделием номер 23», тем не менее повторил его путь из Москвы в Санкт-Петербург. Слухи о переходе Артема из «Спартака» в «Зенит» ходили давно, а о его конфликте с президентом «красно-белых» не говорил только ленивый, однако весть о переходе стала сенсацией. Все журналисты моментально припомнили ему его же многочисленные интервью, где он утверждал, что он не перейдет в ЦСКА или «Зенит». На это Артем ответил: « Я спартаковец и горжусь этим. Я не предавал свой родной клуб, прошел все, видел легендарных игроков. Но патриотизм и идиотизм не нужно путать. Ко мне относились без уважения, до 26-ти лет я бился головой об стену. Теперь я хочу побеждать, а «Зенит» поможет мне в этих целях». После перехода он четыре раза забивал мячи в ворота «красно-белых». Помимо голов, еще большей ненависти поклонников «Спартака» добавила ему обросшая многочисленными легендами история про издивательские высказывания в адрес экс-партеров в самолете после поражения «красно-белых».

Луис Энрике («Реал»-»Барселона»): лекарство от свиста.

Энрике покинул Мадрид после ссоры с руководством команды, а в первом же матче против бывшей команды забил гол и показал неприличный жест болельщикам «Реала». Азарт и лидерские качества помогли ему в итоге стать капитаном «Барселоны», а его эпичная драка с Зиданом заняла лидерские позиции по просмотрам во всемирной паутине.

В своих воспоминаниях он еще раз подразнил болельщиков «королевского» клуба: «Я хотел этого перехода, мечтал о нём. Я знал, что стану проклятым в Мадриде, но соблазн оказался слишком велик, и я ни секунды не жалею о своём решении. А свист в мой адрес… Знаете, к этому быстро привыкаешь».

Мануэль Нойер («Шальке 04»-»Бавария»): бастард из Гельзенкирхена.

По окончанию сезона 2010/11 Манюэль Нойер не стал продлевать контракт с «Шальке». В прессе новость появилась вместе с комментариями от руководства «Шальке» о том, что оно неоднократно предлагало ему переподписать контракт на более выгодных условиях, но все тщетно. Следом за этим пришли вести, что теперь Нойер подписал контракт с «Баварией».

Фанаты «Шальке» основательно подготовились к первой встрече с Мануэлем: перед матчем с «Баварией» на мосту рядом со стадионом повесили чучело Нойера, а на игре скандировали проклятия в адрес голкипера национальной сборной.

В апреле 2016 года Нойер так высказал журналистам свое мнение относительно фанатов из Гельзенкирхена: «Меня могут освистывать, когда я с мячом, однако если обратить внимание на мою карьеру в «Баварии», то можно прийти к выводу, что я принял верное решение. Конечно, эмоции составляют часть футбола, но мне непонятно, почему болельщики «Шальке» оскорбляют и называют меня бастардом».

Ник Бармби («Эвертон» - «Ливерпуль»): Ливерпульский раскол.

Ник Бармби, вскромленный «Тоттенхэмом», в 1996 году перешел в «Эвертон» из «Боро» и за четыре года стал вице-капитаном и лидером команды, и все бы ничего, но летом 2000 года Ливерпуль потрясла новость, которая еще больше ожесточила противостояние «красной» и «синей» части города: «мерсисайдцы» выплатили «ирискам» сумму отступных, которые были прописаны в контракте у Ника. Решение о переходе должен был принять сам игрок, и он, недолго думая, сменил одну часть Ливерпуля на другую. В первом же матче между командами он забил гол в ворота своего бывшего клуба. Несмотря на четыре трофея, завоёванные в составе «красных», большую часть времени игрок провел в лазарете. Новости об очередной травме Бармби встречались радостными воплями в «синей» части города.

Луиш Фигу («Барселона»-»Реал») - король футбольных предателей.

Когда появились слухи о переходе идола и капитана «Барселоны» в «Реал», Луиш Фигу, глядя честными глазами на журналистов, заявил в интервью: «Я никуда не уйду, а сплетни о том, что я могу перейти в мадридский «Реал» и вовсе смехотворны. Как я потом буду смотреть в лаза болельщикам?». А через пару недель он был уже в «Реале». Каталония тут же запылала от сожжённых футболок с седьмым номером и его фамилией. Сначала болельщики «сине-гранатовых» едва не сожгли его дом в Барселоне, а потом в первом матче на «Камп Ноу» в него пытались попасть монетами, зажигалками, бутылками и…головой свиньи. На одном из секторов баннер сочился ядом: «У нас есть сто миллиардов причин ненавидеть тебя, Иуда!».

А когда в 2005 году Фигу отправится уже в миланский «Интер», в одном из первых интервью он скажет: «Реал» - это цирк. «Интер» - настоящий футбольный клуб». Сейчас король предателей попеременно играет за ветеранов «Реала», «Интера» и… «Барселоны».