И Мбаппе туда же? Главные предатели мирового футбола
Сегодня Килиан Мбаппе должен подписать
контракт с «ПСЖ». Болельщики «Монако»
уже сжигают его футболки и проклинают игрока в соцсетях. «Советский спорт»
решил вспомнить главных футбольных предателей.
Вильям Галлас
(«Челси»-»Арсенал»-»Тоттенхэм»): беспринципный капитан
Центральный
защитник французской сборной попал в «Челси» еще во времена Раньери, образовав
пару центральных защитников сначала с Десайи, а потом с Терри. После того, как
«синих» возглавил Моуриньо, у защитника случился
конфликт с португальским наставником из-за перевода на левый фланг обороны. В итоге он стал
частью сделки с «Арсеналом» по Эшли Коулу. Четыре года
Галлас был «канониром», дослужился до звания капитана команды,а по окончанию
контракта ушел в стан заклятого врага - в «Тоттенхэм». Удивительный факт:
он, хотя бы раз, выводил на поле все лондонские команды в ранге капитана.
Роберто Баджо («Фиорентина» -
«Ювентус»): гнев «фиалок»
Пожалуй,
один из самых скандальных
переходов за
всю историю серии А. В 1990 году лидер
«фиалок» и сборной Италии согласился на переход в «Ювентус», который считается одним из злейших врагов «Фиорентины».
Туринский клуб выплатил за игрока 25 миллиардов итальянских лир. В ответ фанаты «фиалок» устроили масштабные
погромы и митинги у клубного офиса, что их
пришлось разгонять с помощью полиции. В результате,
в интервью итальянскому телевидению Баджо оправдывался,
что ему пришлось принять предложение туринского
клуба.
Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм»-»Арсенал»): Иуда из Северного Лондона.
Воспитанник
академии «шпор» Сол Кэмпбелл более десяти лет был лидером обороны родного
клуба. В 1999 году на
посту капитана команды выиграл Кубок Лиги, а
после победы заявил в одном из интервью, что никогда не будет играть за
«Арсенал». Однако по окончании контракта с «Тоттенхэмом» в 2001 году вдруг нарушил
обещание, перейдя к «канонирам». Первый матч на
«Уайт Харт Лэйн» был для Кэмпбелла сущим кошмаром:
его встретили не только свистом и проклятиями, но и заготовленными
листовками с надписью «Иуда».
Владимир Быстров
(«Зенит»-»Спартак»-»Зенит»):
Быстров, или Туда и обратно.
Вот
уж точно из самых
запоминающихся трансферных историй
российского футбола. В 2005 году, поссорившись в пух и прах с тогдашним наставником «Зенита» Петржелой, Владимир перешел в
московский «Спартак». Подвиги Быстрова в «Спартаке»
надолго запомнили болельщики «Зенита», которым он постоянно передавал «приветы»
после своих голов в ворота своей бывшей команды, то демонстрировал красно-белый
ромб, то говорил, что с детства за «красно-белых». Но после возвращения в 2009
году домой к родным ростральным колоннам, тоску по которым игрок озвучил
в одном из интервью, был предан анафеме уже болельщиками
московского клуба. Интересно, что и с самим питерским «виражом» игрок пришел к компромиссу лишь после встречи
с лидерами фанатских движений и принесения извинения за свой переход в
«Спартак».
Бернд Шустер («Барселона» -»Реал»-»Атлетико»): шустрый «ангел».
По
масштабности его переходы между клубами можно сравнить
с переходами Галласа и Романа Широкова. «Белокурый ангел» восемь лет был лидером и плеймекером
«Барселоны». Смена команды на мадридский
«Реал», пусть и после
долгих переговоров с каталонским клубом о новом
контракте, стал громом среди ясного неба. В первом матче Шустера на «Ноу Камп»болельщики
«Барселоны» вывесили кричащий плакат «Ты
больше не легенда». Однако немецкий
полузащитник не остановился на достигнутом и сумел
удивить даже болельщиков «Реала»: по
окончании контракта с «королевским» клубом он без
угрызений совести перешел в мадридский «Атлетико».
Артем Дзюба («Спартак»- «Зенит»): в Питер за трофеями.
Заклятый друг
Владимира Быстрова, который в одном из интервью назвал его «изделием номер 23»,
тем не менее повторил его путь из Москвы в
Санкт-Петербург. Слухи о переходе Артема
из «Спартака» в «Зенит» ходили давно, а о его
конфликте с президентом «красно-белых» не говорил только ленивый, однако весть о
переходе стала сенсацией. Все журналисты моментально
припомнили ему его же многочисленные интервью,
где он утверждал, что он не перейдет в ЦСКА
или «Зенит». На это Артем ответил: « Я
спартаковец и горжусь этим. Я не предавал свой родной клуб, прошел все, видел
легендарных игроков. Но патриотизм и идиотизм не нужно путать. Ко мне
относились без уважения, до 26-ти лет я бился головой об стену. Теперь я хочу
побеждать, а «Зенит» поможет мне в этих целях». После перехода он
четыре раза забивал мячи в ворота «красно-белых». Помимо голов, еще большей ненависти
поклонников «Спартака» добавила ему
обросшая многочисленными легендами
история про издивательские высказывания
в адрес экс-партеров в самолете после поражения «красно-белых».
Луис Энрике («Реал»-»Барселона»):
лекарство от свиста.
Энрике
покинул Мадрид после
ссоры с руководством команды, а в первом же
матче против бывшей команды забил гол и показал неприличный жест болельщикам
«Реала». Азарт и лидерские качества помогли ему
в итоге стать капитаном «Барселоны», а его
эпичная драка с Зиданом заняла лидерские позиции по просмотрам во всемирной
паутине.
В своих воспоминаниях он еще раз подразнил
болельщиков «королевского» клуба: «Я хотел этого перехода, мечтал о нём. Я знал,
что стану проклятым в Мадриде, но соблазн оказался слишком велик, и я ни секунды не жалею о своём решении. А свист в
мой адрес… Знаете, к этому быстро привыкаешь».
Мануэль Нойер («Шальке 04»-»Бавария»): бастард из Гельзенкирхена.
По окончанию сезона 2010/11 Манюэль
Нойер не стал продлевать контракт с «Шальке». В прессе новость появилась вместе с комментариями от
руководства «Шальке» о том, что оно неоднократно
предлагало ему переподписать контракт на более
выгодных условиях, но все тщетно. Следом за этим
пришли вести, что теперь Нойер подписал контракт с «Баварией».
Фанаты
«Шальке» основательно подготовились к первой встрече с Мануэлем: перед матчем с «Баварией» на мосту рядом со стадионом повесили чучело Нойера, а на игре скандировали проклятия в адрес голкипера национальной сборной.
В апреле 2016 года Нойер так высказал журналистам
свое мнение относительно фанатов из Гельзенкирхена: «Меня могут
освистывать, когда я с мячом, однако если обратить внимание на мою карьеру в
«Баварии», то можно прийти к выводу, что я принял верное решение. Конечно,
эмоции составляют часть футбола, но мне непонятно, почему болельщики «Шальке»
оскорбляют и называют меня бастардом».
Ник Бармби («Эвертон» - «Ливерпуль»): Ливерпульский раскол.
Ник Бармби, вскромленный «Тоттенхэмом»,
в 1996 году перешел в «Эвертон» из «Боро»
и за четыре года стал вице-капитаном
и
лидером команды, и все бы ничего, но летом 2000 года
Ливерпуль потрясла новость, которая еще больше ожесточила противостояние
«красной» и «синей» части города: «мерсисайдцы» выплатили «ирискам» сумму отступных,
которые были прописаны в контракте у Ника. Решение о переходе должен был принять сам игрок, и он, недолго думая, сменил одну часть
Ливерпуля на другую. В первом же матче между
командами он забил гол в ворота своего бывшего клуба. Несмотря на четыре
трофея, завоёванные в составе «красных», большую часть времени игрок провел в
лазарете. Новости об очередной травме Бармби встречались радостными воплями в
«синей» части города.
Луиш Фигу («Барселона»-»Реал») - король футбольных предателей.
Когда
появились слухи о переходе идола и капитана «Барселоны» в
«Реал», Луиш Фигу, глядя честными глазами на журналистов,
заявил в интервью: «Я никуда не уйду, а сплетни
о том, что я могу перейти в мадридский «Реал»
и вовсе смехотворны. Как я потом буду смотреть в лаза болельщикам?». А через пару недель он был
уже в «Реале». Каталония тут же запылала от сожжённых
футболок с седьмым номером и его фамилией. Сначала болельщики «сине-гранатовых» едва не сожгли его дом
в Барселоне, а потом в
первом матче на «Камп Ноу» в него пытались попасть монетами, зажигалками,
бутылками и…головой свиньи. На одном из секторов баннер сочился ядом: «У нас есть сто миллиардов причин ненавидеть тебя,
Иуда!».
А
когда в 2005 году Фигу
отправится уже в миланский «Интер», в одном из первых интервью
он скажет: «Реал» - это цирк. «Интер» - настоящий футбольный клуб».
Сейчас король предателей попеременно играет за
ветеранов «Реала», «Интера» и… «Барселоны».