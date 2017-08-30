III Восточно-экономический форум. Что от него ждать?

Новый международный турнир по дзюдо, благотворительный забег и мастер-классы лидеров сборной России - вот лишь краткий список спортивных событий III Восточного экономического форума, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

Под патронатом Путина и Абэ

Центральным спортивным событием ВЭФ станет дебютный международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В турнире, включенном в календарь Международной федерации дзюдо, выступят сборные России, Японии и Монголии. «Соревнования во Владивостоке станут мостом между Россией и Японией. Турнир важен для популяризации дзюдо в России, где очень велик потенциал этого вида спорта. А его участники в будущем будут претендовать на участие в Олимпийских играх», - рассказал генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба. Отметим, что дзюдоисты будут жить и тренироваться в кампусе Дальневосточного федерального университета, который станет основной площадкой ВЭФ. А сами соревнования примет «Фетисов-Арена» – один из крупнейших концертно-спортивных комплексов Дальнего Востока.

Где сборная России будет готовиться к Олимпиадам 2018-2022?

Рано утром 6 сентября, министр спорта Павел Колобков даст старт благотворительном забегу в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда на острове Русский, а затем примет участие в деловой сессии «Спорт. Что будет сделано?» Какие центры подготовки для сборной России появятся на Дальнем Востоке, учитывая, что три ближайшие Олимпиады пройдут в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что делают регионы для развития спортивной инфраструктуры, как повысить привлекательность спортивных объектов для инвесторов, и как спорт может стать драйвером туризма для региона – вот основные темы дискуссии с участием министра спорта Павла Колобкова, руководителей регионов, инвесторов и российских спортсменов.

Уроки Юлии Ефимовой

«На ВЭФ приедут многие знаменитые спортсмены, планирующие подготовку к Играм с прицелом на азиатский регион. И жители Приморского края получат уникальную возможность встретиться с легендами российского спорта», - рассказал заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов. 5 сентября победители Олимпиады-2012 по дзюдо Тагир Хайбулаев, Арсен Галстян и Мансур Исаев проведут во Владивостоке мастер-класс, а пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова встретится с юными пловцам. Помимо этого, 2 сентября жители Приморского края примут участие в Дальневосточных корпоративных играх, а в дни Форума участники ВЭФ смогут подзарядиться энергией на деловую программу, сыграв в гала-матчах по хоккею, баскетболу или в турнире по теннису.

Музыкальная регата

Украшением Восточного экономического форума станет уже традиционная парусная регата в классе «Плату 25». Музыкальное звучание регате придают названия яхт – все они названы в честь популярных групп. Например, в прошлом году «Бригада С» опередила Pink Floyd и Depeche Mode. А восточное звучание спортивной программе придадут практики по ушу и турнир по якутскому виду спорта – мас-рестлингу, которые пройдут на выставке «Улица Дальнего Востока». В турнире по мас-рестлингу примут участие сильнейшие атлеты России, США, Канады, Японии, Монголии, Австралии и других стран. «Мас-рестлинг – это очень доступный, понятный и эффектный вид спорта, зародившийся в Якутии. Поэтому уверен, что он вызовет большой интерес и на ВЭФ, и в программе Всемирного фестиваля молодежи и студентов, стартующем 14 октября в Сочи», - отметил заместитель директора фонда «Росконгресс» Георгий Брюсов.

Напомним, что Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Организатор Форума – Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.