Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс2 : 1Торпедо
Хоккей  Слован- : -Динамо Минск
Теннис  Вондроусова- : -Кузнецова
Теннис  Кавчич- : -Южный
Теннис  Кузнецов- : -Лопес
Теннис  Бабош- : -Шарапова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ждем очередного шедевра от Паршина. Превью игрового дня в КХЛ

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Денис Паршин
Денис ПаршинФото: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)

Сегодня в календаре тихая среда – всего два матча. Можно сказать, бои местного значения.

«Торпедо» Петериса Скудры гостит в Астане. «Барыс», лишившись Боченски (завершил карьеру) и Бойда (перешел в московское «Динамо»), а также главного тренера Эдуарда Занковца (ушел, не выполнив государственную задачу) старается держаться на плаву. Но ресурс-то у команды Евгения Корешкова ограниченный. Только благодаря усилиям старой гвардии в лице Доуса и Даллмэна удалось вымучить победу над записным аутсайдером «Северсталью» (4:3).

То ли дело «Торпедо». После досадной осечки в Омске автозаводцы одержали волевую викторию в Новосибирске. Скорее всего, «Сибирь» продолжила бы победную серию, если б не шайба Паршина из раздевалки. При счете 2:1 в пользу хозяев форвард-технарь на первых же секундах третьего периода погрузил клокочущий зал в тишину. Его сольный номер деморализовал хозяев. Даже скупой на похвалу Скудра выразил восхищение голом-шедевром. Это потом в Новосибирске предъявили претензии защитнику Наумову – мол, не должен был позволить Паршину сместиться с фланга в центр. Но форвард все исполнил настолько стремительно и неожиданно для соперников, что ругать кого-то (в том числе и блистательного вратаря Салака) бессмысленно.

Интересна судьба Паршина. Начинал он в ЦСКА еще у Виктора Тихонова. При Валерии Брагине его обменяли в Уфу на Игоря Григоренко. Потом был Нижний. Скудра лично звонил игроку и пригласил его в «Торпедо». И очень обиделся, когда тот потом ушел в Омск. «Неблагодарная свинья», - сказал Паршину тренер.

В «Авангарде» при Сумманене нападающий наколотил 25 шайб. А Канарейкин избавился от него с формулировкой «игрок чистого льда». Прошлый сезон Паршин заканчивал в Уфе у Захаркина. В плей-офф ему фатально не везло – шайба решительно отказывалась находить путь в ворота.

Теперь Паршин опять у Скудры. Голами платит импульсивному тренеру за доверие. Гол в Новосибирске позволил форварду покорить планку в 300 (132+168) очков в КХЛ.

А в матче в Братиславе между «Слованом» и минским «Динамо» хочется пожелать соперникам преодолеть трудности. Чья-то серия поражений обязательно прервется.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юкка Ялонен: Толванену нужно расти. И играть так, чтобы слава ему не мешалаГлавный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал поражение от московского «Динамо» - 1:2 бул. и своего юного голеодора Эли Толванена.Евгений Артюхин: Готов встретиться с болельщиками «Динамо», думаю, мы найдем общий языкФорвард «Динамо» Евгений Артюхин прокомментировал свой переход в клуб и высказался об отношении к себе болельщиков команды.Трофеи футбольного «Спартака» будут выставлены перед матчем КХЛ с минским «Динамо»Трофеи футбольного «Спартака», завоеванные за победу в чемпионате и Суперкубке России, будут выставлены для обозрения перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Динамо» (Минск).Ильдар Шиксатдаров: Мне не везло с «Ладой»Нападающий «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров прокомментировал поражение от «Лады» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Называем три клуба, которые покинут КХЛ в следующем сезоне. Это будут…Называем три клуба, которые покинут КХЛ в следующем сезоне. Это будут…О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».
Футбол
Муса может перейти из «Лестера» в «Халл Сити»
Бокс
Реванш Пакьяо – Хорн может быть перенесен на 2018 год
Теннис
Роджер Федерер: В начале матча с Тиафу я путался в ногах, а глаза не работали
Футбол
«Зенит» не купит еще трех игроков, как этого просит Манчини
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости