Ждем очередного шедевра от Паршина. Превью игрового дня в КХЛ

Сегодня в календаре тихая среда – всего два матча. Можно сказать, бои местного значения.

«Торпедо» Петериса Скудры гостит в Астане. «Барыс», лишившись Боченски (завершил карьеру) и Бойда (перешел в московское «Динамо»), а также главного тренера Эдуарда Занковца (ушел, не выполнив государственную задачу) старается держаться на плаву. Но ресурс-то у команды Евгения Корешкова ограниченный. Только благодаря усилиям старой гвардии в лице Доуса и Даллмэна удалось вымучить победу над записным аутсайдером «Северсталью» (4:3).

То ли дело «Торпедо». После досадной осечки в Омске автозаводцы одержали волевую викторию в Новосибирске. Скорее всего, «Сибирь» продолжила бы победную серию, если б не шайба Паршина из раздевалки. При счете 2:1 в пользу хозяев форвард-технарь на первых же секундах третьего периода погрузил клокочущий зал в тишину. Его сольный номер деморализовал хозяев. Даже скупой на похвалу Скудра выразил восхищение голом-шедевром. Это потом в Новосибирске предъявили претензии защитнику Наумову – мол, не должен был позволить Паршину сместиться с фланга в центр. Но форвард все исполнил настолько стремительно и неожиданно для соперников, что ругать кого-то (в том числе и блистательного вратаря Салака) бессмысленно.

Интересна судьба Паршина. Начинал он в ЦСКА еще у Виктора Тихонова. При Валерии Брагине его обменяли в Уфу на Игоря Григоренко. Потом был Нижний. Скудра лично звонил игроку и пригласил его в «Торпедо». И очень обиделся, когда тот потом ушел в Омск. «Неблагодарная свинья», - сказал Паршину тренер.

В «Авангарде» при Сумманене нападающий наколотил 25 шайб. А Канарейкин избавился от него с формулировкой «игрок чистого льда». Прошлый сезон Паршин заканчивал в Уфе у Захаркина. В плей-офф ему фатально не везло – шайба решительно отказывалась находить путь в ворота.

Теперь Паршин опять у Скудры. Голами платит импульсивному тренеру за доверие. Гол в Новосибирске позволил форварду покорить планку в 300 (132+168) очков в КХЛ.

А в матче в Братиславе между «Слованом» и минским «Динамо» хочется пожелать соперникам преодолеть трудности. Чья-то серия поражений обязательно прервется.