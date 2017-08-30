Максим Власов: У Головкина плохая защита. В бою с Канело это может сказаться
Российский боксер Максим Власов, выступающий в первом тяжелом весе, объяснил, как чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину стоит построить бой против Сауля Альвареса.
Напомним, что поединок пройдет 16 сентября.
– Нет опасений за
Геннадия Головкина перед его поединком с Саулем Альваресом? В равном бою судьи
могут отдать предпочтение мексиканцу.
– В принципе, такое возможно. Геннадий сам бьет хорошо, и многие говорят, что очень больно. Но пропускает он тоже очень много. Это может сказаться к концу боя, если он сам не нокаутирует Альвареса. Подозреваю, что в таком случае, все сложится для него не очень хорошо.
– Как Головкин
проявил себя в последних боях – с Келлом Бруком и Дэнни Джейкобсом?
– Головкин много пропускал. Защита у него плохая. У судей зачастую есть основания отдавать раунды сопернику. Брук – боксер техничный. Он выбрасывает многоударные комбинации. Я не очень хорошо помню тот бой, но, кажется, Брук выглядел прилично. Сказалась разница в мощи и габаритах. Все-таки Брук поднялся на две весовые категории. Этот и определило результат.
С Джейкобсом тоже был непростой бой. Немало ударов Геннадий пропустил, но все-таки дожал оппонента.
– Стал ли Альварес
сильнее за последние два года?
– Не так внимательно слежу за его карьерой. Не наблюдал за его прогрессом.
– Как Геннадию нужно
провести бой, чтобы судьи не отдали победу Альваресу?
– Во-первых, нужно лучше защищаться. Я не думаю, что подготовка его изменилась и не уверен, что Абель Санчес знает, как научить боксера грамотно защищаться. Во-вторых, нужно больше выбрасывать ударов, а не выцеливать один жесткий удар. Много атаковать и уж потом наносить акцентированный удар. Ну, и стараться нокаутировать.
– Боюсь, что если не
нокаут, судьи придумают что угодно.
– Вполне возможно. Все-таки Альварес – оберегаемый и ведомый боксер, из которого делают суперзвезду...
– Допустим, бой
получился равным.
– Скорее всего, победу отдадут Альваресу. Но Геннадий уже авторитет себе заработал. Совсем уж беспредельного решения не будет.