Владимир Воробьев: Артюхин станет хорошим дядькой для «Динамо»!

Мнение главного тренера московского «Динамо» Владимира Воробьева о появлении в его команде известного форварда Евгения Артюхина.

34-летний Евгений Артюхин дебютировал в московском «Динамо» во время поединка с «Йокеритом». И хотя очков в нем не набрал, но действовал неплохо и помог бело-голубым одержать победу над сильным соперником – 2:1 бул.

- Женька Артюхин впервые сыграл у нас, - заявил после матча наставник бело-голубых Владимир Воробьев. – Где-то помог, имел хорошие моменты. Я знаю, как использовать Артюхина. Евгений отныне - наша боевая единица. Он и для молодежи будет примером. И на пятачке поборется в большинстве. В нашей команде много ребят, которые только делают первые шаги в большом хоккее. Бицадзе, Зайцев, Волков, Марковин, Ефремов, Сидляров… Многие перешли в КХЛ из Высшей лиги. С приходом Артюхина в «Динамо» появился хороший дядька для них!

- У Артюхина полгода не было игровой практики, а вы рискнули его сразу бросить в бой с солидным соперником. Не пожалели?

- На мой взгляд, дебют у Евгения вышел весьма неплохой. Он имел реальный голевой момент в первом периоде. Видно, что старался. Считаю, что для первой игры все прошло нормально.

- Евгений сам после матча признался, что «удаления – его болезнь». И пообещал и впредь играть предельно аккуратно. Но Артюхин без жестких стыков – это ведь не… Артюхин! Голами же он никогда особо не славился.

- Сегодня Женя не забил, а в следующем матче забьет. Повторюсь, боевая единица для нашей команды. У нас каждый человек на счету. В запасе всего пара молодых ребят.

- Но разговаривали вы сами с Артюхиным на эту тему? В том числе и о ненужных удалениях?

- Да, я с ним переговорил перед раскаткой на матч. Объяснил, в какой хоккей играет сейчас «Динамо». И было конкретно сказано, чтобы он старался не фолить, не хватал штрафы. Конкретно против «Йокерита» я просил его сыграть попроще. Ведь вы же видели – мы провели матч в обороне. Да и наш вратарь Саша Еременко большой вклад в победу внес. А игрой Артюхина я сегодня тоже доволен, честно. Он не подвел.