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«Мы наблюдаем избиение Венгера». Эксперты высказались о проблемах «Арсенала»

Источник:  Sky SportsКомментарии
Арсен Венгер
Арсен ВенгерФото: Gettyimages.ru

Экс-полузащитник «Ливерпуля» Джейми Реднапп, а также бывший форвард лондонского «Арсенала» Иан Райт, прокомментировали положение «пушкарей» в нынешнем сезоне.

Напомним, столичный клуб на старте чемпионата Англии обыграл «Лестер» (4:3), уступил «Сток Сити» (0:1), и потерпел разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:4).

«Вся эта ситуация, в которой оказался Венгер, напоминает мне боксерский поединок между Мохаммедом Али и Ларри Холмсом. Али – самая настоящая легенда, но он был избит своим соперником. Ужасное зрелище, которое я хотел поскорее забыть. То же самое сейчас происходит с Венгером. У этого человека нет никого, кто бы мог ему помочь», – заявил Райт.

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«Мы имеем дело с одним из самых сильным специалистов в Европе. – говорит Реднапп. – Арсен Венгер творил историю в нашей стране, но его время подходит к концу. Горько осознавать это. 

Венгер был двадцать лет на вершине. Не знаю, есть ли кто-то в Англии, кроме сэра Алекса Фергюсона, кто мог бы сравниться с ним», – сказал эксперт.

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Также на эту тему высказался бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, отметив возможный уход Алексиса Санчеса в «Манчестер Сити». Накануне стало известно, что «горожане» предлагают за форварда сборной Чили 70 млн евро и Рахима Стерлинга.

«После поражения от «Ливерпуля» ситуация в «Арсенале» стала еще хуже. Многие игроки начали думать об уходе. Мы знали, что Санчес хочет покинуть команду, но теперь к нему присоединились Шкодран Мустафи и Алекс Окслейд-Чемберлен.

Говорят, «Манчестер Сити» готов отправить за Санчеса 70 млн евро и Рахима Стерлинга. Конечно, с финансовой точки зрения это хорошая сделка, но Стерлинг вряд ли сможет заменить Санчеса. Рахим не сделает «Арсенал» сильнее.

Очевидно, что на трансфере Алексиса настаивает Хосеп Гвардиола. Венгер пытался удержать его, но Санчес настроен негативно. Он хочет уйти», – заявил Невилл.

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