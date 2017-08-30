Вячеслав Караваев: Есть вероятность, что вернусь в Россию. Идут переговоры

Защитник сборной Вячеслав Караваев общается с прессой после тренировки Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Что говорили игроки сборной России после тренировки.

МИТРИШЕВ: АТМОСФЕРА ПОЗИТИВНАЯ, НА НА ЧТО НЕ ЖАЛУЕМСЯ

Полузащитник «Ахмата» Магомед Митришев рассказал о впечатлениях от вызова в сборную России.

- Впечатления от сборной самые приятные. Это большая честь – тренироваться в составе национальной команды. Атмосфера в команде позитивная, ни на что не жалуемся.

- Чем сборная отличается от клуба?

- Это новый коллектив, в первую очередь. Все потихоньку к друг другу притираются. Особых различий нет. По крайне мере, я их не почувствовал.

- Каждый игрок сборной России уже сыграл с «Динамо». Это облегчает подготовку?

- Мне так не кажется.

- Вы всегда такой спокойный?

- Стараюсь быть таким! – усмехнулся игрок.

- История с голом «Ахмата» в ворота ЦСКА как-то мешала приезду в сосредоточиться на сборной?

- Да нет. В этом моменте глупо было бы говорить, что аута не было, но я об этом узнал, думаю, как и многие, только из видеоповтора, на паузе.

- А вы за видеоповторы?

- Наверное, нужны.

СИНИЦЫН: АКИНФЕЕВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЕРВЫЙ НОМЕР СБОРНОЙ

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын рассказал о подготовке сборной России к контрольному матчу с московским «Динамо».

- Находимся в приподнятом настроении. Коллектив у нас хороший, молодой. Задорный, так скажем! Все с большим желанием работают.

- В команде много новичков, ребята постараются себя проявить. У всех видно огромное желание показать себя с наилучшей стороны.

- Вы специалист по пенальти. В сборной этот аспект игры как отрабатывается?

- Пока пенальти никак не отрабатывали. А то, что Станислав Черчесов бывший вратарь, помогать как-то особо не может. Он тренирует всю команду, больше внимания уделяет тактике и полевым игрокам.

- Мирослав Ромащенко очень громко и активно объясняет каждую мелочь на тренировках. Как это воспринимается?

- Ну это для доходчивости. Мало ли кто не так что поймет или вообще не услышит.

- Допинг-тесты сдавали?

- Провокационный вопрос! Ну еще не успел, но буду. Часто ли приходится сдавать? В еврокубках да, а в России первый раз. Как раз когда попал в сборную.

- О еврокубках. «Краснодар» не пробился в группу Лиги Европы. Уже успели отойти психологически?

- Был немного подавлен, потому что была задача и желание пройти в групповой этап, но не удалось. Игра с «Динамо» (2:0) показала, что не все так плохо и что нам есть куда расти.

- Получается, вы можете два раза подряд сыграть с «Динамо». Сначала за клуб, теперь – за сборную.

- Не могу сказать, что у меня какое-то особенное настроение по этому поводу. Попав в сборную, стараешься выдавать максимум. Вот и все.

- Не удивило, что сборная играет с клубом?

- Наверное, такая практика тоже имеет место быть. Почему нет?

- В сборной много новичков и многие разбились на группы. Например, Рауш и Нойштедтер.

- На самом деле все ребята приветливые и общительные, нет недосказанности. Коллектив у нас сплоченный.

- Верите, что попадете в заявку сборной на ЧМ-2018?

- Буду делать все, что от меня зависит. Существует большая конкуренция и нужно быть объективным: как могу попасть в сборную, так могу там и не оказаться.

- Лунев сказал, что Акинфеев стареет и скоро на его место придут честолюбивые дублеры. Как считает, Игорь – первый номер сборной?

- Может его слова были вырваны из контекста. Вратари же как вино – с годами становятся только лучше. А что касается Акинфеева – думаю, да, он первый номер.

- Из клуба с какими-то напутствиями провожали в сборную?

- Да нет, на эту тему не успели пообщаться. Все просто поздравили с вызовом и все.

КАРАВАЕВ: МОГУ ПОКИНУТЬ «СПАРТУ» ЭТИМ ЛЕТОМ

Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев рассказал о своем первом сборе в составе национальной команды и своем клубном будущем.

- Можете поприветствовать журналистов по-чешски?

- Ahoj (привет – разг.)! Dobrý den (добрый день)! Как дела в сборной? Все отлично, готовимся к игре с «Динамо», настроение хорошее.

- Черчесов долго вас не вызывал, хотя об этом говорили все.

- Не думал об этом. Спокойно работал в клубе, доказывал, что могу быть полезен сборной. К вызову отнесся спокойно.

- Сейчас много слухов относительно вашего будущего. Вы остаетесь в «Спарте»?

- Пока не могу ответить на этот вопрос, еще два дня до закрытия трансферного окна. Мой агент занимается. Переговоры идут, возможно. Вероятность того, что я покину клуб, существует.

Возможен вариант с возвращением в Россию. Я никогда не говорил, что этого не хочу. Но пока посмотрим.

- Вы уходили из ЦСКА в том числе из-за конкуренции с Фернандесом. Теперь вы и в сборной с ним конкурируете.

- Это нормальная здоровая конкуренция, в футболе везде так. Раз придется конкурировать, буду это делать. Кто будет сильнее, тот и будет играть.

- Вам тактически удобнее играть латераля или крайнего защитника?

- Конечно атаковать мне нравится больше, но в принципе мне без разницы. Указания тренеров все равно примерно одинаковые. Так что не важно.

- Ромащенко всю тренировку что-то яро требовал от Фернандеса.

- Тренеры хотят, чтобы мы быстрее двигали мяч вперед, чтобы интенсивность возросла, чтобы мы делали все быстрее. По ходу занятий объясняют и подсказывают всем, не только Марио. Естественно не все всегда получается.

Сегодня сдавали тесты на скорость. Кто самый быстрый, пока не знаем. Результаты будут позже.

- Что-то в сборной удивило? Все-таки вы дебютант.

- Да нет, ничего такого. Что в клубе, что в сборной все то же самое.

- Кто лидер этой сборной по духу?

- Тарасов, Синицын, Гранат. Эти ребята вызываются чаще остальные. Чувствуется, что они с опытом, плюс играют в основе своих клубов.