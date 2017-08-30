«Оп, разворот, понеслись!». Такой сборную России мы еще не видели

Сборная России провела очередную тренировку на сборе в Новогорске. О том, почему мы все еще ничего не знаем о новом созыве национальной команды – в репортаже «Советского спорта».

«АНТОХ, ЗАБЕГАЙ!»

От лета не осталось и следа. И пока школьники и студенты впопыхах готовились к началу учебного года, сборная России потихоньку подходила возможно к своему самому неоднозначному матчу в новейшей истории.

На базе в Новогорске в предпоследний день лета на удивление мало журналистов. Дай бог если десяток набралось. Смех, какие-то профессиональные шуточки, шелест курток, надетых не по сезону, но по погоде – все это ни капли не отвлекало от занятий команды Станислава Черчесова. Вокруг было тихо, и лишь иногда реплики тренеров затмевали строевые песни курсантов МЧС, чья академия раскинулась поблизости.

На время открытой части занятий тренерский штаб не стал уводить команду куда-то на самый отдаленный отрезок поля, как это водится у клубов. Парни внимали указаниям Черчесова и помощников вблизи журналистов.

- Тара, выдвигайся на игрока с мячом! – то и дело подгоняла Тарасова правая рука главного тренера Мирослав Ромащенко. – Накрывай сразу, не давай сделать пас!

Не хотелось смотреть на Дмитрия с предубеждением, но показалось, что двигался он столь же медленно и неохотно, как в первом тайме матча «Локомотива» со «Спартаком» (4:3). «Да ему наверное жарко!» - сыронизировал коллега. А вдруг?

- Антох, не стой, забегай! – продолжил Ромащенко. – Открывайся под Марио. Только отдал и сразу вперед.

Швец, судя по увиденному, с большой долей вероятности в дальнейшем должен будет разгонять атаки нашей команды. Благодаря его работе box-to-box тот же Алексей Миранчук может сосредоточиться на креативе в финальной трети поля. В принципе, схема уже отлично зарекомендовала себя в «Локомотиве», где обязанности Швеца исполняет другой Миранчук – Антон - и почему бы ее не обкатать в сборной?

После очередной попытки пробить оборонительный кулак из Тарасова, Кузяева и Антона Миранчука, Черчесов недовольно взмахнул руками. Мол, не так все быстро, как ему хотелось бы.

«ПАЦАНЫ, А ЭТО КТО?»

- Я не знаю, то ли я стою не там, где надо, то ли вы! – начал главный тренер. – Оп, разворот и понеслись! – на пальцах объяснил специалист.

Очевидно, что Черчесов, как и большинство современных тренеров, делает ставку на быстрый выход из обороны в атаку. Для этого умных футболистов недостаточно, нужны еще и работоспособные. Это к разговору о двух Антонах – Миранчуке и Швеце – и конечно же травмированном Зобнине. Именно они должны создавать объем в центре поля.

Вообще, мысль о том, что сборная меняет свой облик, хотя бы на время – в отсутствие лидеров типа Головина, Дзагоева, Глушакова и остальных – закралась в голову обоснованно. Мы с коллегами часто гадали, что это за персонаж в розовых бутсах у дальних ворот, кто сейчас получил мяч и почему Кутепова клонировали и он играет одновременно в двух командах.

- За Панченко стоит Антон Швец, - рассудил наш спор с коллегами пресс-атташе сборной Игорь Владимиров. Буквально сразу после этого журналистов поблагодарили за работу и предложили покинуть поле. Открытой части тренировки пришел конец.

Не успев далеко отойти от поля, мы в очередной раз устроили викторину без главного приза под названием «Угадай футболиста сборной России». Вслед за нами тренировку покинул незнакомец.

- Так, пацаны, а это кто? – один из журналистов подвесил в воздухе уже приевшийся за этот день вопрос. Футболист был в ста метрах от нас.

- Чернов? Или Шахов? – догадка номер раз.

- Погодите-погодите, это Могилевец! А, нет, он же покинул тренировку раньше. – номер два.

- Может, кто-то из Миранчуков? – номер три.

- Да это же Ильин! – ну наконец-то. Коллегиально мы отгадали игрока. Еще и потому что он подошел к нам метров на 50.

И не подумайте, что мы профаны и героев не знаем в лицо. Просто персонажей, как правило новых, невероятно много. А в контексте сборной это почти не находит понимания: привыкли мы видеть в национальной команде только сливки нашего футбола.

НОВАЯ СБОРНАЯ?

Казалось бы, сборная России уже всякой была. И закрытой на семь замков при Фабио Капелло, и открытой на распашку при Леониде Слуцком. И невероятно успешной и яркой при Гусе Хиддинке, и страшно невезучей и скучной при Дике Адвокате. А какая сборная при Станиславе Черчесове?

Хоть на первый, хоть на последний взгляд идентифицировать команду, определить ее в когорту тех или иных просто нельзя. Эта сборная в первую очередь загадочная, а потом уже все остальное.

И дело не только в созыве игроков, которые вместе больше похожи на некогда созданную и затем быстро забытую Россию-2. И не в сопернике, который недавно вернулся в РФПЛ и не является национальной сборной, пусть даже многострадальной Анголы. И не в игровой философии, определить которую благодаря кадровым рокировкам просто невозможно.

Сборная загадочна, туманна и непредсказуема, потому что никогда в подобном положении не находилась. Подход «играем не товарищеские матчи, а контрольные» в течение последних 12 месяцев ни капельки не оправдал себя на Кубке конфедераций, а делать что-то надо. До чемпионата мира остается все меньше времени, и как за пару месяцев совершить качественный скачок вперед, не знает никто.

Естественно, «Динамо» в соперниках не от хорошей жизни. И, как показала практика, эксперименты с составом нужно продолжать – авось кто и выстрелит. Эта команда, составленная частично из новичков и приправленная старыми лидерами, не представляет, на что способна.

Может, на чудо. А, может, на провал. И об этом не знает никто. Ни игроки. Ни Станислав Черчесов, ни Виталий Мутко. Ни мы с вами.

И это одновременно интригует и пугает. Ведь такой сборную России мы еще не видели.