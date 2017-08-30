Главные забеги сентября. Где, как и куда бежать в «месяце марафонов»

Сентябрь называют «месяцем марафонов». Цикл забегов на длинные дистанции в это время приобретает невиданный размах: марафоны идут в Москве, Пекине, Берлине, Сиднее, Варшаве и других городах. А вместе с марафонами – соревнования на все возможные дистанции, где могут принять участие и совсем новички, и профессионалы.

«Советский спорт» - о главных беговых событиях сентября.

Полумарафон в Минске

Где и когда: 10 сентября, Минск, Белоруссия

Что это: традиционный полумарафон в столице дружественного государства. Ехать недолго, а впечатлений будет много. Маршрут полумарафона пройдет по центральным улицам Минска – наследие советских времен, широкие проспекты, Троицкое предместье с его историческими зданиями и виды на реку Свислочь. На нескольких участках трассы бегунов поддержит музыкальное сопровождение: оркестры, барабаны и трубы.

Подойдет тем, кто хочет попробовать себя на длинных дистанциях. А если 21,1 километра полумарафона покажется многовато, можно записаться на 5 и 10 километровые забеги.

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Спортпит бегуна – какие добавки нужны марафонцам и для чего

Полумарафон «Осенний гром»

Где и когда: 10 сентября, Москва

Что это: очередное соревнование в серии забегов «Гром». На этот раз – в Мещерском парке Москвы, где когда-то ходил сам Наполеон. Дистанция - 21,1 км.

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Международный марафон в Тайюане

Где и когда: 10 сентября, Тайюань, Китай

Что это: Тайюань (не путать с Тайванем) – столица провинции Шаньси в центре Китая, в которой вместе с пригородами проживают более 4 миллионов человек. Это город музеев, пагод и Будд. Самая известная статуя Будды высотой 63 метра высечена прямо в скале на горе Мэншань. У марафонцев, среди которых можете быть и вы, появится возможность посмотреть эти красоты во время бега.

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Фестиваль бега в Сиднее

Где и когда: 17 сентября, Сидней, Австралия

Что это: фестиваль бега с марафонской и полумарафонской дистанциями, семейным забегом и т.н. brigde run - забегом по Харбор-Бридж, одному из самых красивых арочных мостов в мире, достопримечательностью Сиднея. Длина моста всего 1149 метров, но дистанцию «забега по мосту» сделали более серьезной – 10 км, протянув ее также по основным улицам города.

Параллельно организаторы обещают настоящий беговой праздник: мастер-классы, новинки от производителей бегового экипа, сувениры, кафе. Если оказались в этой части света во второй половине сентября, вам выпадет прекрасная возможность стать частью интернационального и многоголосого бегового сообщества.

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Марафон в Пекине

Где и когда: 17 сентября, Пекин, Китай

Что это: традиционный Пекинский марафон, один из главных забегов в мировой марафонской сетке. Проходит с 1981 года. Маршрут забега начнется на площади Тяньаньмэнь и завершится на стадионе Олимпийского спорткомплекса, построенного в 1990 году для Азиатских Игр. Перед Олимпиадой-2008 спорткомплекс модернизировали расширили. По уровню трассы марафон в Пекине ежегодно получает самые высокие оценки легкоатлетических организаций.

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Международный марафон в Уфе

Где и когда: 17 сентября, Уфа, Россия

Что это: масштабное беговое соревнование в столице Башкортостана. Маршрут пройдет по центральным улицам Уфы.

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IRONSTAR TRIATHLON SOCHI

Где и когда: 23 сентября, Сочи, Россия

Что это: новое соревнование в цикле IRONSTAR для тех, кто любит соединение нескольких спортивных дисциплин. Дистанция – 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега. Участники увидят красивейшую бухту Имеретинского порта, горную трассу Адлер - Красная Поляна, уникальные пейзажи приморского Сочи. Отличная возможность совместить приятное с полезным: в шаговой доступности окажутся Олимпийский парк, детский парк аттракционов и трасса «Формулы-1».

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Простые беговые планы для новичков – от 5 км до полумарафона

Марафон BMW в Берлине

Где и когда: 24 сентября, Берлин, Германия

Что это: 44-й марафон в Берлине, одной из самых дешевых европейских столиц. Обычно конец сентября – комфортное и теплое время в Берлине. Маршрут марафона пройдет через Бранденбургские ворота, Восточную и Западную часть города. Параллельно – масштабный беговой праздник: детские и семейные забеги, конкурсы, забег под музыку, йога и мастер-классы.

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Московский марафон Промсвязьбанк

Где и когда: 24 сентября, Москва

Что это: вероятно, главное беговое событие России - Московский марафон, который пройдет по историческому центру нашей столицы. Набережные Москвы-реки, Садовое кольцо, Москва-Сити, Храм Христа Спасителя и Крымский мост – можно увидеть достопримечательности столицы по-новому, если пробежать мимо них.

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