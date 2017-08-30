Промежуточный финиш РПФЛ: пол-оркестра не попало в ритм

Прошлодний чемпионский "Спартак" Массимо Карреры забуксовал в нынешнем чемпионате Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Обозреватель «Советского спорта» услышал, как Премьер-лига сыграла первый такт своего ежегодного шлягера.

Заканчивается лето, а, значит, сыграна первая четверть чемпионата. Пауза, взятая для нужд сборной, даёт возможность оценить готовность команд и их дальнейшие перспективы. Кстати, после следующих восьми туров будет точно такая же пауза. Далее - слабая доля, практически синкопа из четырёх матчей, когда в России почти везде уже наступит зима, и яркий финал из 10 весенних игр. Про то, что календарь слишком насыщен, говорили ещё до старта, но мировое первенство не оставляло других вариантов. Все всё понимали. Но теперь становится очевидным то, что не все попали в ритм.

Мы традиционно делим команды по целям, которые ставятся перед ними на предстоящий сезон. Именно поэтому зона еврокубков выглядит неожиданной. Не по наличию в ней «Ростова» или «Рубина», а по отсутствию в ней наших участников Лиги чемпионов. Лидерство «Зенита» закономерно и легко объяснимо трансферной активностью на фоне энтузиазма, который испытывает любая команда с приходом нового тренера. При этом стоит отметить, что Манчини не испытывает никаких сложностей с лимитом, вернув Шатова и своевременно введя молодого Кузяева в основу. Метаморфоза, случившаяся с Кокориным, и вовсе вызывает восхищение. Даже болельщики принципиальных соперников отмечают не только страсть, но и высокий уровень исполнения Александром не всегда тривиальных ходов в завершающих стадиях атаки питерцев. Тем более удивительно, что практически вровень с ними идёт «Локомотив», который буквально задыхается от кадровых проблем. Не будем сравнивать ситуации в клубах, но даже по составам, выходящим на поле, эта разница ощущается абсолютно отчётливо. И при всех своих проблемах железнодорожники входят в тройку самых забивающих команд. Но если «Зениту» длинная скамейка позволяет не задумываться о резерве, то «Локомотив» в таком режиме может и задохнуться. Молодёжь, на которую сделана ставка, не всегда умеет правильно рассчитывать свои силы на дистанцию.

Компанию двум участникам Лиги Европы в лидирующей группе составляют не совсем уж неожиданные команды. «Краснодар», несмотря на проблемы взросления и переосмысления своей стратегии и «Рубин». Можно было бы ожидать, что Бердыеву понадобится время, чтобы выстроить боеспособный коллектив, но не в том случае, когда он возвращается в родной клуб и берёт с собой игроков, которые составляли костяк его прежней команды. Единственный сюрприз, который он нам преподнёс, это результативность, даже если помнить, что почти половину этих мячей казанцы забили одному аутсайдеру. Самый неожиданный участник этой компании –»Ростов». Команда потеряла всех своих лидеров этим летом, формировалась часто свободными агентами, оказавшимися ненужными прежним клубам. Имея очевидные проблемы в атаке, Кучук выстроил оборону не хуже Манчини, а в недавнем личном противостоянии, завершившемся нулевой ничьей, не дал лидерам не единого шанса. Но если я могу поверить, что первые две команды продолжат борьбу до весны, то вот именно в шансах «Ростова» я сомневаюсь. В шансах на еврокубки, а ведь недавно его прочили в основные претенденты на вылет.

На другом полюсе таблицы расположились как раз ожидаемые клубы. Единственный, кто может вызвать удивление, это «Амкар» Гаджиева. В команде остались практически те же игроки, но слаженность куда-то исчезла. Остальные аутсайдеры находятся там по делу, просто исходя из уровня исполнителей, имеющихся в распоряжении у тренеров. Кто может покинуть эту группу? Я бы поставил на «Арсенал», исходя из опыта Божовича.

А вот в середине таблицы много случайного, что и объяснимо коротким отрезком. «Спартак» несколько раз провалился и потерял 6-7 очков. А ЦСКА? Сетования Гончаренко на выставленный против него автобус и Гинера - на судейство, вызывают когнитивный диссонанс, но при этом обоснованы. Четыре поражения подряд «Ахмата», включая совсем неожиданное домашнее от «Арсенала», после отличного старта тоже относятся больше к игровой дисперсии. Как и 6 ничьих в 8 матчах «Урала». Но стало понятно, какими средствами будут стараться удержаться в элите «Тосно» и «Динамо», а так же то, что «Уфа» вряд ли скатится даже до стыковых матчей.

Но вернёмся к лидерам. Уже в ночь на послезавтра закроется трансферное окно, а наши участники ЛЧ до сих пор не укомплектованы. Конечно, это будет влиять на их амбиции в новом сезоне. Но «Спартаку» и ЦСКА стоит обратить внимание и на то, что можно исправить без кадровых решений. В первую очередь, речь идёт о защите, которая у обеих команд в настоящий момент очень слаба. Красно-белые сейчас вообще вторые по пропущенным, и это не объяснить отсутствием условного Гарая. Команда потеряла внимание и концентрацию. То же самое происходит и у красно-синих, хотя Гончаренко всегда славился умением поставить оборону. А ведь через две недели им будут противостоять не только сильные исполнители, но и лучшие тренеры Европы. Найдя даже одну слабую точку, они сразу же расшатают её... Немногим лучше обстоят дела и с атакой. Конечно, у чемпионов здесь ситуация получше, ибо больше исполнителей высокого класса, но в стадии завершения часто обе команды выглядят одинаково банально, даже когда статистика говорит о подавляющем преимуществе.

Я не сомневаюсь, что Каррера и Гончаренко в состоянии наладить упущенное. Но обоим стоит учитывать, что старт они проспали. И только немыслимое по красоте соло позволит исправить это замешательство. А то, что у нас есть все шансы его услышать, дарит предощущение неминуемого праздника.



