«Манчини уйдет из «Зенита». С чего итальянцы это взяли и есть ли в этом правда?

Поучительная история о том, как нужно читать дальше заголовка.

Откуда вообще взялась эта информация про уход Манчини?

Итальянская газета Corriere dello Sport в среду вынесла на обложку, кроме Матиа Дестро и Бальде Кейта, скромный анонс материала о Роберто Манчини.

«Манчини-Зенит. Кризис начинается» – крупными буквами

«Срыв подписания Абденнура взбесил тренера. Расторжение контракта близко?» – ниже более мелким шрифтом.

Все новости, которые появились в русскоязычных лентах новостей утром в среду, были основаны именно на этих нескольких словах с обложки. Corriere dello Sport сразу не публикует газетные заметки в интернет-версии, поэтому фраза с обложки в интерпретации «Манчини хочет уйти из «Зенита» была единственной зацепкой.

О чем на самом деле заметка?

Журналист Corriere dello Sport Этторе Инторсиа всего лишь предположил, что Роберто Манчини может задуматься об уходе из «Зенита» из-за несостоявшегося подписания центрального защитника.

– Абденнур прошел медосмотр для «Зенита» в Риме, но российский клуб не закрыл эту сделку, и теперь тунисский защитник переходит в «Марсель». То же самое было с Маноласом: он проходил медосмотр в том же месте и в итоге не перешел в «Зенит», – Инторсиа проводит одну очевидную параллель, а затем вторую. – Через 48 часов, когда закроется трансферное окно, может повториться сценарий прошлого года в «Интере». Тогда Манчини тоже отказался от большого контракта, потому что разочаровался в стратегии клуба. Роберто хочет конкурировать на всех фронтах, а потом ожидал или все еще ожидает серьезных инвестиций.

Автор заметки не ссылается на свой источник и не говорит об эксклюзивной информации из окружения Манчини. Он просто сопоставляет факты и формулирует предположение на их основе.

Можно ли вообще верить этой газете?

Corriere dello Sport часто публикует трансферные слухи. Например, этим летом издание сообщало, например, об интересе «Наполи» к Алексею Миранчуку, о согласии Ивана Перишича на переход в «МЮ» (остался в «Интере»), о личном желании Манчини видеть в «Зените» форварда Андреа Белотти (не ушел из «Торино»).

Эти и многие другие публикации Corriere dello Sport относились к слухам, которые очень сложно опровергнуть: «Наполи» вполне мог просматривать Миранчука, переход Перишича мог не состояться из-за клубов, а Манчини – хотеть Белотти. Официальная информация на такие темы появляется как минимум не сразу, а то и остается скрытой.

Corriere dello Sport – точно не авторитетный инсайдерский источник, их заметки о перемещениях игроков и тренеров чаще похожи на формулирование вариантов, которые могут быть возможны в принципе.

А что было у Манчини в «Интере» год назад?

Манчини ушел из «Интера» в начале августа, еще до старта сезона в Серии А. В прощальном сообщении клуб поблагодарил тренера за работу, но по инсайдерской информации все дело было в несогласии Роберто с политикой клуба.

Еще в зимнее трансферное окно Манчини требовал от руководства усиления, но нужных игроков ему не купили. Летом после непопадания в Лигу чемпионов уже новое руководство «Интера» и Манчини решили не продолжать совместную работу. Роберто ушел из миланского клуба по ходу предсезонной подготовки. СМИ предполагали, что это связано в первую очередь с нежеланием клуба совершать дорогостоящие амбициозные покупки.

Почему Манчини мог разозлиться из-за срыва перехода Абденнура?

Позиция центрально защитника – последняя из требующих усиления. Манчини не хочет передвигать туда Доменико Кришито, он отказался от варианта переместить в оборону Хави Гарсию и отпустил испанца в «Бетис». Главный тренер «Зенита» желает видеть в этой зоне профильного футболиста, при этом не Луиша Нету – португалец уже в Стамбуле, он близок к переходу в «Фенербахче».

Центральный защитник «Валенсии» Аймен Абденнур действительно был близок к трансферу в «Зенит», испанский клуб планировал отдать его в аренду. Абденнур прошел в Риме медобследование, в итоге действительно «Валенсия» отдала его на год – но в «Марсель». Сам игрок передумал переходить в «Зенит» и выбрал чемпионат Франции.

С учетом ухода Нету – трансфер еще официально не оформлен, его наверняка можно отменить, но на португальца Манчини явно не рассчитывает – в «Зените» только два центральных защитника для основного состава. Бранислав Иванович и Эмануэль Маммана провели без замен последние пять матчей за две недели. У Манчини есть еще Иван Новосельцев, но он при Манчини не выходил на поле еще ни разу.

Какова ситуация в «Зените» на самом деле?

По информации источника ТАСС, Роберто Манчини действительно хочет приобретения новых игроков. Об этом же итальянец сказал на пресс-конференции после ничьей с «Ростовом». Идеальный план Манчини – покупка центрального защитника, полузащитника и нападающего.

Руководство «Зенита», по сведениям источника, не может выполнить пожелания главного тренера из-за финансовых рамок. Это логично: Манчини нужны дорогие игроки, а в деньгах «Зенит» все-таки ограничен – во многом из-за того, что серьезную сумму уже потратили на Паредеса, Мамману, Дриусси и других новичков.

Однако несовпадение желаний Манчини и возможностей руководства «Зенита» не настолько критично, чтобы говорить о желании итальянца разорвать контракт с петербургским клубом.

Роберто Манчини: «Зенит» не до конца укомплектован. Надеюсь, скоро это исправим