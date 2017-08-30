«Манчини уйдет из «Зенита». С чего итальянцы это взяли и есть ли в этом правда?
Поучительная
история о том, как нужно читать дальше заголовка.
Откуда вообще взялась эта информация про уход Манчини?
Итальянская газета Corriere dello Sport в среду
вынесла на обложку, кроме Матиа Дестро и Бальде Кейта, скромный анонс материала
о Роберто Манчини.
«Манчини-Зенит. Кризис начинается» – крупными
буквами
«Срыв подписания Абденнура взбесил тренера. Расторжение контракта близко?» – ниже более мелким шрифтом.
Все новости, которые появились в русскоязычных
лентах новостей утром в среду, были основаны именно на этих нескольких словах с
обложки. Corriere dello Sport сразу не публикует газетные заметки в
интернет-версии, поэтому фраза с обложки в интерпретации «Манчини хочет уйти из
«Зенита» была единственной зацепкой.
О чем на самом деле заметка?
Журналист Corriere
dello Sport Этторе Инторсиа
всего лишь предположил, что Роберто Манчини может задуматься об уходе из «Зенита»
из-за несостоявшегося подписания центрального защитника.
– Абденнур прошел
медосмотр для «Зенита» в Риме, но российский клуб не закрыл эту сделку, и
теперь тунисский защитник переходит в «Марсель». То же самое было с Маноласом:
он проходил медосмотр в том же месте и в итоге не перешел в «Зенит», – Инторсиа
проводит одну очевидную параллель, а затем вторую. – Через 48 часов, когда
закроется трансферное окно, может повториться сценарий прошлого года в «Интере».
Тогда Манчини тоже отказался от большого контракта, потому что разочаровался в стратегии
клуба. Роберто хочет конкурировать на всех фронтах, а потом ожидал или все еще ожидает
серьезных инвестиций.
Автор заметки не ссылается на свой источник и не говорит об эксклюзивной информации из окружения Манчини. Он просто сопоставляет факты и формулирует предположение на их основе.
Можно ли вообще верить этой газете?
Corriere dello Sport часто публикует трансферные
слухи. Например, этим летом издание сообщало, например, об интересе «Наполи» к
Алексею Миранчуку, о согласии Ивана Перишича на переход в «МЮ» (остался в «Интере»),
о личном желании Манчини видеть в «Зените» форварда Андреа Белотти (не ушел из «Торино»).
Эти и многие другие публикации Corriere dello
Sport относились к слухам, которые очень сложно опровергнуть: «Наполи» вполне
мог просматривать Миранчука, переход Перишича мог не состояться из-за клубов, а
Манчини – хотеть Белотти. Официальная информация на такие темы появляется как
минимум не сразу, а то и остается скрытой.
Corriere dello Sport – точно не авторитетный инсайдерский
источник, их заметки о перемещениях игроков и тренеров чаще похожи на формулирование
вариантов, которые могут быть возможны в принципе.
А что было у Манчини в «Интере» год назад?
Манчини ушел из «Интера»
в начале августа, еще до старта сезона в Серии А. В прощальном сообщении клуб
поблагодарил тренера за работу, но по инсайдерской информации все дело было в
несогласии Роберто с политикой клуба.
Еще в зимнее трансферное
окно Манчини требовал от руководства усиления, но нужных игроков ему не купили.
Летом после непопадания в Лигу чемпионов уже новое руководство «Интера» и
Манчини решили не продолжать совместную работу. Роберто ушел из миланского
клуба по ходу предсезонной подготовки. СМИ предполагали, что это связано в
первую очередь с нежеланием клуба совершать дорогостоящие амбициозные покупки.
Почему Манчини мог разозлиться из-за срыва перехода Абденнура?
Позиция центрально защитника – последняя из
требующих усиления. Манчини не хочет передвигать туда Доменико Кришито, он
отказался от варианта переместить в оборону Хави Гарсию и отпустил испанца в «Бетис».
Главный тренер «Зенита» желает видеть в этой зоне профильного футболиста, при
этом не Луиша Нету – португалец уже в Стамбуле, он близок к переходу в «Фенербахче».
Центральный защитник «Валенсии» Аймен Абденнур
действительно был близок к трансферу в «Зенит», испанский клуб планировал отдать
его в аренду. Абденнур прошел в Риме медобследование, в итоге действительно «Валенсия»
отдала его на год – но в «Марсель». Сам игрок передумал переходить в «Зенит» и
выбрал чемпионат Франции.
С учетом ухода Нету – трансфер еще официально не
оформлен, его наверняка можно отменить, но на португальца Манчини явно не
рассчитывает – в «Зените» только два центральных защитника для основного
состава. Бранислав Иванович и Эмануэль Маммана провели без замен последние пять
матчей за две недели. У Манчини есть еще Иван Новосельцев, но он при Манчини не
выходил на поле еще ни разу.
Какова ситуация в «Зените» на самом деле?
По информации источника ТАСС, Роберто Манчини действительно
хочет приобретения новых игроков. Об этом же итальянец сказал на
пресс-конференции после ничьей с «Ростовом». Идеальный план Манчини – покупка центрального
защитника, полузащитника и нападающего.
Руководство «Зенита», по сведениям источника, не
может выполнить пожелания главного тренера из-за финансовых рамок. Это логично:
Манчини нужны дорогие игроки, а в деньгах «Зенит» все-таки ограничен – во многом
из-за того, что серьезную сумму уже потратили на Паредеса, Мамману, Дриусси и
других новичков.
Однако несовпадение желаний Манчини и возможностей руководства «Зенита» не настолько критично, чтобы говорить о желании итальянца разорвать контракт с петербургским клубом.
Роберто Манчини: «Зенит» не до конца укомплектован. Надеюсь, скоро это исправим