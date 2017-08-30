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Виктор Булатов: Настораживает нынешнее состояние «Спартака»

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Грусть игроков "Спартака"
Грусть игроков "Спартака"Фото: «Советский спорт». Александр Мельников

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов оценил игру ведущих российских клубов на летнем отрезке чемпионата России, который подошел к концу.

У «СПАРТАКА» НЕТ ГЛУБИНЫ СОСТАВА

– В чем причина неудачного старта «Спартака» в этом сезоне?
– Здесь комплекс причин. В первую очередь, наверное, были допущены ошибки при подготовке к сезону, поскольку физически команда готова хуже соперников. А ведь это был один из главных козырей Массимо Карреры в прошлом сезоне.

Пошли ошибки главного тренера: замены, сделанные в матче с «Динамо», стартовый состав на матч с «Уфой», появление Марко Петковича в матче с ЦСКА. Стартовый состав и замены в матче с «Локомотивом» тоже вызывают вопросы. Ошибки Карреры повлияли на результат.

Еще подвела селекция. Взяли только Петковича и Марио Пашалича. Пашалич такой же как все, а Петкович слабее своих конкурентов по своей позиции. «Спартак» никем не усилился, хотя еще по прошлому сезону было видно, что усиление необходимо.

Вдобавок к этому случились травмы, плюс Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров после Кубка конфедераций не могли набрать кондиции.

И, конечно, мотивация. В прошлом сезоне она была на высочайшем уровне. Но ее невозможно держать на таком уровне каждый год и постоянно выигрывать. И эмоций нет. Никаких козырей. Все это вместе и привело к такому результату.

– Можно ли ожидать, что к осени «Спартак» форму наберет? И как тогда на спартаковцах скажутся матчи по два раза в неделю?
– Если наберут оптимальные кондиции, два раза в неделю играть можно. Беспокоит то, что нет глубины состава и равноценных замен на многие позиции. Текущее состояние команды настораживает. Может помочь пауза на матчи сборной. Основные игроки «Спартака» не вызваны на сборы, и есть надежда, что Каррера приведет их к общему знаменателю.

ВТОРОЕ МЕСТО «ЛОКОМОТИВА» НЕСЛУЧАЙНО

– Лидерство «Спартака» в прошлом сезоне объясняли слабостью конкурентов. Можно ли этот тезис применить к «Локомотиву», который сейчас идет на втором месте?
– У медали всегда есть обратная сторона. И одна из причин – конкуренты сдали, но «Локомотиву» и Юрию Семину нужно отдать должное. Команда находится в хорошем состоянии. Есть функциональный запас. «Ноги бегут» у футболистов.

Команда стала быстрее за счет появления в составе Антона Миранчука. Тот же Дмитрий Баринов добавил командной скорости. Молодой, подвижный и быстрый парень с хорошей техникой. Пришел Мацей Рыбусь. Увереннее стал выглядеть Джефферсон Фарфан. Все эти футболисты добавили скорости, а техника была и раньше. В результате «Локомотив» заиграл в симпатичный и быстрый футбол. Футболисты хорошо контролируют мяч, бегут в контратаки и используют свободное пространство. Второе место «Локомотива» неслучайно.

– ЦСКА находится только на шестом месте, но он вышел в Лигу чемпионов. Почему не получается быть ближе к лидерам?
– Игра ЦСКА в ответном матче с «Янг Бойз» мне понравилась. Все быстро. Все в одно касание с продвижением вперед. Даже в таком составе ЦСКА способен поспорить за путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона. За первое место поспорить с «Зенитом» вряд ли получится, а за Лигу чемпионов вполне.

Можно сказать, что у ЦСКА ограниченный ресурс впереди. Но для чемпионата России наличие Александра Головина, Алана Дзагоева и Марио Фернандеса, а также прогресса Георгия Щенникова и Витиньо достаточно, чтобы быть конкурентоспособным. ЦСКА будет наверху, как и в прежние годы. 

«КРАСНОДАРУ» НЕ ХВАТАЕТ КАЛАЧЕВА И ГАЦКАНА

– На награды также претендуют «Ростов», «Краснодар» и «Рубин». Как ростовчанам удалось не потерять в качестве, лишившись больше половины игроков и главного тренера?
– У «Ростова» остался костяк в лице Тимофея Калачева и Александра Гацкана. Они цементировали команду в раздевалке и на поле. Остались Павел Могилевец и Миха Мевля. Заслуга клуба в хорошей селекции. Сверрир Ингасон – качественное усиление. Артур Юсупов – квалифицированный футболист. Сергей Песьяков – хороший вратарь для РФПЛ. Кто еще?  

– Сергей Паршивлюк, Александр Зуев, Мусса Думбия…
– Все игроки премьер-лиги. И нужно отдать должное Леониду Кучуку, который созданную систему не разрушил, а доводит до совершенства. Матч с «Зенитом» можно назвать образцовым в плане оборонительных действий. Плюс игроки «Ростова» находится в хорошей форме. 

– «Краснодар» идет выше, но уже остался без Лиги Европы. Какой результат надо показать Игорю Шалимову, чтобы избежать отставки?
– Команда должна побороться за «тройку». «Краснодару» не хватает того, что есть у «Ростова» и ЦСКА. 

– Характера?
– Да. Футболистов, которые цементируют и настраивают ребят еще в раздевалке, как это делают Калачев и Гацкан. Такого стержня у «Краснодара» нет. Было много матчей, когда нужно проявлять характер и на нем «выгрызать» игры, но этого не происходит. Как правило, в таких ключевых матчах «Краснодар» дает осечки. 

ПОБЕДА «ЗЕНИТА» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ? ЭТО МАЛОВЕРОЯТНО

– «Зенит» подписал много аргентинцев, но команду выручает Александр Кокорин. Что было с «Зенитом», если бы Александр не заиграл?
– Кокорин сыграл ключевую роль и забил много важных мячей. Но не думаю, что «Зенит» держится на одном Кокорине. Леандро Паредес и Себастьян Дриусси – квалифицированные футболисты. Эмануэль Маммана неплох. Паредес точно взял ключевую роль. Он – равноценная замена Акселю Витселю.

Остальные пока нестабильны. Наверное, нужно дать время на адаптацию. Новички не стабильны, и «Зенит» не показывает стабильный игры. Но даже так на фоне остальных, «Зенит» – претендент номер один на чемпионство.

– Хорошо ли плохо, когда в команде много иностранцев из одной страны?
– Я с таким не сталкивался. Могу и ошибаться, но со стороны, кажется, что некий риск в этом есть.

– Сергей Фурсенко сформулировал цель для этого состава – победить в Лиге чемпионов в ближайшее пять лет. Какова вероятность, что в таком составе «Зенит» эту цель достигнет?
– Мягко говоря, это выглядит малореальным.

– Какой игрок вам больше всего понравился на старте чемпионата?
– Кокорин. В этом году он играет нацелено и остро.

– Почему с ним произошел такой ренессанс?
– Наверное, в этом есть заслуга Фурсенко и Роберто Манчини. Может, разговор провели и объяснили, что поезд уходит. Если не сейчас, то никогда. Наверное, это дошло до футболиста. Плюс ему подходит динамичный футбол, который поставил Манчини. Пазл сложился.

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