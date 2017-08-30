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Шнуру понравились гимнастки, танцующие под его песню (видео)

Сергей Данилевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Универсиаде в Тайбэе российские гимнастки выступили в групповых упражнениях с мячами и скакалками под суперхит группировки «Ленинград». Автор хита спортивное творчество оценил.

В Тайбэе сборная России по художественной гимнастике выиграла все возможные золотые медали. Юлия Бравикова завоевала четыре золота в различных видах программ. Екатерина Селезнева стала первой в упражнениях с мячом и завоевала несколько наград меньшего достоинства в других видах, а в групповых упражнениях россиянки взяли два золота в упражнениях с пятью обручами и с тремя мячами и двумя скакалками.

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров пришел в восторг от выступления российских гимнасток на Универсиаде в Тайбэе под его песни.

– Мы почти все из Санкт-Петербурга, фанатки «Ленинграда», – рассказывает одна из гимнасток Евгения Минихина. – Да, группа очень своеобразная, у Шнура неоднозначная репутация, но нам нравится. Это общая идея команды, у нас нет приказного порядка – чтобы кто-то выбрал мелодию и заставил других. Музыку должен одобрить весь состав. Тренеры сначала не особо хотели, но потом все же поддались на нашу аферу. Она довольно успешно прошла – и на чемпионате России, и теперь на Универсиаде.

Гимнастки рассказали, что эту программу поставили очень быстро – музыка зажигательная, понравилась постановщикам.

Главный вопрос: неужели для выбора музыкального сопровождения нет никаких ограничений?

– В гимнастике есть общие ограничения по музыке: чтобы не было матов, пошлости, двусмысленных фраз – банальные меры приличия, – рассказала спортсменка.

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