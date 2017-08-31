Россия на ЧЕ-2017: думать о медалях нам теперь не положено. Только мечтать

Чемпионат Европы по баскетболу 2017 года стартует 31 августа, который пройдет в четырех странах – Турции, Израиле, Финляндии и Румынии. Сборная России все матчи сыграет в Стамбуле, первый – 1 сентября с турками.

Если клубный сезон с его затяжными регулярными стадиями можно сравнить с привычной ежедневной работой, то чемпионат сборных - это своего рода отпуск. Две с половиной недели (вполне достаточно, чтобы распробовать, но в то же время и надоесть не успеет) сплошного зрелища, в котором знакомые игроки (в том числе – из НБА) смешиваются в уже полузабытых с прошлого лета сочетаниях под национальными флагами. Включая, конечно, российский.

ВЕРНУТЬСЯ В ВОСЬМЕРКУ

В очередной раз приходится напоминать: оба предыдущих чемпионата Европы по баскетболу в 2013 и 2015 годах наша сборная провалила, дважды не выйдя из группы под руководством Василия Карасева и Евгения Пашутина соответственно, из-за чего мы вынуждены были пропустить и баскетбольный чемпионат мира-2014, и прошлогодние Олимпийские игры в Рио. Возвращать российский баскетбол в элиту поручено новому тренеру Сергею Базаревичу, возглавляющему команду последние полтора года.

Президент РФБ Андрей Кириленко верно оценил перспективы нашей сборной на предстоящем чемпионате Европы 2017, заявив в интервью «Советскому спорту»: «Положительный результат – это уверенный выход в четвертьфинал и хорошее содержание игры в нем». До безвременья первой половины «десятых» Россия всегда была в восьмерке сильнейших команд континента, и теперь надо туда как минимум вернуться. Состав сборных на ЧЕ в этом году подбирается очень звездный, зато и у нас, в отличие от прошлых лет, совсем нет «отказников» и лишь один ключевой игрок (Сергей Карасев) травмирован.

Окончательный состав команды Базаревича был объявлен во вторник, и уже проанализирован со всех сторон. Теперь самое время задаться следующим вопросом: каков расклад сил на чемпионате в целом? Мы же не сами с собой там будем играть.

«Сборная добавила огня!». Сергей Базаревич – о команде перед Евробаскетом

ЧТО У НАС ЗА ГРУППА?

На первом этапе чемпионата Европы по баскетболу компания сборной России досталась сложная. Не «группа смерти», но и отнюдь не проходная. А главное: традиционные оценки наших соперников могут на поверку оказаться в корне неправильными.

Скажем, сербы весьма титулованы, недавно обыграли россиян в контрольном матче и имеют мощную высокорослую линию, однако в отсутствие Теодосича, Йокича, Бьелицы, Марковича и Радулицы переоценивать их запас прочности я бы не торопился. Турки? Да, они традиционно хороши дома, но там в составе тоже хватает молодежи и «дыр».



С другой стороны, небывало опасной выглядит сборная Латвии со свежевзошедшей звездой НБА Порзингисом и кучей других, признанных мастеров: Тимма, два Бертанса, Стрелниекс, Блумс! Даже Бельгия, которая вроде не может похвастаться яркими именами, этим летом имеет в активе «товарищеские победы» над Германией, Италией и самой Испанией.

Так что группа нашим досталась далеко не сахарная. Как и календарь, начинающийся с угрожающего дуплета Турция – Сербия. Если получим 0-2, дальше выбираться из «подвала» будет ой как непросто. Хотя выходить в 1/8 финала россияне все равно обязаны. Вот только с какого места – и на каких соперников?

«По-прежнему нацелены на золото». Тимофей Мозгов – о предстоящем Евробаскете

КАКИЕ ВИДЫ НА ПЛЕЙ-ОФФ?

А вот здесь нашим как раз немного повезло: «скрестная» шестерка – слабейшая на чемпионате. Только бы не оказаться четвертыми в группе и не попасть уже в первом кубковом раунде на грозную Испанию. Зато всех остальных потенциальных противников в 1/8 финала баскетбольного чемпионата Европы Россия побеждать вполне способна. И Чехию без Веселы, и Черногорию, несмотря на мощную пару центровых Вучевич-Дублевич, и Хорватию. Игру последней определяет связка форвардов из НБА Шарич-Богданович, рядом с которыми хватает старых (даже слишком) знакомых – таких, как Укич, Томас, Симон и даже 35-летний Марко Попович, отыгравший пять лет в УНИКСе и «Химках». Если вы думаете, что он в этой сборной сидит в глубоком запасе, то ошибаетесь. Минут по 20 на площадке проводит.

Так что прав Кириленко: в четвертьфинал надо выходить. Да, раньше сам факт попадания в эту стадию у нас не особо и обсуждался, но времена меняются: такова сегодняшняя реальность. К которой мы сами, увы, приучили как окружающих, так во многом и самих себя.

Полуфинал? Медали? Что ж, их мне хочется не меньше, чем вам, но, попросту говоря, с чего бы? У кого место на пьедестале будем отбирать? У французов (Де Коло, Эртель, Диао, Фурнье)? У греков (Принтезис, Калатес, Бурусис, Слукас)? У испанцев (братья Газоли, Рубио, Родригес, Наварро)? Вот то-то и оно.

Раз уж мы грохнулись так низко, то давайте-ка решать проблемы постепенно, по мере их поступления. Пусть сборная сначала даст повод хотя бы помечтать о пьедестале. Большего России сейчас не положено…

Остается добавить, что никакого параллельного отбора на ЧМ в этом европейском чемпионате не будет. Он – сам по себе. Вполне полноценный баскетбольный отпуск.

Всё, что нужно знать о Евробаскете

СИСТЕМА И РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО БАСКЕТБОЛУ 2017

Группа А (Хельсинки). Франция, Греция, Словения, Финляндия, Польша, Исландия.

Группа В (Тель-Авив). Литва, Италия, Германия, Грузия, Израиль, Украина.

Группа С (Клуж-Напока, Румыния). Испания, Хорватия, Чехия, Черногория, Венгрия, Румыния.

Группа D (Стамбул). Сербия, Турция, Россия, Латвия, Бельгия, Великобритания.

По четыре команды из каждой группы выходят в плей-офф.

Матчи сборной России в группе D

1 сентября, пятница (21.00 по московскому времени). Турция – Россия.

2 сентября, суббота (17.00). Россия – Сербия.

4 сентября, понедельник (17.00). Бельгия – Россия.

5 сентября, вторник (14.15). Россия – Латвия.

7 сентября, четверг (14.30). Россия – Великобритания.

1/8 финала

9 сентября, суббота. А1 (1-е место в группе А) – В4, А2 – В3, В2 – А3, В1 – А4.

10 сентября, воскресенье. С1 – D4, С2 – D3, D2 – С3, D1 – С4.

1/4 финала

12 сентября, вторник. А1/В4 – D2/С3 (Ч1), С1/D4 – В2/А3 (Ч2).

13 сентября, среда. В1/А4 – С2/D3 (Ч3), D1/С4 – А2/В3 (Ч4).

1/2 финала

14 сентября, четверг. Ч1 (победитель четвертьфинала А1/В4 – D2/С3) – Ч2.

15 сентября, пятница. Ч3 – Ч4.

Финал и матч за 3-е место

17 сентября, воскресенье.

Все матчи плей-офф пройдут в Стамбуле.

ШАНСЫ КОМАНД НА ВЫХОД В КАЖДУЮ СТАДИЮ В ПРОЦЕНТАХ

Прогноз «Советского спорта

Прямые трансляции чемпионата Европы 2017 по баскетболу смотрите на нашем сайте.