Промес версии 2.0! 5 причин, почему «Спартаку» нужно остановиться на 3-5-2

В Хабаровске «Спартак» впервые в сезоне использовал схему 3-5-2. Если вынести за скобки счет, то удачно – моментов красно-белые создали на три игры вперед, плюс сыграли надежно в обороне. Вероятно, команда Массимо Карреры и дальше будет играть в три защитника. На это есть несколько причин.

Наличие лишь одного опорника

Ахиллесовой пятой красно-белых в этом сезоне являются контратаки соперника. Благодаря им много проблем красно-белым создали «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». Легче сказать, кто не доставил десятикратным чемпионам проблем! Железнодорожники даже забили подобным образом два мяча.

В матчах с перечисленными командами спартаковцы не успевали встречать атакующих игроков соперника в момент приема ими мяча. А как остановить Миранчука, Фернандеша, Головина и Витиньо, когда они летят к твоим воротам с мячом в ногах? Вот и не сдержали их.

Когда ЦСКА получает контратаку, сзади ее готовы сорвать три центральных защитника и опорник Вернблум. То же самое касается «Локомотива», где в роли Вернблума выступает Денисов. У «Зенита» сзади остаются два центральных защитника, а также хавбеки Ерохин и Паредес. У всех трех команд - четыре человека. Ошибется один - трое подстрахуют.

У «Спартака», когда он играет в два центральных защитника, в опорной зоне из хавбеков остается лишь Фернандо, тогда как второй центральный полузащитник - Глушаков или Пашалич - поддерживает атаку. Именно в созидании они и сильны. В игре с ЦСКА в районе средней линии оставался крайний защитник Комбаров, становясь тем четвертым игроком. Но когда фланговый защитник не идет в атаку, это сужает наступательный потенциал команды. Плюс игра в обороне никогда не была фишкой Комбарова.

В ситуации «Спартака» схема с тремя центральными защитниками - лучшая страховка он контратак соперника. Она дает наличие сзади дополнительного игрока, да еще и специализирующегося на игре в защите. В матче с хабаровчанами оборонительное трио красно-белых постоянно навязывало оппонентам борьбу. Боккетти выиграл 13 единоборств из 22, Джикия - семь из 17, Кутепов - шесть из десяти. Важно отметит: Кутепов вышел по ходу первого тайма вместо выбывшего из-за травмы Таски.

Скриншот: «Матч Наш Футбол».

Акцент Пашалича и Глушакова на атаке

Выставляя трех защитников, Каррера развязывает руки Глушакову и Пашаличу - они могут играть максимально близко к чужим воротам. Это может принести выгоду - у обоих полузащитников могучий удар. В матче со «СКА-Хабаровском» Глушаков пять раз бил по воротам, трижды попал в створ, Пашалич пристреливался четыре раза, один удар пришелся в створ.

Скриншот: «Матч Наш Футбол».

И россиянин, и хорват умеют забивать. Достаточно взглянуть на их статистику в прошлом сезоне. Глушаков забил восемь голов в чемпионате России, став вторым бомбардиром своей команды после Куинси Промеса (12). Пашалич забил пять голов за «Милан», став четвертым бомбардиром «россонери». Опередили его только нападающие - Бакка (13), Лападула (8) и Сусо (7). При этом Суссо сыграл 34 матча, Бакка - 32, Лапудала - 27, тогда как Пашалич только 24. Очевидно, у Глушакова и Пашалича есть атакующий потенциал, который можно использовать.

Новая роль Куинси Промеса

В схеме 3-5-2 позиция Промеса - нападающий. В Хабаровске он искал свидания с мячом прямо перед штрафной площадью. С его-то ударом такие поиски - потенциальная возможность для гола! За игру он нанес сразу девять ударов - больше, чем в других встречах этого сезона. Четыре из них пришлись в створ ворот.

Действуя перед штрафной, легче не только бить, но и выводить на ударные позиции партнеров. За матч голландец сделал три опасные передачи и три ключевые. Точными стали все. Из пяти обводок Промеса четыре оказались удачными. Если ты обыгрываешь соперника на фланге, то к воротам еще нужно продраться. Любая обводка перед штрафной площадью может привести к голу.

У «Спартака» есть два работоспособных полузащитника - Пашалич и Глушаков. На Дальнем Востоке в начальной стадии атаки они создавали коридоры для передач на Промеса и Адриано - уходя ближе к флангам и растягивая расстояние между собой. Наличие таких хавбеков делает Промеса особенно опасным перед штрафной площадью. Сразу 17 раз Промеса находил передачами главный спартаковский диспетчер - Фернандо. Никто никого не находил больше! А всего Промеса передачами партнеры находили 54 игрока - очень много для атакующего футболиста.

Скриншот: «Матч Наш Футбол».

Так играет полмира

В прошлом сезоне схема с тремя центральными защитниками стала трендом. Ее использовали везде, даже в любительских лигах. Происходящее породило выражение «зеркалить схему», которое стало модным у журналистов. Звучит красиво, только вот смысла несет мало - для чего, почему?

А дело вот в чем. Когда команда играет по схеме 3-5-2 или 3-4-3, то у нее очень опасные фланговые атаки - два игрока открываются перед воротами, плюс, как правило, латерали замыкают дальнюю штангу. Играть в четыре защитника против так действующих команд - авантюра. Если крайний защитник пойдет встречать игрока на фланге, то в штрафной возможно создание ситуации «три в три». По сути, защитники остаются без подстраховки. Или же кто-то из атакующих футболистов остается в одиночестве. Вспомните гол армейца Щенникова в ворота «Янг Бойза» - он остался абсолютно один после наброса Фернандеса. Играй швейцарцы в три центральных защитника, такой ситуации не было бы. Но они решили схему ЦСКА не зеркалить, как это модно говорить.

Скриншот: Sky Sport 4.

Фактор «Ливерпуля» и «Севильи»

Если задуматься, то схема 4-4-2, по которой «Спартак» оборонялся ранее, и 3-5-2 друг от друга отличаются не сильно. На деле же разница огромна. Против команды, обороняющейся по модулю 4-4-2, легче использовать ширину поля. Забросишь мяч из центра на бровку - выдернешь флангового защитника соперника. Остается лишь врываться в штрафную площадь, заполняя зоны. При схеме в три защитника на фланг выдернется латераль. В штрафной останется кучно.

В Лиге чемпионов «Спартаку» предстоит сыграть против «Севильи» и «Ливерпуля». В этом сезоне ни одна из команд не использовала схему с тремя защитниками. Но! Они обе любят разыгрывать мяч в центре, отправлять на фланг и врываться в штрафную. Перестроения в такие моменты будут очень важными. Три центральных защитниками лишними не будут.

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