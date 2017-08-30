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«Больше всего меня злит его отношение». Экс-игрок «Арсенала» взбешен игрой Озила

Источник:  ESPN FCКомментарии
Месут Озил после матча с "Ливерпулем"
Месут Озил после матча с "Ливерпулем"Фото: Gettyimages.ru

Бывший хавбек лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети высказался о проблемах «пушкарей», а также подверг критике Месута Озила.

«Прошло немало времени с тех пор, как он провел хорошую игру. Да, Озил все еще может принести пользу команде, но я не думаю, что он вернется на прежний уровень. Сколько времени прошло со старта сезона? А теперь посмотрите на его статистику. (3 матча, ни одной голевой передачи, ни одного гола – прим. Редакции).

Больше всего меня злит его отношение к футболу. Но еще больше меня поражает его безответственность на поле. Озил не помогает своим партнерам. Не понимаю, почему Венгер держит его в команде. Будь я тренером, сказал бы ему: «Месут, ты хочешь уйти? Вон дверь, не забудь закрыть ее». Но если бы я был Венгером, то сказал бы: «Убирайся», – заявил Пети.

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Также чемпион мира и Европы в составе сборной Франции выразил мнение, что столичному клубу следует приобрести полузащитника «Лестера» Рияда Мареза.

«Он прекрасно знает, что такое чемпионат Англии. Марез – один из лучших игроков премьер-лиги. Думаю, Рияд прекрасно впишется в игровую схему «Арсенала», учитывая их проблемы на правом фланге.

Рияд Марез (в синей форме) обыгрывает игроков «Манчестер Юнайтед»
Рияд Марез (в синей форме) обыгрывает игроков «Манчестер Юнайтед»Фото: Gettyimages.ru

Хватит думать о защитниках. Лично я считаю так: чем дальше мяч от твоих ворот, тем меньше шансов пропустить. Нужно искать футболистов, который умеют обращаться с мячом. 

Будь я тренером, у меня играли бы одни дриблеры – парни, которые могут унизить своего соперника. Быстрые и выносливые. Если говорить про «Арсенал», то у них всего один такой футболист, и это Алексис Санчес. Конечно, в команде много скоростных игроков, но они не могут похвастаться классной техникой», – сказал француз.

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