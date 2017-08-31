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Евгений Ловчев: Если Дзюба хочет сыграть на ЧМ, надо уходить из «Зенита»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Дзюба
Артем ДзюбаФото: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о не состоявшемся переходе Артема Дзюбы в «Локо» и его дальнейшей судьбе.

«КТО ОБЫГРАЛ «СПАРТАК»? БРАТЬЯ МИРАНЧУКИ И БАРИНОВ»

Как я понимаю, Дзюба не согласился на понижение зарплаты, а «Локо» не хочет столько платить, сколько ему платит «Зенит».

Не так давно состоялся совет директоров «Локомотива», на котором была высказана следующая мысль. Клуб уже много лет покупает дорогих иностранцев, а команда выше пятого места не поднимается. И как пример был приведен «Спартак» образца 1996 года. Когда многие основные игроки уехали за границу, пришли на их места молодые – Титов, Бузникин, Тихонов – и выиграли чемпионат страны.

И сейчас «Локо» в какой-то мере старается проводить такую же политику. Посмотрите, кто внес главный вклад в победу над «Спартаком»? Братья Миранчуки и Баринов. И ведь при Семине в последнее время у команды самые лучшие результаты – выиграли Кубок России, в чемпионате среди лидеров. Одержаны победы на выезде над ЦСКА и «Спартаком».

«ДЗЮБА ЗАБИВАЕТ, КОГДА ЕМУ НУЖНО ЧТО-ТО ДОКАЗЫВАТЬ»

Вернемся к Дзюбе. Сразу скажу, что я к нему очень хорошо отношусь. Он забивает, когда ему нужно что-то кому-то доказывать. Раньше он доказывал Карпину и руководству «Спартака», теперь ему надо доказывать Манчини, который не видит в нем игрока основного состава. Если так продолжится, то у Дзюбы возникнет проблема с попаданием в сборную.

Что ему теперь делать? Попросить отпустить его в аренду. Но для этого надо соглашаться на понижение зарплаты, тогда можно будет уезжать и за границу. Там он сразу потеряет в деньгах – налог в любой другой стране не 13 процентов, а значительно выше. Но другого выхода нет. Остаться в «Зените» и пытаться доказать Манчини, что он нужен? Но итальянец, похоже, не видит его в основе. Значит, остается один выход: если Дзюба хочет сыграть на чемпионате мира, надо уходить из «Зенита».

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