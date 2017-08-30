«Сборная добавила огня!» Сергей Базаревич – о команде перед Евробаскетом

Главный тренер сборной Сергей Базаревич (в центре) Фото: Официальный сайт РФБ

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич – о готовности команды к чемпионату Европы, финальном варианте состава и задаче-минимум на турнир.

«ЕВРОБАСКЕТ СИЛЬНЕЕ КУБКА МИРА»

- По ходу подготовки вы как-то отметили, что команде не хватает огня…

- Не совсем так. Огня хватает. Просто его было бы неплохо добавить, и последний товарищеский матч с Финляндией в прошлую пятницу показал - нам это удалось. Хочется сохранить нынешний настрой и в Турции.

- В каком состоянии находится команда?

- Физически – в нормальном. Некоторые игроки продолжают прибавлять – это особенно заметно после игры в Хельсинки и небольшой паузы. Мы до сих пор не снижали нагрузки, но планируем это сделать по прилету Стамбул, чтобы к матчу с Турцией все были в оптимальной форме. Что касается морального состояния, по последней тренировке видно – небольшой стресс присутствует. И это нормально. Все ребята в сборной – опытные, и должны с этим справиться. В конце концов, давление – неотъемлемая часть нашей жизни. Его испытывают все публичные люди - спортсмены, актеры, политики. Вы сейчас берете у меня интервью, потом видео посмотрят 1500 человек, еще 300 прочитают новость и будут все это обсуждать. Так что мы чувствуем ответственность – перед болельщиками и перед страной.

- На Евробаскете она особенно велика?

- Я вообще считаю, что это самый сильный турнир с участием сборных – даже сильнее, чем чемпионат мира и Олимпийские игры. Многие крепкие команды не могут пройти отбор на те же Олимпиаду или Кубок мира, но участвует в Евробаскете. Так что нам предстоят очень сложные матчи в Турции.

- Почему в финальную заявку не попал именно Станислав Ильницкий?

- Я бы предпочел привезти в Стамбул 13 игроков. Увы, это невозможно. Поэтому было принято решение, что Ильницкий не примет участие в турнире. Мы благодарны ему за профессиональное отношение к тренировочному процессу и к той роли, которая у него была. К сожалению для Стаса, он выпадает из нынешней команды, но сборная определенно должна связывать с ним надежды на будущее. В конце концов, Ильницкому всего 23 года.

«В ОТДЕЛЬНОМ МАТЧЕ МЫ СПОСОБНЫ НА ВСЕ»

- Верно понимаем, что вы формулируете задачу-минимум на турнир как выход из группы?

- Именно так и формулирую.

- Но ведь можно выйти с первого места в группе или с четвертого. И во втором случае попасть в 1/8 финала на Испанию.

- Это, конечно, не очень хороший вариант, но повторюсь – сперва нам надо обеспечить себе участие в плей-офф. А в играх на вылет на подобном турнире может случиться всякое. И наша сборная в отдельно взятом матче способна на все.

- Как вы отнеслись к решению РФБ принять предложение турок войти в одну группу с ними?

- Я не был счастлив, когда узнал, что из всех четырех хозяев Евробаскета нам досталась самая сильная команда. К тому же – с мощной поддержкой болельщиков. Может, только зрители в Израиле могут посоперничать с турками по уровню шума. Но я играл и тренировал в этой стране. Знаю, что турецкие команды всегда особенно сильны на своих площадках. Сборная даже брала серебро домашнего чемпионата мира 2010 года. Там очень богатая баскетбольная федерация, которая пытается заполучить все крупные турниры – включая Кубок мира. Конечно, фактор местных болельщиков не будет плюсом для нас. Но сложилось, как сложилось. Надо быть готовыми ко всему. А остальные соперники достались нам по результатам жеребьевки – тут выбора не было в принципе.

- Тот факт, что на нынешнем Евробаскете не будет проводиться отбор на чемпионат мира или Олимпиаду, как-то скажется на уровне давления, которое вы будете испытывать?

- Возможно, на ком-то и скажется. Конечно, неприятно, когда неудача на одном турнире потом лишает тебя возможности принять участие в другом. Но все равно это – второстепенно. Считаю, что каждый баскетболист должен стремиться сделать что-то не только для своей карьеры, но и для страны. Чемпионат Европы дает ребятам такую возможность. И они будут стараться ей воспользоваться.