Юлия Липницкая и еще три девочки, чьи карьеры рано полетели под откос (видео)

Юлия Липницкая Фото: ВКонтакте

Многие до сих пор переживают, что Юлия Липницкая объявила об уходе из фигурного катания. Но ее случай не уникален, были и другие примеры.

1. Юлия ЛИПНИЦКАЯ

В потоке голосов и мнений на самую горячую тему недели мне попалась одна фраза, которая точно и метко описывает, что произошло: «Переход из девочки в девушку сломал Липницкую».

Так бывает со спортсменками. В детстве ты очень одаренная, бьешь рекорды, потрясаешь весь мир. Но физиология берет свое, и вот ты в 15-16 лет превращаешься из девочки в угловатого подростка. Строение тела становится другим, теряется привычная координация, происходит смена гормонального фона, расширяются бедра, резко растет вес. Большое мастерство – справиться с этим взрослением и не потерять себя в большом спорте.





А вот с Липницкой это случилось перед Олимпиадой. Предпринимались очень жесткие меры, чтобы притормозить ее физическое развитие. Нынешняя анорексия – эхо из Сочи.

Тренер спортсменки Этери Тутберидзе как-то рассказывала в интервью, что ей очень жаль Юлю. Потому что бедная девочка каждый день борется с лишним весом:

«Я в своей работе с таким не сталкивалась – ей просто совсем нельзя кушать! Юля молодец, с этим справляется. Когда ей нужно сбрасывать вес, она ест только порошок «Сквизи» – это клетчатка, которая дает энергию. Ей тяжело, и вес идет вниз очень медленно – по 100 граммов в день. Но иначе никак».

Свою миссию в спорте Юля выполнила, честь ей и хвала. Золото Олимпиады не отобрать никому. Но всю жизнь сидеть на одном «Сквизи» было нельзя. А потом случился уход от тренера, падение результатов… Да вы все знаете. Липницкая из этого крутого пике выбраться так и не смогла. А кто еще попадал в такую яму?

2. Рута МЕЙЛУТИТЕ

(Литва, плавание)





Рута ворвалась кометой в мир плавания. Еще в 2011 году о ней никто толком не знал. Но в 15 лет девочка приехала на Олимпиаду в Лондон и завоевала золото, выступив так мощно, что все были поражены. Мейлутите стала самой молодой олимпийской чемпионкой в плавании за последние 16 лет. Ее время – 1.05,47. Позади остались американка Ребекка Сони, считавшаяся фавориткой (1;05,55), а наша Юлия Ефимова стала только седьмой (1.06,98) в том злосчастном финале, в котором у нее все пошло наперекосяк.

Уникальность Юли в том, что она выстрелила в 16 лет и дальше шла только по нарастающей, то есть ее эта физиологическая перестройка не сломала. А вот Мейлутите еще блистала в 2013 году, побив мировой рекорд на 100 м брассом (1.04,42). Но потом результаты резко упали, вес пошел вверх. Честь и хвала Руте, что она осталась в большом спорте. Ефимова похвалила конкурентку после чемпионата мира-2017 в Будапеште: «Мне понравилось, как выглядела Рута. Думаю, она еще будет прогрессировать».

3. Юлия БОГДАНОВА

(СССР, плавание)

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Карьера советской брассистки Юли Богдановой получилась удивительной. Она выиграла чемпионат Европы в 13 лет. Стала чемпионкой мира в 14 лет. На Олимпиаде-1980 взяла бронзу, когда ей было 16 лет. И после этого девочка ушла из спорта.

3. Лина КАЧЮШИТЕ

(СССР, плавание)

Похожая судьба была и у Лины – она завоевала золото чемпионата мира в 15 лет, выиграв 200 м брассом на том же турнире в Западном Берлине. Золото Олимпиады на этой же дистанции тоже досталось Качюшите, которая опередила Богданову. Выиграв финалы на Универсиаде-1981, талантливая девочка ушла из спорта в 18 лет. Посвятила себя учебе, освоила несколько языков, стала тренером.



Мы верим, что и Юлия Липницкая найдет себя в 19 лет. Какие ее годы? Жизнь только началась!