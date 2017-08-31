Илюмжинов: Комиссия по этике могла запретить Каспарову играть в Сент-Луисе

Кирсан Илюмжинов и Гарри Каспаров Фото: Chess.com

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» прокомментировал игру Гарри Каспарова на турнире в Сент-Луисе и рассказал о взаимоотношениях с 13-м чемпионом мира.

«КОМИССИЯ ПО ЭТИКЕ МОГЛА КАСПАРОВУ ЗАПРЕТИТЬ ИГРАТЬ»

- Как вам возвращение Каспарова?

- Он мне еще в 2002 году сказал, что собирается уходить из шахмат. Я тогда спросил: «Зачем? Даже Корчной еще играет». Он ответил: «Старый я уже». Вообще-то говоря, Каспаров отстранен от шахматной деятельности на два года и его дисквалификация истекает только 1 октября. Его отстранила комиссия по этике ФИДЕ за коррупцию.

- Игра в шахматы – это деятельность?

- Видимо, деятельность. Комиссия по этике могла Каспарову запретить играть в Сент-Луисе, но решила закрыть на это глаза. Но я могу сказать, что если Каспаров будет чаще играть, это только пойдет на пользу шахматам. Ведь какое было внимание к турниру в Сент-Луисе из-за участия Каспарова.

- Как оцените игру 13-го чемпиона мира?

- Нормально сыграл, учитывая, сколько лет он не играл в турнирах. Но все-таки в шахматах форму можно поддерживать, играя по интернету. Всем известно, что Бобби Фишер играл в интернете под другим ником. Но все же отсутствие практики сказалось. Каспаров допускал зевки, которые даже перворазрядник не допустит.

- Но после дебютов Каспаров всегда получал хорошие позиции.

- У него большие знания, первые ходы делаются по накатанной, а дальше уже нужна хорошая форма.

- Но уровень свой он показал…

- Чемпион мира есть чемпион мира.

«ЕСЛИ ОН ПОЙДЕТ НА ВЫБОРЫ, ЭТО ХОРОШО ДЛЯ ШАХМАТ»

- Каспаров заявил, что не собирается идти на выборы президента ФИДЕ. Он ведь был вашим главным конкурентом на прошлых выборах. Вздохнули с облегчением?

- Он пока не может заявлять о своих реальных планах, потому что до 1 октября у него действует дисквалификация. Если он заявит, что собирается баллотироваться, комиссия по этике может это расценить, как нарушение. Видимо, юристы ему посоветовали: ты пока фигуры подвигай, а по этой теме помолчи.

А на счет вздохнул. Если он идет на выборы президента ФИДЕ, это тоже хорошо. Медийная, раскрученная персона. Правда, часто выступает по американскому телевидению, критикует Россию.

- То есть, вы его не опасаетесь, как конкурента?

- Я не держусь за свое кресло, это общественная должность, я за это денег не получаю. Я просто предлодил делегатам конгресса ФИДЕ в 2014 году свою программу. Они видели, что я сделал за 20 лет, и проголосовали за меня.

- У вас с Каспаровым были разные периоды: то вы дружили, то враждовали, потом опять дружили.

- Это журналисты так писали. Или может, Гарри так думал. С моей стороны никогда никакой вражды не было. И вообще, у меня нет врагов. И к Гарри я всегда относился нормально.

А у него были разные периоды. До 2002 года он поливал Калмыкию и меня по всякому. А потом спокойно ко мне приезжал, предлагал разные идеи, мы нормально общались. Потом опять я для него стал плохим.

Когда Каспаров проиграл мне выборы в 2014 году, я ему предложил должность вице-президента.

- И что он ответил?

- Ничего, собрался и улетел.

- Когда в последний раз общались с Каспаровым.

- С того момента, с 2014 года так и не общались. Хотя телефоны друг друга у нас есть.