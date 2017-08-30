Киберспорт в сентябре: главные турниры

В сентябре стартует новый киберспортивный сезон — трансферные драмы и воспоминания о главных турнирах года отходят на второй план, и команды по Dota 2 и CS:GO начинают дорогу к The International и Major заново. В то же время представители League of Legends близки к завершению сезона: через пару дней коллективы определят сильнейших во всех регионах и приступят к подготовке к Чемпионату мира. О том, за какими матчами скоротать вечер киберспортивному болельщику в сентябре — рассказывает «Советский спорт».



Dota 2

Пока весь сезон Защиты Древних находится в подвешенном состоянии: Valve до сих не объявили ни рамки трансферного окна, ни распределение очков на мейджор- и минор-турнирах, ни расписание самих турниров; потому команды не спешат определяться с составами. До сих пор загадкой остаются новые пятерки EG и OG, Secret и Empire — впрочем, уже скоро ребятам предстоит определиться.



То, что не делают Valve, делают сами организаторы, которых поджимают сроки. Уже через несколько дней стартуют открытые отборочные на первый минор-чемпионат сезона; SL i-League будет особенно важным этапом для СНГ-команд, поскольку финалы пройдут в Киеве, а порадовать русскоязычную публику захочет любой из коллективов. В столице Украины восемь команд встретятся уже 12-15 октября, а весь сентябрь мы будем наблюдать за борьбой во всех шести регионах.





Близки к началу отборочные и на два Major-турнира — DreamLeague S8 и ESL One. Дат квалификаций пока тоже нет, но в борьбе за миллион долларов точно окажутся все лучшие коллективы мира. Особенно интересно будет смотреть на продукт Dreamhack — после нескольких сезонов напряженной работы организаторам удалось превратить онлайн-дивизион в полноценное вечернее шоу. Матчи, конкурсы, интервью и многое другое — три-четыре дня в неделю оторваться от экрана будет очень сложно несколько часов подряд. Тем более что в квалификации на сей раз сыграют четыре европейские команды против четырех представителей СНГ.



Counter-Strike: Global Offensive

А вот на более стабильной CS:GO-сцене к новому сезону уже готовы: решафлы закончены, турниры анонсированы, и остается лишь игра. По сути, перерыв уже закончился — с 30 августа по 2 сентября в шведском Мальмё проходит очередной ивент серии Dreamhack Masters. Вся элита мирового Counter-Strike уже вступила в сражение за $250,000 на севере Европы: тут и грозные Astralis и North, и обновленные FaZe с GuardiaN, и финалисты предыдущего Major Immortals. СНГ-фанатам наверняка будет интересно понаблюдать за возвращением Zeus в Na’Vi и новым составом чемпионов мира Gambit Esports.



Уже стартовал шестой сезон онлайн-лиги ESL Pro. В течение двух месяцев по 14 коллективов из Европы и Северной Америки в формате «каждый с каждым» будут сражаться за возможность поучаствовать в оффлайн-финал в Дании. Увы, первые матчи сложились не столь успешно для представителей СНГ Natus Vincere — пока команда со статистикой 2-4 идет на восьмой строчке. Лучше всех стартовали FaZe Clan (6-2) и North (5-1).



С 14 по 17 сентября еще один крутой ивент состоится в Нью-Йорке: другой турнир от Electronic Sports League пройдет в рамках фестиваля ESL One. Главными фаворитами кубка выглядят SK Gaming и Astralis, однако и FaZe, и Natus Vincere также могут побороться за победу, трофей и главный приз в размере $125,000.





Наконец, нельзя забывать о ELEAGUE CS:GO Premier 2017. Каждую пятницу сентября будет сыграна одна из групп первого этапа, и по две лучшие команды каждого квартета попадут в финал чемпионата с призовым фондом $1,000,000. Уже 8 сентября два первых слота в плей-офф разыграют Na’Vi, FaZe, G2 и четвертая команда, которая будет посеяна позднее.



League of Legends

В Лиге Легенд сезон больше приурочен к ходу календарного цикла — потому наступление осени означает только подготовку к Чемпионату мира. Так, в некоторых регионах все еще не закончены локальные турниры. К примеру, русскоязычное LoL-сообщество сейчас замерло в ожидании финала Континентальной Лиги — 3 сентября за победу и право представлять регион на мировой арене сразятся Gambit Esports и M19. Матч точно окажется напряженным и ярким, а организаторы наверняка подготовят качественную шоу-программу к главному матчу года.





Не определились с победителем летнего сплита также в Европе и Америке: в ближайшее воскресенье пройдут суперматчи Misfits — G2 и TSM — Immortals. А уже 23 сентября, судя по расписанию Riot Games, лучшие команды встретятся в предварительном этапе Чемпионата мира в Китае, и нам предстоит следить за представителем СНГ, который будет бороться за выход в групповой этап вместе с чемпионами Бразилии, Турции и других регионов. Подробности станут известны чуть позже, а пока нам предстоит просто ждать, наслаждаясь и без того многочисленными киберспортивными турнирами сентября.