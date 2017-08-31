Едем в Стамбул – за медалями? Всё, что нужно знать о Евробаскете

Сегодня стартует мужской чемпионат Европы. «Советский спорт» представляет гид по турниру, на котором за медали попробует побороться и сборная России.

ГДЕ ПРОЙДЕТ

Евробаскет-2017 принимают сразу четыре страны. Групповой этап пройдет в Тель-Авиве (Израиль), Клуж-Напоке (Румыния), Хельсинки (Финляндия) и Стамбуле (Турция). Наша команда попала в группу D и весь турнир проведет в крупнейшем городе Турции. Матчи предварительного раунда будут играться в азиатской части Стамбула, на арене «Улкер» (домашняя для действующих чемпионов Евролиги - «Фенербахче»). Встречи плей-офф, куда мы надеемся попасть, пропишутся в европейской части – на «Синан Эрдем Арене». Здесь Россия, кстати, играла матчи навылет чемпионата мира-2010 (тогда мы в четвертьфинале уступили США). А еще здесь же прошел последний «Финал четырех», на котором ЦСКА занял третье место.

СОСТАВ ГРУПП

Группа А (Хельсинки). Франция, Греция, Словения, Финляндия, Польша, Исландия.

Группа В (Тель-Авив). Литва, Италия, Германия, Грузия, Израиль, Украина.

Группа С (Клуж-Напока). Испания, Хорватия, Чехия, Черногория, Венгрия, Румыния.

Группа D (Стамбул). Сербия, Турция, Россия, Латвия, Бельгия, Великобритания.

СИСТЕМА И РАСПИСАНИЕ

Групповой этап играется в один круг. В плей-офф выходят по 4 лучшие команды из группы. Матчи предварительного раунда пройдут 31 августа – 7 сентября. Плей-офф – 8-17 сентября. В 1/8 финала команды из группы D (куда попала Россия) встретятся со сборными из группы C.

Все матчи плей-офф пройдут в Стамбуле.

КАК МЫ ИГРАЛИ РАНЬШЕ

Сборная России ровно 10 лет назад выиграла Евробаскет в Испании, причем в финале подопечные Дэвида Блатта сенсационно обыграли хозяев паркета – действующих чемпионов мира. Поу Газоль и компания вели 6 очков за минуту до финальной сирены, но в итоге россиянам уступили. То золото – единственное в истории нашей сборной (если не брать советский период). Затем еще была бронза литовского чемпионата Европы (2011) и бронза Олимпиады в Лондоне. А потом Блатт ушел…

Без американского специалиста наша команда провалила два следующих Евробаскета. В 2013-м, в Словении, под руководством Василия Карасева Россия не вышла во второй групповой этап. В 2015-м во Франции уже с Евгением Пашутиным в роли главного тренера катастрофа повторилась – мы опять не попали в плей-офф. Умудрились проиграть тогда таким «зубрам», как Израиль, Польша и Финляндия, а одолели только Боснию и Герцеговину (тот матч уже ничего не решал). В итоге наша команда осталась и без чемпионата мира-2014, и без Олимпиады в Рио.

СОСТАВ СБОРНОЙ

В Стамбул в составе нашей команды отправились следующие игроки:

Защитники: Алексей Швед («Химки»), Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Виталий Фридзон (ЦСКА), Михаил Кулагин (ЦСКА), Дмитрий Кулагин (без клуба, последний сезон провел в ЦСКА), Евгений Бабурин («Локомотив-Кубань»).

Форварды: Андрей Воронцевич (ЦСКА), Никита Курбанов (ЦСКА), Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Зубков («Химки»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»).

Центровой: Тимофей Мозгов («Бруклин Нетс»).

СТАРТОВАЯ ПЯТЕРКА

Возможны различные варианты, но оптимальным выглядит следующий стартовый состав:

Алексей Швед – Виталий Фридзон – Никита Курбанов – Андрей Воронцевич – Тимофей Мозгов.

Правда, в роли стартового разыгрывающего готов выходить Дмитрий Хвостов.

КОГДА И С КЕМ ИГРАЕМ

Матчи сборной России на групповом этапе:

1 сентября – Турция (начало в 21.00 мск)

2 сентября – Сербия (17.00)

4 сентября – Бельгия (17.00)

5 сентября – Латвия (14.15)

7 сентября – Великобритания (14.00).

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Все матчи в прямом эфире покажут каналы холдинга «Матч ТВ». Кроме того, их можно смотреть онлайн на официальном сайте РФБ.

КАКОВЫ НАШИ ШАНСЫ

Задача-минимум – выйти из группы. Так ее сформулировал главный тренер команды Сергей Базаревич. Глава РФБ Андрей Кириленко признал, что попадание в четвертьфинал и хорошая игра уже станут успехом. Некоторые игроки, включая Тимофея Мозгова, всерьез говорят о претензиях на золото.

Объективно, наша сборная не входит в число фаворитов. В рамках товарищеских матчей перед турниром мы успели проиграть Израилю (в Санкт-Петербурге), Германии, Сербии и Польше (в Гамбурге). Конкуренция в мужском баскетболе очень высока, в рамках плей-офф возможны любые сенсации. Но если выход из группы кажется задачей посильной (уж минимум Бельгию с Великобританией мы должны опережать), попадание в восьмерку лучших – тоже, то выход в полуфинал и реальная борьба за награды пока выглядят только мечтой. Пусть и реальной.

В конце концов, перед Евробаскетом-2007 мы также уступали товарищеские встречи и ехали в Испанию лишь с надеждой на плей-офф. А в итоге взяли золото.

КТО ОСНОВНЫЕ ФАВОРИТЫ

Разобьем список претендентов на три условные группы:

Железные фавориты (точно едут только за золотом): Сербия (вице-чемпионы мира 2014 года и серебряные призеры Рио – на обоих турнирах в финале уступали США), Испания, Франция.

Теневые фавориты (могут взять золото, наверняка будут бороться за медали): Литва, Турция (турки всегда здорово играют дома – брали серебро ЧМ-2010, которые прошел в их стране), Греция, Хорватия.

Претенденты на награды (могут попасть в тройку, если все сложится удачно): Россия (да, это все же реально), Черногория, Италия, Латвия (латыши были в четвертьфинале ЧЕ-2015, с тех пор стали только сильнее, плюс обзавелись звездой НБА – Кристапсом Порзингисом).

Но, конечно, это всего лишь прогнозы.