Против бывших команд играет жестко. История Николаса Парехи

Николас Пареха против Лионеля Месси Фото: Gettyimages.ru

Николас Пареха – человек с богатой биографией. Он успел поиграть в одной команде с Месси, вызывался в сборную Аргентины самим Марадоной и забивал в Перми «Амкару». Сейчас экс-игрок «Спартака» – капитан «Севильи». А значит, скоро встреча с бывшими партнерами в Лиге чемпионов. «Советский спорт» рассказывает о самых ярких моментах карьеры аргентинца.

Наравне с Месси

На Олимпиаде в Пекине Пареха играл в одной компании с Месси, Ди Марией, Тевесом и Маскерано. Был железным игроком основы и пропустил всего одну игру на групповой стадии. Поучаствовать и стать победителем ОИ защитнику помог пункт в регламенте, по которому три игрока старше 23 лет могут быть заявлены на турнир. Парехе на тот момент уже исполнилось 24. В финале против Нигерии Пареха помог команде сыграть на ноль и взять почетный трофей. С тех пор прошло уже 9 лет, а сборная Аргентины – ни олимпийская, ни основная – так и не выиграла ничего более значимого.

Пареха – вратарь

Первым европейским клубом Парехи был «Эспаньол». А дебютный матч в Ла Лиге пришелся на дуэль с «Севильей». За короткий срок он дослужился до звания вице-капитана. Всё благодаря агрессивной игре в защите и проявлению лидерских качеств. Даже в самые трудные моменты Нико проявлял инициативу. Как в матче против «Рекреативо», когда встал в ворота вместо удаленного вратаря. Но пенальти не отбил. В сумме за каталонцев Пареха провел два сезона. По итогам каждого – входил в символическую сборную чемпионата.

Против бывших команд играет жестко

На заметку спартаковцам. В январе этого года Пареха вернулся Барселону, на матч с горячо любимым «Эспаньолом». Местная публика его тепло поприветствовала. А Пареха получил прямую красную на 2 минуте. И его бывшая команда победила. Вообще, с удалениями у Парехи связано несколько занятных историй. Однажды в матче с «Сарагосой» он схлопотал 2 желтые за одну минуту. А свое первое удаление в Испании заработал в 2009 году, играя против своего нынешнего клуба – «Севильи». Про длительные дисквалификации Парехи в РФПЛ наверняка все помнят, лучше всех – Вагнер и Кержаков – пострадавшие от действий аргентинца.

Вызов Марадоны

В свое время Пареха мог дебютировать в составе основной сборной Аргентины в Черкизове, на стадионе «Локомотив», в товарищеской игре против России. Травма Мартина Демичелиса поспособствовала тому, что Диего Марадона вызвал его. Но на матч защитник не был заявлен. И дебют пришлось отложить. В 2010-м Пареха провел на поле все 90 минут в матче против Бразилии. Гол Месси принес Аргентине победу. Больше вместе с Месси Пареха не играл.

От Копа дель соль до еврокубков

До чемпионства «Спартака» Карреры хейтеры красно-белых всякий раз с издевкой вспоминали победу москвичей на Копа дель соль. Многие помнят, что в том турнире решающий гол забил как раз Пареха. Спустя 4 года аргентинец вместе с «Севильей» отметил победу в Лиге Европы. И так три раза подряд. Но Пареха участвовал лишь в одном финале –против «Бенфики». В двух оставшихся помешала сыграть тяжелая травма крестообразных связок колена, полученная в матче с «Зенитом» в Лиге Европы. Как итог – больше года Пареха не играл

Гол в ворота Буффона и капитанская повязка

Перед началом прошлого сезона Пареха окончательно восстановился и вернул себе место в составе. А в матче Лиги чемпионов сделал то, что никогда не удавалось Месси. Пареха забил гол в ворота Буффона. И пусть его «Севилья» проиграла 1:3.

Новый тренер севильцев Эдуардо Бериццо был впечатлен професионализмом Парехи и его влиянием на партнеров, что назначил его капитаном. И это при живом Хесусе Навасе, легенде клуба.