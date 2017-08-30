«Гинер, конечно, влиятельный человек, но…» Эксперты – о судейском скандале

«Советский спорт» уже рассказывал о противостоянии между руководством футбольного ЦСКА и судейским корпусом в российском футболе. Мы опросили экспертов и известных болельщиков: кто кого победит в этом споре?

«ЭТА СИТУАЦИЯ ДО ДОБРА БУДОГОССКОГО НЕ ДОВЕДЕТ»

Михаил Грушевский, артист, болельщик ЦСКА:

– Я думаю, у Евгения Ленноровича нет полномочий решать, кто будет возглавлять судейский корпус. Мне кажется, такие вещи происходят под давлением какой-то критической массы. В прошлом году скандал был после матча «Зенит» – «Спартак». Не знаю, будет ли судейский ляп матча ЦСКА – «Ахмат» отправной, взрывной точкой, но мне кажется, что есть определенные нестыковки в работе Будогосского. Плюс его нравоучительная манера общения с прессой, с тренерами. На мой взгляд, агрессивный и безапелляционный формат, который он выбрал, до добра не доведет его. Думаю, что в результате критической массы недовольства ему придется покинуть свой пост.

Судьи обслуживают матчи, а у некоторых арбитров и их руководителей бывает ощущение, что они вершители судеб. Более того, они еще читают лекции руководителям клубов, президентам, тренерам о том, как надо тренировать и как надо трактовать правила. По-моему, это неверная линия поведения. Полагаю, дело может закончится сменой руководства в судейском корпусе.

«МЯЧ ЛИНИЮ ПЕРЕСЕК? ВСЕ НЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО…»

Андрей Бутенко, советский и российский арбитр международного класса:

– Не хотелось бы перетряхивать грязное белье. Конечно, Евгений Леннорович имеет право трактовать те или иные решения судейства. Все это понятно. Но на мой взгляд, он ошибочно воспринимает ту ситуацию, которая произошла в последнем матче ЦСКА. Я крайне удивлен его словами о том, что Будогосскому надо уйти в отставку, и он якобы не руководит судейским корпусом.

Арбитры всегда будут ошибаться. Другое дело, надо минимизировать это количество ошибок, чем, кстати, и занимается Будогосский. Поймите, ни один руководитель не хочет, чтобы судьи, подопечные ему, ошибались. А потом, данный эпизод – неявный. Я видел запись, снятую со смартфона. И большой вопрос: покидал ли мяч пределы поля. Стоп-кадр, который видели все – показан по диагонали. В программе «Свисток» сделали фотографии, положив мяч у линии ворот, и показали снимки с трех-четырех позиций. С трибуны и середины поля мяч стопроцентно покинул поле, а с линии мяч касается 2-3 сантиметра своей проекции. И на сегодняшний день можно сказать, что вряд ли Кудрявцев ошибся. Меня интересует и другой факт: у ЦСКА вся игра с «Ахматом» сводится к одному эпизоду. То есть пропустили гол, и мы ничего не можем создать?

Я считаю, Будогосский должен работать и дальше. Статистика и практика показывает, что он находится на своем месте. Он профессионал высочайшего класса. То, что он создал структуру, способную поднять уровень нашего судейства, не подвергается сомнениям. А говорить о том, чтобы после каждой судейской ошибки руководитель подавал в отставку, равно как игрока, который не забил пенальти, исключать из команды. Тренер ошибся с составом? Давайте и его менять после первой неудачной игры.

«ПОЧЕМУ ЧЕРДАНЦЕВ НЕ ЗАМЕТИЛ ЭПИЗОД? ЛЮБИТ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ПОЛУЧАТЬ ИЗ КАССЫ?»

Валерий Рейнгольд, экс-футболист, эксперт:

– Я двумя руками за Гинера, поддерживаю его, но требовать отставки он не может. Это ерунда, они взрослые люди. Будогосский должен понять, что судьи портят игры. Не берусь судить, продают они игры или это коррупция. Но для меня лично непонятно, что у нас в судействе происходит. Складывается впечатление, что существует некий заговор судей против нашего футбола. В матче ЦСКА – «Ахмат» мяч ушел на полметра, подача, гол. Это беспредел. Меня бесят комментаторы, которые вообще не заметили данный эпизод. Черданцев и им подобные, чем они вообще занимаются, они просто любят деньги получать из кассы? Надо вопрос поднимать и ставить ребром.

А что касается Будогосского, так он пожилой человек, видно, выжил из ума. Неужели он не может собрать судей и сделать им хорошую взбучку? Возвращаясь к вопросу конфликта. Если бы провели голосование, кто прав: Будогосский или Гинер, то я, конечно, за Евгения Ленноровича. Он правильно поднял вопрос: судьи должны понимать, что нельзя пропагандировать антифутбол.

«ПОШУМЯТ И УСПОКОЯТСЯ»

Валерий Масалитин – экс-игрок ЦСКА:

– Я думаю, если бы не был забит гол, ничего страшного бы и не произошло. Мое мнение: пошумят и успокоятся. А все разговоры по поводу отставки Будогосского не имеют под собой почвы. Гинер, конечно, влиятельный человек, но не настолько, чтобы снимать людей с такой должности. Если бы все главы клубов собрались, возможно, и результат был бы. А так это сотрясание воздуха.