Константин Пономарев: Преимущество Головкина над Альваресом будет очень большим

Сауль Альварес и Геннадий Головкин Фото: Gettyimages.ru

Российский боксер Константин Пономарев, выступающий в полусредней весовой категории, ожидает от поединка Геннадия Головкина и Сауля Альварес яркой и бескомпромиссной борьбы.

Напомним, что бой состоится 16 сентября в Лас-Вегасе, а Пономарев тренируется в одном лагере с Головкиным у тренера Абеля Санчеса.

– Встреча Головкина с Альваресом – это главный бой года?

– В США серьезный ажиотаж. Все говорят, спрашивают и ждут этот поединок. Считаю, что это будет один из самых зрелищных боев года.

– В чем сильные стороны каждого из боксеров?

– Головкин – очень сильный боец. У него мощный удар. Он очень вынослив. Эти же качества есть и у Альвареса. Силы равны. Я буду болеть за Головкина. Желаю ему удачи.

– Альварес говорил, что организация боя так долго затягивалась, потому что он не готов для среднего веса. Но ведь на самом деле он прилично набирает после официального взвешивания.

– Дело сугубо индивидуальное. Денис Шафиков, например, набирает полтора килограмма. И ему комфортно. Я набираю порядка четырех килограмм. Альваресу комфортно, когда он набирает десять килограмм.

– Как отнеслись в лагере Головкина к формулировке Альвареса, когда он год назад отказался защищать пояс WBC якобы из-за того, что Гена для него слишком большой?

– Посмеялись и забыли.

– Как в вашем лагере отреагировали на последний бой Головкина? Он впервые не впечатлил.

– Наверное, это был некий трюк, чтобы выманить Альвареса на бой. Когда команда мексиканца увидела, что Гена не в самой хорошей форме, они согласились на бой. Ранее они постоянно отказывались. Возможно, поэтому Гена и Абель Санчес решили провести бой именно так.

– У меня было 100-процентное убеждение, что в бою с Вилли Монро Головкин действительно пропускал удары намеренно. Делал это для того, чтобы и Альварес расслабился, и чтобы Давид Лемье согласился на бой. Это действительно так?

– У меня порой складывается аналогичное впечатление.

– Уверен, что в лагере Гена не «тренирует» пропущенные удары, чтобы топовые соперники не слишком боялись?

– Конечно, нет. Есть еще одна причина, почему он мог умышленно пропускать удары – для зрелища. У болельщиков должен присутствовать интерес.

– Big drama show.

– Да, как он любит повторять.

– Почему Альварес в поединке с Хулио Сесаром Чавесом не садился в своем углу?

– Не знаю. Хотел показать, что такой выносливый?

– Ваш прогноз на предстоящий бой: победа Головкина нокаутом в первом раунде?

– Нет. Думаю, что бой пройдет всю дистанцию. Мы увидим очень зрелищное шоу.

– Не боитесь, что судить его будут те же арбитры, что судили бой Сергея Ковалева и Андре Уорда?

– Я думаю, что преимущество Головкиным будет очень большим. И он не даст такого повода судьям.