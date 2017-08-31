От «Зенита» сбежал игрок, а «Спартак» наконец-то оформил первый трансфер

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Абденнур сбежал от «Зенита»

По-другому и не скажешь. Тунисец уже даже прошел медобследование для «Зенита» и собирался подписать с петербургской командой контракт. Но в этот момент футболисту «Валенсии» позвонили из «Марселя»: Айнур собрал вещи и улетел во Францию, где моментально подписал новое соглашение.

Манчини недоволен

Итальянские СМИ после такого поступка Абденнура сразу написали о том, что Роберто Манчини остался очень недоволен трансферной политикой «Зенита». Несмотря на это, покидать команду, как написали некоторые издания, он не собирается.

«Манчини уйдет из «Зенита». С чего итальянцы это взяли и есть ли в этом правда?

«Зенит» купил поляка?

По информации La Lazio Siamo Noi, «Зенит» ведет переговоры с центральным защитником польского «Заглембе» Ярославом Яхом. В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» представители игроки подтвердили эту информацию и пообещали закрыть сделку в ближайшие дни. При этом, как и сообщалось ранее, помешать трансферу может только предложение от «Лацио».

Представитель Яха: Переход Ярослава в «Зенит» может завершиться уже сегодня

На этом возможные трансферы сине-бело-голубых не закончились: Tuttomercatoweb написал об интересе к защитнику «Ростова» Михе Мевле. А что, в «Ростове» еще очень много хороших игроков, которых можно купить в «Зенит».

«Зенит» расстался с Молло

Сергей Фурсенко медленно, но верно расстается с наследием Луческу. 30 августа клуб объявил о взаимном расторжении контракта с французским полузащитником Йоаном Молло, который летнюю часть сезона провел в «Зените-2». Еще день назад в эфире телеканала «Санкт-Петербург» Йоан говорил, что «на 100 процентов» остается в команде, а теперь на свободного агента Молло претендует «Нант».

Thank you ZENIT I wish you the best ❤️🙏🏻 thanks to my teammate the fans and everybody I wish this team finish champion this year 😁 Публикация от Yohan Mollo (@mollooffficial) Авг 30 2017 в 4:29 PDT

Смолов остается в «Краснодаре»?



За последний месяц не было дня без новых слухов о судьбе Федора Смолова. То ЦСКА, то «Зенит», то «Спартак», то «Локомотив», то с десяток иностранных команд. Сам игрок, похоже, решил остаться в краснодарской команде. Объявил он это своеобразным способом: опубликовал в инстаграме известную цитату рэпера «Гнойного». Цитировать мы ее не будем, читайте сами (18+).

А может, Смолов переходит в «СКА-Хабаровск», за который болеет рэпер?

А в это время

Кокорин снова всех провел. 30 августа форвард в инстаграме опубликовал фотографию, якобы он поступил в Финансовый университет.

Уже совсем скоро 🤦‍♂️Первокурсники отзывайтесь📢 ,будем объединяться ☝️😉 Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Авг 30 2017 в 5:46 PDT

В пресс-службе это быстро опровергли: вместо Александра в вуз поступил его младший брат Кирилл. Может, последние пару месяцев в футбол играл тоже он?

«Локомотив» отказался от Караваева и может потерять Кверквелию

Вячеслав Караваев из «Спарты» уже собирал вещи в Россию и выбирал шкафчик в раздевалке в Черкизово, но пришел Юрий Павлович Семин и категорически отказался от этого трансфера.

Вчера же английские СМИ подтвердили интерес сразу трех клубов АПЛ («Лестер», «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас») к Соломону Кверквелии, за грузинского защитника готовы выложить 18 миллионов евро. Надо отдавать?

«Усиление» «Амкара»

Каждый усиляется как может. «Амкар», например, приобрел форварда из третьего (!) черногорского дивизиона. Драго Милович играл за «Хайдук Бар, а теперь перешел в «Амкар». Больше сказать про этого 198-сантиметрового нападающего особо нечего.

Свершилось!

И в конце нашей рубрики – самая главная новость! Наконец-то «Спартак» кого-то купил! В 4 утра по московскому времени на сайте бразильского «Гремио» появилась новость о переходе их игрока Педро Роши в «Спартак». Портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне в составе «Гремио» 22-летний нападающий принял участие в 23 матчах, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.

Hoje damos até logo ao Rei do Mineirão. Te desejamos muita sorte, Pedro, e gols para o caderninho do Seu Jessé!#PR32 https://t.co/afGtARERnJ pic.twitter.com/ySVbH2sPPN — Grêmio FBPA (@Gremio) 31 августа 2017 г.

Сложно сказать, усиление ли это для «Спартака», но теперь болельщикам красно-белых будет спаться чуть спокойнее. По сути, это первый трансфер «Спартака» в межсезонье: Петкович приходил свободным агентом, а Пашалич в Москве на правах аренды.

Кстати, 30 августа игрок «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер официально заявил, что предложения от красно-белых не получал. У «Спартака» есть целые сутки на то, чтобы купить кого-то еще.