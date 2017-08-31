«У меня нет никаких проблем с геями». Все о польском новичке «Зенита» (видео)

«Советский спорт» рассказывает о Ярославе Яхе, 24-летнем защитнике «Заглембе», который скоро перейдет в «Зенит».

Пешице, Дзержонювск…

Ярослав Ях – воспитанник «Погони» из Пешице, а профессиональную карьеру начал в дзержонювской «Лехии». В интернете, кстати, есть видео с первым голом Яха в карьере.

В 2014-м Ярек наконец-то перешел в более менее известный клуб – «Заглембе», где и играл до трансфера в «Зенит». Кстати, вместе с ним в той команде выступал экс-форвард «Жемчужины» и «Ростова» Михал Пападопулос.

После первого же его сезона «Заглембе» вылетел из элиты польского футбола, но Ярослав остался в команде и помог ей за год вернуться в Высшую лигу.

Свой первый гол в Высшей лиге Польши Ях забил в ворота «Подбескидзе», которые защищал нынешний вратарь «Бней Иегуды» Эмилиус Зубас, недавний соперник «Зенита» по Лиге Европы.

Нет опыта игры в еврокубках…

Несмотря на то, что в прошлом сезоне «Заглембе» играл в Лиге Европы, у Яха нет ни одного матча в евротурнирах. Во всех шести матчах квалификационного раунда ЛЕ Ярослав оставался в запасе. Интересно это и потому, что в матчах чемпионата Польши он неизменно выходил в стартовом составе.

Кстати, в первом раунде еврокубка «Заглембе» тогда обыграло «Славию» во главе с Александром Тархановым, а также Сердером Сердеровым и Никитой Сергеевым в составе.

… зато выступал за молодежную сборную Польши

У Яха 14 матчей за молодежку. Три из них – на чемпионате Европы против Словакии, Швеции и Англии. Из группы поляки не вышли, но многие обратили на себя внимание европейских скаутов. Например, Бартош Капустка, который сейчас принадлежит «Лестеру».

Почти перешел в «Ростов», играл против «Терека»

В январе 2017 года «Ростов» почти подписал Яха, но что-то пошло не так.

– «Ростов» интересуется Яхом, – рассказывал «Р-Спорту» его представитель. – Они уже контактировали со мной и моим польским коллегой, также представляющим интересы игрока. Помимо «Ростова» в услугах Яха заинтересованы такие клубы, как «Галатасарай» и «Сток Сити».

В итоге Ях остался в «Заглембе» еще на полгода. По информации польских СМИ, «Ростов» и «Заглембе» смогли договориться, а вот соглашение с представителями игрока достигнуто не было.

В том же январе Ярослав сыграл 60 минут в товарищеском матче против «Терека», за который играли нынешние футболисты «Зенита» Далер Кузяев и Томас Рукас.

Также зимой Ях мог переехать во Францию, игроком обороны активно интересовались «Лилль», «Монпелье» и «Сент-Этьен». Но вновь из-за агентов договориться не удалось.

Переедет в Петербург с девушкой

Скорее всего, 190-сантиметровый центральный защитник переедет в Петербург вместе со своей девушкой Даниэлой. Судя по инстаграму, пара вместе уже достаточно давно. Хотя, последняя их совместная фотография была опубликована в мае 2017 года.

W końcu razem ❣️ @jarekjach Публикация от Daniela Matusiak (@straightlineway) Май 16 2017 в 8:53 PDT

Блиц-опрос польским СМИ

– Если бы вы не стали футболистом…

– Я бы учился в техническом вузе. А потом нашел работу, связанную с учебой.

– Вы говорите по-английски?

– Немного.

– Ваш кумир детства?

– Рууд ван Нистелрой.

– Какие у вас планы после окончания карьеры?

– Я хотел бы когда-нибудь открыть свой ресторан когда-нибудь. Мне очень нравится готовить, это мое хобби. Я думал, что было бы здорово совместить его с работой.

– Как вы относитесь к геям в раздевалке?

– У нас в «Заглембе» их нет. Но если бы были – у меня не было бы никаких проблем с ними.

– Вы употребляете алкоголь?

– Только после сезона. И в умеренных количествах.

– Она была очень небольшая, поэтому что-то в продуктовом магазине.