«У меня нет никаких проблем с геями». Все о польском новичке «Зенита» (видео)
«Советский спорт» рассказывает о Ярославе Яхе, 24-летнем
защитнике «Заглембе», который скоро перейдет в «Зенит».
Пешице, Дзержонювск…
Ярослав Ях – воспитанник «Погони» из Пешице, а
профессиональную карьеру начал в дзержонювской «Лехии». В интернете, кстати,
есть видео с первым голом Яха в карьере.
В 2014-м Ярек наконец-то перешел в более менее известный клуб – «Заглембе», где и играл до трансфера в «Зенит». Кстати, вместе с ним в той команде выступал экс-форвард «Жемчужины» и «Ростова» Михал Пападопулос.
После первого же его сезона «Заглембе» вылетел из элиты
польского футбола, но Ярослав остался в команде и помог ей за год вернуться в
Высшую лигу.
Свой первый гол в Высшей лиге Польши Ях забил в ворота
«Подбескидзе», которые защищал нынешний вратарь «Бней Иегуды» Эмилиус Зубас,
недавний соперник «Зенита» по Лиге Европы.
Нет опыта игры в еврокубках…
Несмотря на то, что в прошлом сезоне «Заглембе» играл в Лиге
Европы, у Яха нет ни одного матча в евротурнирах. Во всех шести матчах
квалификационного раунда ЛЕ Ярослав оставался в запасе. Интересно это и потому,
что в матчах чемпионата Польши он неизменно выходил в стартовом составе.
Кстати, в первом раунде еврокубка «Заглембе» тогда обыграло
«Славию» во главе с Александром Тархановым, а также Сердером Сердеровым и
Никитой Сергеевым в составе.
… зато выступал за молодежную сборную Польши
У Яха 14 матчей за молодежку. Три из них – на чемпионате
Европы против Словакии, Швеции и Англии. Из группы поляки не вышли, но многие
обратили на себя внимание европейских скаутов. Например, Бартош Капустка,
который сейчас принадлежит «Лестеру».
Почти перешел в «Ростов», играл против «Терека»
В январе 2017 года «Ростов» почти подписал Яха, но что-то
пошло не так.
– «Ростов» интересуется Яхом, – рассказывал «Р-Спорту» его представитель. – Они уже контактировали со мной и моим польским коллегой,
также представляющим интересы игрока. Помимо «Ростова» в услугах Яха
заинтересованы такие клубы, как «Галатасарай» и «Сток
Сити».
В итоге Ях остался в «Заглембе» еще на полгода. По
информации польских СМИ, «Ростов» и «Заглембе» смогли договориться, а вот
соглашение с представителями игрока достигнуто не было.
В том же январе Ярослав сыграл 60 минут в товарищеском матче
против «Терека», за который играли нынешние футболисты «Зенита» Далер Кузяев и
Томас Рукас.
Также зимой Ях мог переехать во Францию, игроком обороны
активно интересовались «Лилль», «Монпелье» и «Сент-Этьен». Но вновь из-за
агентов договориться не удалось.
Переедет в Петербург с девушкой
Скорее всего, 190-сантиметровый центральный защитник
переедет в Петербург вместе со своей девушкой Даниэлой. Судя по инстаграму,
пара вместе уже достаточно давно. Хотя, последняя их совместная фотография была
опубликована в мае 2017 года.
Блиц-опрос польским СМИ
– Если бы вы не стали футболистом…
– Я бы учился в техническом вузе. А потом нашел работу, связанную с учебой.
– Вы говорите по-английски?
– Немного.
– Ваш кумир детства?
– Рууд ван Нистелрой.
– Какие у вас планы после окончания карьеры?
– Я хотел бы когда-нибудь открыть свой ресторан когда-нибудь. Мне очень нравится готовить, это мое хобби. Я думал, что было бы здорово совместить его с работой.
– Как вы относитесь к геям в раздевалке?
– У нас в «Заглембе» их нет. Но если бы были – у меня не было бы никаких проблем с ними.
– Вы употребляете алкоголь?
– Только после сезона. И в умеренных количествах.
– Она была очень небольшая, поэтому что-то в продуктовом магазине.