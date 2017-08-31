Будет ли Данис Зарипов играть в НХЛ? Это зависит от Александра Овечкина

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. КТО ЕЩЕ НА ВЫХОД?

В прошлом обзоре я написал, что на сегодняшний день, по моему мнению, на вылет из КХЛ стоят «Северсталь», «Нефтехимик» и «Югра».

Называем три клуба, которые покинут КХЛ в следующем сезоне. Это будут…

Конечно, это только мнение журналиста, а решение будут принимать другие. Но тут же ко мне начали лететь инсайды, почему некоторые другие клубы не могут спать спокойно.

Нижегородские болельщики переживают за судьбу «Торпедо», которая напрямую зависит от Валерия Шанцева. Слухи-то разные ходят. И представьте, что сменится власть. Вот как случилось в Твери: один губернатор обожал хоккей, другому он вообще до лампочки – и местный ТХК загнулся.

Шанцев в свое время брал золото с московским «Динамо», теперь на его широких плечах – «Торпедо», финансирование которого на четыре пятых зависит от местных спонсоров. Может, они не слишком обожают хоккей, и не хотели бы тратить на него деньги, но… Вообще бывают такие клубы КХЛ, где на конкретных людей молиться должны – вот как на Валерия Павлиновича. Пока есть он, «Торпедо» будет в порядке.

А еще мне напомнили одну теорию, которая давно бродит в хоккейных закоулках. Мол, «Витязь» переведут в высшую лигу (где новые хозяева снова сделают ставку на тафгаев и будут радовать местную публику), а Александр Медведев и Михаил Головков придут ко власти в московское «Динамо» и даже вернут туда Олега Знарка. То, что «Витязь» может выйти в плей-офф? Но ведь расформировали ХК МВД после выхода в финал Кубка Гагарина. Там же играл «Атлант», который тоже вскоре исчез. Это никого не остановит. Так что «Северсталь» останется, а «Витязь» - нет.

Это все – теории заговоров, подчеркну. Просто слухи, и всерьез это не воспринимайте. Одно остается фактом: кто вылетит из КХЛ – это самая горячая тема сезона, и мы будем держать руку на пульсе до самого вынесения вердикта.

2. ОТКРЫТЫЕ КЛУБЫ

Мы продолжаем следить за тем, как клубы КХЛ выполняют пункт регламента и делают открытыми 15 своих домашних тренировок. Процесс идет тяжело, со скрипом, но в верном направлении.

Молодцы: «Сибирь», «Амур», «Сочи» полностью открыли все свои тренировки. Приходите, кому надо, смотрите. Договоритесь только с пресс-атташе.

Педанты: «Авангард» и ЦСКА открыли строго по 15 тренировок (а не все 28), как записано в регламенте. Причем московские армейцы умудрились схитрить, не открыв тренировку перед главным матчем сезона – в октябре против СКА.

Но не буду за это критиковать ЦСКА, потому что тут палка о двух концах. Клуб в центре ажиотажа, и большинство журналистов сосредоточено в Москве. Так что в ЦСКА боятся, что у них начнется проходной двор. Но пункт регламента выполнили, уже хорошо.

А что же остальные? Почему молчат? Где открытые тренировки СКА, например? Ждем официальных известий еще от 22 клубов.

И скажу вам по секрету: открыть тренировки клубов КХЛ – это совсем не главное. А главное, чтобы на них пошли журналисты. Инерция будет очень большой, и вы столкнетесь с тем, что даже на открытые тренировки никто поначалу не будет ходить.

Так что не парьтесь и смело открывайте все – как сделали «Сибирь», «Амур», «Сочи».

3. КУДА ПОЙДЕТ ЗАРИПОВ?

Вчера в интернете начало мелькать: «Чикаго» ведет переговоры с Зариповым, «Тампа» проявила интерес к Зарипову.

На самом деле, как вы понимаете, все происходит наоборот. Это агент игрока Дэн Мильштейн ведет переговоры с клубами НХЛ, многие из которых до недавнего времени даже не думали, что есть такой хоккеист Данис Зарипов, и что однажды он может оказаться в их команде. Мягко говоря, 36-летний форвард не входил в планы клубов по усилению состава.

Что мешает сейчас? То, что завтра – сентябрь, а комплектация составов прошла уже в июле. Вот как Зарипов может оказаться в «Тампе», когда там Стив Айзерман считает каждый цент? При всей его любви к российскому хоккею.

Да, Зарипов не получит большой контракт, но в нем будут бонусы – если их выполнить, то можно прилично поднять себе зарплату. И я уверен, что Данису нужно играть в клубе, где есть сильные российские хоккеисты. Вот что делать Зарипову в «Рейнджерс»? А в том же «Вегасе» у него сложилась бы отличная связка с Вадимом Шипачевым.

Но лучший вариант, как я думаю – это «Вашингтон». Потому что в команде сейчас только 10 форвардов, и в тройке с Евгением Кузнецовым просто некому играть. А поставить туда Зарипова…

Многое будет зависеть от Александра Овечкина, поговорит ли он с хозяином клуба Тэдом Леонсисом. Если пролоббирует Зарипова, то тот будет в «Кэпиталз» и продолжит карьеру в НХЛ. Не секрет, что такие мощные игроки могут влиять на приобретения игроков. Павел Буре после карьеры рассказывал, что добился у руководства «Флориды» того, чтобы к нему в тройку был выменян младший брат Валерий.

Так что ждем, где окажется Зарипов. И я не сомневаюсь, что во второй половине сентября он уже будет в тренировочном лагере одного из клубов НХЛ. Весь вопрос, на каких условиях – это будет просмотровый контракт или одностороннее полноценное соглашение.