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Трансферная бомба рванет в последний момент

Валерий Чумаченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Федор Смолов
Федор СмоловФото: ФК «Краснодар»

Обозреватель «Советского спорта» не сомневается, что сегодня в РФПЛ произойдут несколько громких переходов.

Сегодня офис РФПЛ будет взят на абордаж. Так бывает несколько раз в году, в знаковые для лиги даты, к которым точно относятся оба дня закрытия трансферных окон, а именно 24 февраля и 31 августа.

Процедура захлопывания створок пойдет по давно написанному сценарию, но иезуитская прелесть этого почти суточного действа заключается в том, что до последнего момента никто не знает, чем оно закончится.. С утра коридоры на Трубной ,14 заполнили служивые люди, причем с каждым часом их количество будет увеличиваться в обеих прогрессиях параллельно. Часам к двум пополудни из кромешной глубины самого дальнего кабинета, нарушив заповедь про деньги и тишину, обязательно раздастся крик : «Какие полтора миллиона?!» Но никто из посторонних этого не услышит…

А ближе к вечеру, отвоевав себе кусок жизненного пространства, приступят к работе журналисты. Худшее, из того, что может быть - это репортажи с пометкой «скучно». Мол, снуют, молчат, не говорят. Лучшее, то есть, хлеб или нет, икра – это один громкий трансфер в час с выходом в люди. Но как бы то ни было, ровно в 00.00 по московскому времени мускулистая чиновничья рука переместит оконную задвижку в положение «закр» и наступит День знаний.

И все же,чувствую, рванет сегодня. До нулей. Ибо со словом «трансфер» в эти дни хорошо монтируется не только «окно», но и «бомба». Да и штат подрывников в РФПЛ остается без изменений – «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Рубин»…

Ну, право же, есть чем шарахнуть. За кем-то демонстративно громко поехали, а кого-то уже, наверное, тихо привезли. И собственный, кстати, арсенал отмаркирован не последними буквами: есть, например, изделие мгновенного эффективного поражения СМО, а есть заряд глубинно-шумового воздействия ДЗЮ...

Коллегам же - нескучного дня в РФПЛ. И, как говорят лучшие из нас: «Среда, понедельник, четверг иль суббота… Ведь ждать новостей – это тоже работа».

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