Испортят ли красно-белые домашнюю премьеру Озолиньшу? Превью игрового дня в КХЛ

Сегодня в чемпионате лиги не самый богатый на звонкие афиши день – всего три матча. В деле фавориты Востока – «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

Сейчас только ленивый не ругает лидера атак уфимцев Умарка. Называют его главным героем поражения от «Куньлуня». Пока его бомбардирский счет на нуле. Как и Хартикайнена. Неужели швед и в меньшей степени финн заскучали без Капризова?

Смазанной вышла премьера в «Салавате» вратаря Андрея Кареева. Решающую шайбу он пропустил за две секунды до финальной сирены. Кстати, замена на посту номер один оказалась в команде Эркки Вестерлунда единственной за три матча.

Любопытен и первый выезд команды Сергея Зубова в гости к Илье Зубову, после долгих странствий вернувшемуся в Уфу. Кто из двух «З» отпразднует победу?

«Ак Барс» постарается продлить победную серию в волжском дерби. По-прежнему защитник-ветеран Марков – лучший бомбардир казанской команды. «Лада» же отнюдь не подарок. Что доказала в Нижнекамске, развенчав миф о непобедимости «Нефтехимика». Вазовцы победили 3:1 и готовы повторить успех в столице Татарстана. Разбушевался форвард Бочаров, чемпион мира брагинского созыва. Он впереди всех по голам-передачам в «Ладе». В «Ак Барсе» его не оценили, Бочаров это не забыл.

Пока в тени талантливый Филатов. Если тренер Артис Аболс даст ему шанс, то… Впрочем, победный состав стараются не менять.

«Спартак» несчастыный» - так любил называть красно-белых Анатолий Тарасов – гостит в Риге. Задачу-минимум подопечные Вадима Епанчинцева решили, из турне вернутся в Москву не с нулем очков. Одна победа уже кармане. Красивая, голеобильная. Шесть шайб накидали в кошелку «мамонтов» в Ханты-Мансийске. Могли зацепить очки и в Омске. Тем более что «Авангард» позволил себе поставить на матч запасного вратаря Шилина и предоставить отдых капитану команды Медведеву. Но индивидуальные ошибки свели на нет все старания. Двух заброшенных шайб не хватило даже для ничьей в основное время.

Рижане вернулись домой со щитом, одержав две победы подряд. В Ханты-Мансийске они совершили камбэк с 0:2, трижды поразив ворота в третьем периоде и овертайме, в течение без малого шести минут.

«Спартак» - желанный гость везде. Испортят ли красно-белые домашнюю премьеру новому главному тренера «Динамо» Сандису Озолиньшу?

В ближайшую субботу команда Епанчинцева открывает домашний сезон. Надо зазывать болельщиков. Самый лучший способ – побеждать. Сегодня в ворота наверняка вернется Свенссон, хотя к его сменщику Беспалову трудно предъявить претензии. Я бы вернул и духовитого Воронина. Впрочем, не будем влезать в тренерский огород.