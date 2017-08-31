Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Исландия- : -Греция
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Баскетбол  Литва- : -Грузия
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Испортят ли красно-белые домашнюю премьеру Озолиньшу? Превью игрового дня в КХЛ

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Испортят ли красно-белые домашнюю премьеру Озолиньшу? Превью игрового дня в КХЛ
Фото: КХЛ

Сегодня в чемпионате лиги не самый богатый на звонкие афиши день – всего три матча. В деле фавориты Востока – «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

Сейчас только ленивый не ругает лидера атак уфимцев Умарка. Называют его главным героем поражения от «Куньлуня». Пока его бомбардирский счет на нуле. Как и Хартикайнена. Неужели швед и в меньшей степени финн заскучали без Капризова?

Смазанной вышла премьера в «Салавате» вратаря Андрея Кареева. Решающую шайбу он пропустил за две секунды до финальной сирены. Кстати, замена на посту номер один оказалась в команде Эркки Вестерлунда единственной за три матча.

Любопытен и первый выезд команды Сергея Зубова в гости к Илье Зубову, после долгих странствий вернувшемуся в Уфу. Кто из двух «З» отпразднует победу?

«Ак Барс» постарается продлить победную серию в волжском дерби. По-прежнему защитник-ветеран Марков – лучший бомбардир казанской команды. «Лада» же отнюдь не подарок. Что доказала в Нижнекамске, развенчав миф о непобедимости «Нефтехимика». Вазовцы победили 3:1 и готовы повторить успех в столице Татарстана. Разбушевался форвард Бочаров, чемпион мира брагинского созыва. Он впереди всех по голам-передачам в «Ладе». В «Ак Барсе» его не оценили, Бочаров это не забыл.

Пока в тени талантливый Филатов. Если тренер Артис Аболс даст ему шанс, то… Впрочем, победный состав стараются не менять.

«Спартак» несчастыный» - так любил называть красно-белых Анатолий Тарасов – гостит в Риге. Задачу-минимум подопечные Вадима Епанчинцева решили, из турне вернутся в Москву не с нулем очков. Одна победа уже кармане. Красивая, голеобильная. Шесть шайб накидали в кошелку «мамонтов» в Ханты-Мансийске. Могли зацепить очки и в Омске. Тем более что «Авангард» позволил себе поставить на матч запасного вратаря Шилина и предоставить отдых капитану команды Медведеву. Но индивидуальные ошибки свели на нет все старания. Двух заброшенных шайб не хватило даже для ничьей в основное время.

Рижане вернулись домой со щитом, одержав две победы подряд. В Ханты-Мансийске они совершили камбэк с 0:2, трижды поразив ворота в третьем периоде и овертайме, в течение без малого шести минут.

«Спартак» - желанный гость везде. Испортят ли красно-белые домашнюю премьеру новому главному тренера «Динамо» Сандису Озолиньшу?

В ближайшую субботу команда Епанчинцева открывает домашний сезон. Надо зазывать болельщиков. Самый лучший способ – побеждать. Сегодня в ворота наверняка вернется Свенссон, хотя к его сменщику Беспалову трудно предъявить претензии. Я бы вернул и духовитого Воронина. Впрочем, не будем влезать в тренерский огород.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Павлович: «Динамо» нужно поверить в свои силыНападающий минского «Динамо» Александр Павлович прокомментировал поражение в матче со «Слованом» (2:4).Будет ли Данис Зарипов играть в НХЛ? Это зависит от Александра ОвечкинаБудет ли Данис Зарипов играть в НХЛ? Это зависит от Александра ОвечкинаО самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».Сергей Федоров: Хочу взять паузу и уделить больше времени семьеТрехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров подвел итоги работы в ЦСКА и поделился планами на будущее.«Динамо» (Рига) – «Спартак». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)В матче регулярного чемпионата КХЛ рижское «Динамо» сыграет с московским «Спартаком».Милош Ржига: Счастливы от того, что смогли перевернуть игру и победитьГлавный тренер «Слована» Милош Ржига – о победе над минским «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Футбол
«Ростов» объявил об аренде Эззатолахи в «Амкар»
Фигурное катание
Виталий Мутко: Мы всегда поддержим Липницкую и Сотникову
Футбол
Владимир Ильин: Мог оказаться в «Зените», но не срослось
Футбол
Зе Луиш может в следующем сезоне перейти в «Депортиво»
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости