Александр Гуськов: Зарипов потянет в НХЛ

Второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов, эксперт «Матч ТВ» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» Александр Гуськов ответил на вопросы о главных событиях стартового отрезка чемпионата.

- НХЛ открыла двери для дисквалифицированного ИИХФ на два года Даниса Зарипова. По силам ли четырехкратному обладателю Кубка Гагарина закрепиться в заокеанской лиге?

- Потянет ли Зарипов в НХЛ? Думаю, да. На маленьких площадках бегать будет меньше. А с его высочайшим исполнительским мастерством, чтением игры, голевым чутьем он сможет там заиграть. Конечно, при должной физической подготовке. Уверен, Зарипов без тренировок не сидит, готовится к сезону. Он не спринтер. Может медленно вкатываться в сезон. Он скорее стайер. Что лишний раз доказал прошлый чемпионат КХЛ, в котором Зарипов блистал именно в плей-офф. К тому же сезон в НХЛ стартует не августе, а в октябре. Время адаптироваться, набрать форму есть. Если, конечно, в планах Даниса продолжить карьеру за океаном.

Вряд ли клубы, которые заинтересованы в Зарипове, станут использовать его в сдерживающих звеньях, забивать микроскопом гвозди. Это нападающий первой или второй пятерки, бригад большинства.

- Защитник Андрей Марков после 18-ти сезонов в НХЛ вернулся в «Ак Барс» и ударно дебютировал в клубе из Казани. Есть ли у ветерана олимпийские перспективы?

- В том, что Марков знатный мастер, сомнений не было. По чтению игры, культуре паса, принятию решений он выделяется. Конечно, пока ему в КХЛ не просто. Это, кстати, отмечал и главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. После долгих лет за океаном трудно почувствовать большие европейские площадки. Отсюда и некоторые шероховатости при исполнении Андреем оборонительных обязанностей. Начал он с ошибки в матче с «Куньлунем». Но в организации атак, в чужой зоне Марков бесподобен. Его передачи через несколько клюшек вызывают восхищение. А как он спас команду в матче с «Амуром». Вырос на пути шайбы на самой ленточке и ботинком отбил ее.

В «Ак Барсе» много молодежи, и она равняется на Маркова. Рядом с ним по-другому заиграл Альберт Яруллин. Мастер-классы ветерана бесценны. К тому же Казань на старте побеждает. А когда команда выигрывает, об ошибках вспоминают в последнюю очередь.

Что же касается сборной, то лишь Олег Знарок может сказать, нужен ему Марков или нет. В олимпийской заявке 22 вакансии для полевых игроков. Думаю, два-три ветерана с богатым опытом нашей команде в Пхенчхане очень пригодятся. Марков – один из таких.

- В ЦСКА объявлена революция. Какие изменения вы увидели в игре армейцев?

- ЦСКА перестраивается. Об этом заявили и президент клуба Игорь Есмантович, и новый главный тренер Игорь Никитин. Но пока особых изменений в игре армейцев я не увидел. Более того, команда, отходя от старого агрессивного стиля Дмитрия Квартальнова, к новому, комбинационному, не пришла. В Санкт-Петербурге, Ярославле и Минске действовала предельно осторожно. Когда в распоряжении тренера шесть пятерок – с одной стороны хорошо. Но когда все они примерно равны - не очень. В команде должны быть лидеры. В ЦСКА их пока не видно. А уже такого, как Александр Радулов нет и в помине. Ближе всех к этой роли, на мой взгляд, Кирилл Капризов. Матч за Кубок Открытия он провел ярко. Забил в Ярославле, сняв одну из интриг на старте чемпионата. И пока при постоянной ротации сохраняет место в составе. Из армейских нападающих он единственный, кто провел все четыре игры.

- В чем секрет яркого старта СКА? Ведь обладатель Кубка Гагарина потерял двух лидеров атак – Шипачева и Даднова.

- Казалось, СКА покинули лидеры Вадим Шипачев и Евгений Дадонов, но команда даже похорошела. Слабее точно не стала. У меня создалось ощущение, будто питерские армейцы продолжают чемпионский плей-офф. Как известно, в хоккее незаменимых нет, есть неповторимые. В команде Знарка здоровый микроклимат, атмосфера доброжелательности на лавке и в раздевалке. Это главная причина успеха. В отличном состоянии начал сезон Павел Дацюк. Об Илье Ковальчуке и говорить не стоит. Достаточно взглянуть на его статистику. А как летает по площадке Сергей Широков, какие шайбы он забивает – с мясом, с висящими на плечах соперниками. Видно, мечтает вернуться в сборную. Хочет выйти на прежний бомбардирский уровень Николай Прохоркин. Не исключаю, что звено Александр Барабанов – Прохоркин – Никита Гусев может постучаться в двери сборной. Ведь оно постоянно на виду у главного тренера национальной команды. Гусев в прошлом сезоне застолбил место в сборной, вместе с Барабановым дебютировал на чемпионате мира. Теперь очередь Прохоркина. Мы знаем, что он силен в атаке, но его игре не хватает системности, стабильности. Сейчас Николай получил постоянное место в составе, куда больше времени, чем раньше, проводит на льду. Шайба на его половине.

- «Магнитка» после ухода Даниса Зарипова ищет ему замену в первом звене. Сможет ли заменить его новичок «сталеваров» Игорь Григоренко?

- Никто не ставит под сомнение мастерство Григоренко. Он давно всё всем доказал. Вспомним, как продуктивно Игорь играл в ЦСКА в связке с Александром Радуловым. А также в Уфе, где блистало звено Радулов – Григоренко – Патрик Торесен. После ухода Григоренко атака армейцев поблекла, особенно большинство. Понятно, что в «Магнитку» его пригласили под первое звено. Если Игорь решил проблемы со здоровьем, он новой команде, которая перестраивается на ходу, поможет. Особенно бригаде большинства с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем. Игорь ведь несколько лет назад успел поиграть с Мозякиным в сборной на Кубке Первого канала. Тогда он выходил в центре, ему было непросто справиться с этой ролью. Сейчас его поставили на правый фланг. И уже в первом матче за «Магнитку» Григоренко забил и отдал. В родном для себя Тольятти. Думаю, скоро его просмотровой контракт превратится в полноценный.