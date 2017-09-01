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Каким будет возвращение Александра Емельяненко? Главные бои ММА в сентябре

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Емельяненко
Александр ЕмельяненкоФото: «Советский спорт»

Сразу пять российских бойцов выступят на турнире UFC в Голландии, в большой спорт возвращается Александр Емельяненко, а ACB проведет турнир в Москве. «Советский спорт» рассказывает о самых интересных поединках ММА, которые пройдут в сентябре.

UFC FIGHT NIGHT 115
«AHOY Rotterdam», Роттердам, Нидерланды
Дата: 2 сентября

Стефан Штруве (Голландия) — Александр Волков (Россия)

Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Штруве (12-е, бои 28 побед, 8 поражения), Волков (11-е, бои 28-6).

 



В чем интрига?

Российский боец впервые за долгое время сразится против топового спортсмена. Рост Волкова — два метра, рост голландца — 2,13 метра. Бой станет главным событием турнира UFC в Голландии. Естественно, Штруве попытается ярко выступить в родных стенах, однако, Волков сейчас находится на подъеме. Он уже дважды бился в UFC и одержал победы над американцами Тимоти Джонсоном и Роем Нельсоном. Очередная победа позволит считать россиянина одним из главных претендентов на чемпионский пояс, которым сейчас владеет Стипе Миочич. Штруве тоже находится в неплохой форме. Об этом говорят его последние поединки. В прошлом году также в Голландии он всего за 16 секунд расправился с бразильцем Антонио Силвой, который в свое время не оставил шансов Федору Емельяненко. Затем Стефан победил Даниэля Омельянчука сабмишеном. И Волков, и Штруве не любят возиться в партере, поэтому, скорее всего, мы увидим противостояние двух ярких ударников. Судьбу поединка может решить один единственный удар. 

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10
Прогноз: победа Волкова единогласным решением судей.

Голосование: Как завершится бой Стефан Штруве (Голландия) – Александр Волков (Россия)? [UFC, Голландия, 2 сентября]

 

Майрбек Тайсумов (Россия) — Филепе Силва (Бразилия)

Весовая категория: легкая
Места в мировом рейтинге. Тайсумов (-, бои 25-5), Силва (81-е, бои 8-0).

 



В чем интрига?

Поединок Тайсумова против Силвы — это очередное противостояние борца с ударником. Бразилец ярко проводит свои бои. Шесть из восьми своих побед он достиг нокаутами, причем все — в первых раундах. Для Фелипе это будет всего лишь второй бой под эгидой UFC, в то время, как для россиянина — уже седьмой. Майрбек довольно неплохо дерется в сильнейшей лиге мира. На его счету пять побед (три - нокаутами) и одно поражение. Несмотря на то, что Тайсумов является борцом, ударная техника у него тоже отменная. Из 25 одержанных побед, 14 раз он побеждал именно нокаутами. 

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Прогноз: победа Тайсумова болевым или удушающим приемом.

Рустам Хабилов (Россия) — Десмонд Грин (США)

Весовая категория: легкая
Места в мировом рейтинге. Хабилов (16-е, бои 21-3), Грин (63-е, бои 20-5).



В чем интрига?

Бой этих двух парней определит, кто из них более клыкастый. Хабилов по прозвищу Тигр выступает в UFC уже давно и на данный момент имеет серию из четырех побед, в то время, как Грин по прозвищу Хищник в сильнейшей лиге еще новичок. Он провел всего один бой в промоушене, победив раздельным решением судей Джоша Эмметта. До того, как Десмонд подписал контракт с UFC, он выступал в организациях Titan, Bellator и даже успел засветиться в Грозном на турнире WFCA 16, где техническим нокаутом в первом раунде победил Дэвида Кубаса. Хабилов давно требует от руководства UFC предоставить ему топового спортсмена, но матчмейкеры во главе с президентом промоушена Даной Уайтом, как будто не замечают успехов россиянина. Если Рустам ярко провит себя в поединке против американца, то заметно поднимется в мировом рейтинге. И тогда уж точно получит более серьезного соперника.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.
Прогноз: победа Хабилова единогласным решением судей.


Забит Магомедшарипов (Россия) — Майк Сантьяго (США)

Весовая категория: полулегкая
Места в мировом рейтинге. Магомедшарипов (45-е, бои 12-1), Сантьяго (66-е, бои 19-9).

 

Бывший чемпион лиги ACB в полулегком весе Забит Магомедшарипов проведет первый бой в UFC и соперник ему достался не из легких. Американец Майк Сантьяго также проведет первый бой в промоушене. Сейчас на его счету девять побед подряд в рамках второсортных турниров. Но его нельзя назвать слабым соперником. Сантьяго является базовым борцом и девять побед из 19 завершил досрочно сабмишенами. Забита ждет тяжелый бой. Однако, правильно выбранная тактика на бой против Майка может отыграть все недостатки.

В чем интрига?

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.
Прогноз: победа Магомедшарипова единогласным решением судей.

Абдул-Керим Эдилов (Россия) — Боян Михайлович (Сербия)

Весовая категория: полутяжелая
Места в мировом рейтинге. Эдилов (-, бои 16-4), Михайлович (228-е, бои 10-5).

 



В чем интрига?

Уже многие стали забывать, кто такой Абдул-Эдил Керимов. Это самый любимый боец президента Чечни Рамзана Кадырова. Керимов в 2015 году признавался лучшим российским бойцом ММА по версии читателей «Советского спорта», затем он подписал контракт с UFC и пропал с радаров. Дело в том, что его обвинили в нарушении антидопинговых правид и дисквалифицировали на два года. Срок наказания истек, и вот, наконец-то, Абдул-Керим дебютирует в сильнейшей лиге мира. И хорошо, что соперник ему достался довольно-таки среднего уровня. Серб Боян Михайлович провел два поединка в UFC и в обоих проиграл техническими нокаутами: Фрэнсису Нганноу и Йоахиму Кристенсену. Если Эдилов подойдет к этому бою в оптимальных кондициях, то шансов у серба не будет никаких. 

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10. 
Прогноз: победа Эдилова нокаутом.

UFC 215
«Rogers Place», Эдмонтон, провинция Альберта, Канада
Дата: 10 сентября

Деметриус Джонсон (США) — Рэй Борг (США)

Весовая категория: наилегчайшая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Джонсон (1-е, бои 26-2-1), Борг (4-е, бои 11-2).

 



В чем интрига?

После того, как в организме чемпиона UFC Джона Джонса в полутяжелом весе нашли допинг, первое место в реййтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий займет Деметриус Джонсон по прозвищу Мышонок. Именно в этом статусе он подойдет к защите своего пояса в наилегчайшем весе против своего соотечественника Рэя Борга. Рассчитывать на равный поединок не стоит. Деметриус — настоящий чистильщик своего дивизиона, он перебил уже всех претендентов, каких только можно. Рэй Борг — не конкурент для него. Скорее всего, бой завершится досрочно в пользу чемпиона. Нам остается ждать, когда россиянин Магомед Бибулатов одержит несколько побед в UFC и выйдет на бой против Мышонка. На данный момент он является самым перспективным бойцом в этой весовой категории. Ну, а пока, выйти на титульный бой ему не позволяет место в рейтинге. Сейчас он занимает девятую строчку.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.
Прогноз: победа Джонсона болевым или удушающим приемом.

Аманда Нуньес (Бразилия) — Валентина Шевченко (Перу/Россия/Киргизия)

Весовая категория: легчайшая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Нуньес (1-е, бои 14-4), Шевченко (2-е, бои 14-2).

 



В чем интрига?

Этот поединок должен был состояться несколько месяцев назад, но неожиданно чемпионка Аманда Нуньес захворала и бой пришлось перенести. Бразильянка на данный момент имеет серию из пяти побед подряд. Она не оставила ни единого шанса Мише Тейт и Ронде Роузи и к бою против Валентины Шевченко подходит фаворитом. К тому же, она уже встречалась в октагоне с представительницей Перу, которая к тому же имеет гражданства Киргизии и России, и знает как ее побеждать. Форсировать события Нуньес не будет, на кону чемпионский пояс. Валентина же, собирается нокаутировать Аманду. Если получится, это станет настоящей сенсацией.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 9 из 10.
Прогноз: победа Нуньес единогласным решением судей.

UFC FIGHT NIGHT 116
«PPG Paints Arena», Питтсбург, штат Пенсильвания, США
Дата: 17 сентября

Дмитрий Сосновский (Россия) — Джастин Ледет (США)

Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Сосновский (-, бои 8-0), Ледет (55-е, бои 8-0).

 



В чем интрига?

В январе 2014 года Дмитрий Сосновский за 103 секунды расправился с Александром Емельяненко, и, показалось, что в российском ММА родилась новая звезда. В 2015 году ученик Алексея Олейника подписал контракт с UFC и с того момента больше не выходил в «клетку». Все время у него менялись соперники, бои переносились. Если все будет хорошо, то Дмитрий все-таки 17 сентября дебютирует в сильнейшей лиге мира. На данный момент он провел восемь поединков в ММА и во всех одержал победы. Точно такая же статистика у его соперника из США. К тому же бойцы ровесники, обоим по 28 лет. В UFC американец дрался уже дважды и успешно, но фаворитом не является. Сосновский должен проходить этого соперника без проблем. Тем более, что россияне соскучились по его выступлениям. Пора бы порадовать фанатов красивой победой.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Прогноз: победа Сосновского нокаутом.

WFCA 42
Москва, Россия
Дата: 27 сентября

Александр Емельяненко (Россия) — Джеронимо дос Сантос (Бразилия)

Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Емельяненко (-, бои 23-7), дос Сантос (51-е, бои 39-19).

 



В чем интрига?

Спустя 3,5 года Александр Емельяненко воззвращается в большой спорт. Как только он вышел по УДО из колонии, так сразу же занялся своей физической формой. Он подписал контракт с лигой WFCA, в которой в основном выступают представители клуба «Ахмат». На данный момент Емельяненко находится в хорошей физической форме, впервые за всю время на его теле заметно проявляются кубики. Александр не скрывается от фанатов и демонстрирует свои навыки в социальных сетях. Он обещает, что поединок будет жарким, а так же заявил, что не собирается драться в будущем с соотечественниками. «Привозите мне иностранцев, буду бить их», - сказал боец в последнем интервью.

Соперник у него явно не «мешок» Джеронимо дос Сантос по прозвищу Мондрагон в последнее время часто дерется в России. И не сказать, что его привозят для того, чтобы россияне набивали на нем рекорд. Мондрагон победил Евгения Ерохина, довольно неплохо смотрелся в начале поединка против Сергея Харитонова. Единственный из россиян, кто побил его без проблем, был Виталий Минаков. Но Виталий — это топ тяжелого веса, он почти всех побеждает за явным преимуществом.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Прогноз: победа Емельяненко нокаутом.

ACB 71
Москва, Россия
Дата: 30 сентября

Петр Ян (Россия) — Матеус Маттос (Бразилия)

Весовая категория: легчайшая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Ян (35-е, бои 7-1), Маттос (66-е, бои 11-0).

 



В чем интрига?

Самый перспективный российских боец Петр Ян в апреле нынешнего года стал чемпионом лиги ACB, взяв уверенный реванш у Магомеда Магомедова. Первую защиту титула он проведет против незнающего поражений бразильца Матеуса Маттоса, который мастерски владеет борьбой и первоклассно дерется в стойке. Бой обещает стать безумно динамичным и интересным. Все фанаты российского ММА желают Яну только победы, так как хотят увидеть третий поединок против Магомеда Магомедова. Счет личных встреч у них равный — 1:1.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.
Прогноз: победа Яна единогласным решением судей.


Эдуард Вартанян (Россия) — Андрей Кошкин (Россия)

Весовая категория: легкая (титульный бой)
Места в мировом рейтинге. Вартанян (43-е, бои 17-3), Кошкин (75-е, бои 16-5).

 



В чем интрига?

Чемпионом ACB в легком весе является Абдул-Азиз Абдулвахабов. Но в последнее время его замучали травмы. Руковоство лиги ACB решило разыграть «временный» пояс между Эдуардом Вартаняном и Андреем Кошкиным. Оба в последнее время показывают зрелищные бои и одерживают победы. Вартанян после поражения от Абдулвахабова одержал три победы над крепкими соперниками: Марсио Брагой, Александром Сарнавским и Александром Шаблием. Кошкин, в свою очередь, не знает поражений на протяжении трех лет. Сейчас он имеет серию из восьми побед кряду.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 7 из 10.
Прогноз: победа Вартаняна единогласным решением судей.

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Сергей Ващенко
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