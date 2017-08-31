Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Исландия- : -Греция
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Баскетбол  Литва- : -Грузия
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Меня расстроила эта история». Фергюсон – о ситуации Коутинью и выступлении «МЮ»

Источник:  ESPN FCКомментарии
Алекс Фергюсон
Алекс ФергюсонФото: Gettyimages.ru

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон высказался о ситуации Филиппе Коутиньо, а также прокомментировал выступление «красных дьяволов» в минувшем сезоне.

Этим летом футбольный мир был шокирован переходом Неймара в «ПСЖ». «Барселона» получила за капитана сборной Бразилии 222 млн евро. Поскольку место на левом фланге освободилось, каталонский клуб приступил к поискам нового игрока.

Согласно СМИ, первоочередный вариант – Фелиппе Коутиньо из «Ливерпуля». Запасной – Анхель Ди Мария. А на крайний случай «Барселона» внесла в список возможных трансферов полузащитника «Ювентуса» Пауло Дибалу.

Известно, что ни боссы английского клуба, ни главный тренер команды Юрген Клопп, не собираются отпускать своего лидера. Сам футболист твердо решил перебраться в Испанию и не сыграл в этом сезоне ни одного матча.

«На мой взгляд, решающее слово в этом вопросе остается за руководством. Тренер не может в полной мере влиять на трансферную политику. Конечно, он отвечает за поведение своих игроков, но то, о чем мы говорим, не подходит под эту категорию.

Честно говоря, меня расстроила история Коутинью. Клуб дал ему многое. Благодаря «Ливерпулю» он превратился в игрока мирового уровня. С другой стороны, таков футбол, с этим ничего не поделаешь.

«Больше всего меня злит его отношение». Экс-игрок «Арсенала» взбешен игрой Озила

Я по-прежнему считаю, что трансферное окно должно быть закрыто до начала августа. Если бы мы приняли решение пойти таким путем, то никаких проблем у «Ливерпуля» не возникло. Игрокам, в свою очередь, пришлось бы намного легче, они бы не забивали себе голову переходом в другую команду», – сказал специалист.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью выиграл Лигу Европы. Бывший рулевой английского клуба считает, что этот турнир был изначально в приоритете у его португальского коллеги.

«Моуринью знал, что у него есть только один путь в Лигу чемпионов. Он ухватился за эту возможность. Он бился в каждом матче и заслужил победу. Я считаю, что это большое достижение», – заявил Фергюсон, слова которого приводит ESPN FC.

«Мы наблюдаем избиение Венгера». Эксперты высказались о проблемах «Арсенала»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль»Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен перешел в «Ливерпуль».Молло получил предложение из АнглииБывший хавбек «Зенита» Йоан Молло, который накануне расторг контракт с питерским клубом, может перебраться в чемпионат Англии.Дмитрий Стоцкий: Интерес ЦСКА? Я игрок «Уфы», у меня контрактПолузащитник «Уфы» Дмитрий Стоцкий - об интересе ЦСКА.Сергей Фурсенко: «Зенит» работает над трансфером МевлиПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном трансфере защитника «Ростова» Михи Мевли.«Арсенал» нашел замену Санчесу в «ПСЖ»Как сообщает немецкое издание Sport Bild, хавбек «ПСЖ» Юлиан Дракслер может перебраться в чемпионат Англии.
Футбол
«Ростов» объявил об аренде Эззатолахи в «Амкар»
Фигурное катание
Виталий Мутко: Мы всегда поддержим Липницкую и Сотникову
Футбол
Владимир Ильин: Мог оказаться в «Зените», но не срослось
Футбол
Зе Луиш может в следующем сезоне перейти в «Депортиво»
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньовсе новости
Алекс Фергюсон
Алекс Фергюсонвсе новости
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы