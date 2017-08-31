«Меня расстроила эта история». Фергюсон – о ситуации Коутинью и выступлении «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фергюсон высказался о ситуации Филиппе Коутиньо, а также прокомментировал выступление «красных дьяволов» в минувшем сезоне.

Этим летом футбольный мир был шокирован переходом Неймара в «ПСЖ». «Барселона» получила за капитана сборной Бразилии 222 млн евро. Поскольку место на левом фланге освободилось, каталонский клуб приступил к поискам нового игрока.

Согласно СМИ, первоочередный вариант – Фелиппе Коутиньо из «Ливерпуля». Запасной – Анхель Ди Мария. А на крайний случай «Барселона» внесла в список возможных трансферов полузащитника «Ювентуса» Пауло Дибалу.

Известно, что ни боссы английского клуба, ни главный тренер команды Юрген Клопп, не собираются отпускать своего лидера. Сам футболист твердо решил перебраться в Испанию и не сыграл в этом сезоне ни одного матча.

«На мой взгляд, решающее слово в этом вопросе остается за руководством. Тренер не может в полной мере влиять на трансферную политику. Конечно, он отвечает за поведение своих игроков, но то, о чем мы говорим, не подходит под эту категорию.



Честно говоря, меня расстроила история Коутинью. Клуб дал ему многое. Благодаря «Ливерпулю» он превратился в игрока мирового уровня. С другой стороны, таков футбол, с этим ничего не поделаешь.

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Я по-прежнему считаю, что трансферное окно должно быть закрыто до начала августа. Если бы мы приняли решение пойти таким путем, то никаких проблем у «Ливерпуля» не возникло. Игрокам, в свою очередь, пришлось бы намного легче, они бы не забивали себе голову переходом в другую команду», – сказал специалист.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью выиграл Лигу Европы. Бывший рулевой английского клуба считает, что этот турнир был изначально в приоритете у его португальского коллеги.

«Моуринью знал, что у него есть только один путь в Лигу чемпионов. Он ухватился за эту возможность. Он бился в каждом матче и заслужил победу. Я считаю, что это большое достижение», – заявил Фергюсон, слова которого приводит ESPN FC.

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