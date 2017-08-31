Только не проиграйте сами себе! Превью матча Россия - Словения

Болельщики сборной России ждут только победы Фото: CEV

«Советский спорт» - о том, как нужно сыграть сборной России в сегодняшнем четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу.

С ЧЕГО ВСЕ ЗАБЫЛИ ВИЦЕ-ЧЕМПИОНОВ?

Если вы думаете, что раз мы разгромили словенцев на групповом этапе, то и в четвертьфинале не испытаем с ними проблем, срочно гоните эти мысли прочь. В противном случае, этим вечером вас ждет неприятный сюрприз. Да, сборная Словении выползла из группы лишь благодаря победе над Испанией, в составе которой выступает доигровщик с ростом 178 сантиметров. Но вчера эти ребята без труда убрали с дороги хозяев турнира – поляков, которые хоть и провели весь этот сезон без нормального тренера, но при поддержке 15 тысяч громких краковских болельщиков всегда готовы выдать концерт.

Однако Курек и компания были жестоко растерзаны на части мощными атаки Алена Шкета и Мити Гаспарини, а затем аккуратно укрыты блоками Алена Пайенка. Безусловно, в этой победе звучат нотки неожиданности, но с чего, вдруг, все забыли, что словенцы – вице-чемпионы Европы? Два года назад на пути в финал они сперва укатали ту же Польшу, а потом разделались с итальянцами. Затем они были жестко биты в Софии Нгапетом и Рузье, но это, как говорится, совсем другая история.

Французы, кстати, вчера поплатились за свое высокомерие, которое помешало им поверить, что чехи могут их обыграть. В итоге, сейчас совершают последние прогулки по Кракову в ожидании рейса домой. А словенцы все еще в деле. По сравнению с 2015 годом их основа практически не претерпела изменений: за игровые связи здесь по-прежнему ответственен Деян Винчич, на блоке царят Ян Козамерник и Ален Пайенк, а в диагонали вновь бомбит Митя Гаспарини, пропустивший два матча на групповом этапе из-за небольшого повреждения.

КРАСАВЧИК МИТЯ

Не играл он и против сборной России, но вчерашняя игра словенцев против поляков показала, насколько это важный игрок для команды Слободана Ковача. Винчич не перегружал его и не заставлял спасать отечество, отправляя разбираться с тройным блоком, но очень часто ключевые мячи в партиях забивал именно Гаспарини. Так вот, сегодня команде Шляпникова предстоит быть готовой к тому, что этот парень нас щадить не будет.

Словения - очень быстрая и атлетичная команда, в которой очень многое завязано на эмоциях. После поражения от сборной России в группе, где нам пришлось устраивать настоящую войну за каждый мяч в концовках партий, главный тренер словенцев сказал, что его игроки не верили в победу и не играли сердцем, из-за чего проиграли. По-хорошему, как минимум на сет словенцы тогда наиграли. Сегодня им терять нечего, они сыграют не просто от сердца, но и от всей балканской души.

Этого и стоит опасаться нашим ребятам, некоторые из которых могут прогнуться под грузом ответственности. Одна из догм про то, что сборная России на все турниры едет только за победой, избита и затерта до неприличия, зато в самые ответственные моменты начинает давить на мозжечок. Из-за этого перестает лететь подача, а блокирующие теряют ориентацию в пространстве и начинают хаотично прыгать, как Тигра из диснеевского «Винни-Пуха».

ВЕЛИКОДЕРЖАВНОСТЬ И СКРЕПЫ

Да, у сборной России опытнейший тренерский штаб. Сомневаться в компетенции Шляпникова, Бузато и Булычева глупо, но все понимают, что цена ошибки слишком высока. И это единственное, что может остановить нашу команду сегодня вечером. Мы можем убирать словенцев одной лишь связкой Гранкин-Михайлов, ну ладно, еще первый темп иногда потребуется, но мы очень часто проигрываем себе.

И это касается не только волейбольной сборной, в других видах спорта все то же самое. Великодержавность и скрепы, которые незримо насаждаются извне и периодически нагнетаются изнутри, начинают душить, как скользкий, холодный удав. Но поддаваться этому настроению нельзя.

В Польше с недавних пор довольно редко болеют за Россию. Там готовы хлопать даже американцам, но сегодня другой случай. Своих обидчиков они вряд ли простят, поэтому большая часть зала сегодня будет за нас. Это будет хорошей эмоциональной подпиткой и поможет сбросить оцепенение, которое может напасть на наших ребят.

Все команды Сергея Шляпникова строятся на базовых компонентах: дисциплина, ответственность, концентрация, четкое исполнение элементов. Если россияне сегодня не будут нарушать его тренировочные заповеди, у словенцев не будет ни одного шанса. Главное – выбить их с приема, и это решит большую часть проблем. Ну а дальше, надо просто показать команде Ковача, у кого на площадке сердце больше…