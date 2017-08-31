Алексей Вербов: Прекрасно понимаем, кто сыграет в сборной на Олимпиаде-2020

После игры двух «Зенитов» либеро казанцев Алексей Вербов хвалил новичков, спорил с мамой и рассказывал о перспективах сборной на Олимпиаде.

Вербов после проигранного матча оказался самым общительным: около двадцати минут потребовалось, чтобы закончились желающие сделать фото с легендарным игроком. От первой до последней фотографии Алексей был одинаково улыбчив, а когда довольные поклонники разошлись, пришли журналисты, и с ними либеро казанцев был не менее любезен.

«Сборная России на чемпионате Европы выступает неплохо»

– Вы собирались заканчивать карьеру, но в итоге продолжили играть.

– Когда я объявил, что хочу продолжить, мы договорились с Казанью. Глупо что-то менять в моей ситуации по любым причинам. Сейчас даже не ведутся разговоры о моем переходе в другую команду.

– Сборной России предстоят важные матчи на чемпионате Европы. Как считаете, Польша уже с нами в четвертьфинале или словенцы еще с ними поборются?

– Словенцы поборются, мне вообще нравится эта команда, то, как они сейчас играют. У наших был с ними непростой матч, и, если посмотреть статистику, словенцы сборной России ничем не уступили.

– Какое впечатление производит сборная России после группового раунда без единого проигранного сета?

– Я бы не смотрел на проигранные сеты. Играют они сейчас неплохо, не хочется сглазить. Видно, что команда получает удовольствие от игры. Если они смогут сохранить этот кураж на начало плей-офф, то это очень им поможет. Но по собственному опыту понимаю, что не всегда получается этот кураж сохранить.

– Много говорят об омоложении команды перед следующей Олимпиадой. Как считаете, удается это сейчас сделать?

– Если честно, мы прекрасно понимаем, какие фамилии могут играть в 2020 году. Мы их видим на площадке, за исключением одного-двух игроков, которые могут усилить команду. Загадывать на три года вперед – это в пользу бедных. Есть 20 человек, которые имеют шансы чуть больше, чем остальные, а кто из них попадет в 12 – посмотрим.

«Мам, я сейчас отвечаю на вопросы, видишь?»

– Что думаете об образовании петербургского «Зенита»?

– Надеюсь, это будет не клуб-одногодка, а серьезный проект. Очень часто бывает, что в какой-то момент вкладываются в команду, а потом про нее забывают, свои интересы решили и все. Я очень хотел бы надеяться, что это не так, и клуб будет существовать еще, начнем лет с двадцати хотя бы.

– В волейболе много «Динамо», а теперь появился второй «Зенит». Как вам зенитовское дерби?

– Мы там со всеми ребятами уже тысячу раз играли и в разных клубах, и в одном. Это для болельщиков в большей степени. Может быть, для функционеров. Я понимаю, что мы сегодня играем с командой из Санкт-Петербурга, а не с командой «Зенит». Наверное, многим хотелось это услышать, увидеть, но для нас – нет, я играю против своих друзей.

После этого разговор прервал женский голос, который принадлежал маме Алексея, заслуженному тренеру России по волейболу Ольге Григорьевне Вербовой. Видимо, она приехала в Петербург вместе с командой, чтобы поддерживать сына лично.

– Сейчас, я отвечаю на вопросы, мам, видишь? – возмутился 36-летний либеро казанцев.

– Ну, ясно. Я не мешаю? – немного обиженно ответила мама, но все же позволила журналистам общаться дальше.

– Кто из друзей вам больше неприятностей доставил – Волков или Сивожелез?

– В игре с нами петербуржцы, в отличие от встречи с «Динамо-ЛО», сыграли отлично, в командный волейбол, не было видно слабых мест ни в одной из позиций. То число замен, которое они провели, ноль, говорит само за себя. По подбору игроков «Зенит» может быть в первой семерке. Немного особняком стоят казанский «Зенит» и «Белогорье», а все остальные команды могут бороться за медали. Я знаю, что у петербуржцев задача – попасть в еврокубки, но это всегда все немного прибедняются. Лучше задать планку пониже, а забраться куда-то повыше, но это уже будет зависеть от команды, от того, как она проведет сезон.

– Новый сезон будет интереснее предыдущего?

– Однозначно. Предыдущий сезон получился не совсем захватывающим («Зенит-Казань» стал чемпионом Суперлиги, не потерпев ни одного поражения – прим. ред). Может, для нас это и хорошо, – усмехнулся Вербов. – Но для болельщиков и популярности волейбола – не совсем. Сезон будет интересный, это точно. У всех прошла насыщенная комплектация. Из средних клубов игроки перешли в топ-клубы, «Локомотив» хорошо укомплектовался, «Белогорье», «Факел».