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Георгий Черданцев: Рейнгольд был неточен в фактах

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Георгий Черданцев
Георгий ЧерданцевФото: «Советский спорт»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал критические высказывания в свой адрес Валерия Рейнгольда:

– Я с большим уважением отношусь и к Валерию Леонидовичу, и к его мнению, но если человек берется делать в публичном пространстве какие-то комментарии, то вне зависимости от возраста нужно быть более точным в фактах. А Рейнгольд был неточен: мне предъявили претензию, что я не обратил внимания на эпизод с судейской ошибкой. Между тем у меня был прямой эфир сразу же после матча, где мы находились в студии рядом с главным тренером российской сборной Станиславом Черчесовым. Мы эпизод посмотрели со всех сторон, укрупнили план. Черчесов так и вовсе сказал, что даже с трибуны было видно, что мяч покинул поле. Поэтому мы об этом поговорили очень подробно.

Если же обратиться к ситуации с судьями, то она сейчас крайне неправильная. Понятно, что судьи ошибаются везде. Но нельзя себя вести, как Будогосский – он о журналистах высказывается недостойным образом.

Я впервые столкнулся с ситуацией, когда судейский корпус превращается в какой-то закрытый клуб, масонскую ложу. Мы не дружили ни с Розетти, ни с Левниковым, ни с Ивановым, но при них всегда был контакт, были семинары, были встречи – была работа. Сейчас же складывается ощущение, что даже обсуждать судейские проблемы никто не вправе.

Да, цена судейской ошибки велика, это все понимают. Правила футбола просты – всего несколько пунктов. И к ним написаны талмуды комментариев об интерпретации правил. И везде есть указание: «на усмотрение судьи». То есть везде есть человеческий фактор. И почему это не могут обсуждать болельщики, зрители, журналисты, действующие лица футбола? Надо идти вслед за технологиями, за темпом жизни. Сегодня можно укрупнить любой эпизод, посмотреть его со всех сторон. Поэтому каждый может разобраться и высказать свое мнение.

Почему контрольно-квалификационная комиссия собирается по вторникам? Что тянут? Собрались после матча. Обзвонили друг друга. Публично озвучили оценку арбитру.
И то тема куда более важная, чем какие-то обиды и так далее. Мы все искренне переживаем за футбол.

Голосование: На чьей вы стороне в конфликте Черданцева и Рейнгольда?

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