Роша решает. Почему новичок «Спартака» круче Луана

Новичок "Спартака" Педро Роша Фото: Gettyimages.ru

«Спартак» подписал нападающего «Гремио» Педро Рошу. Рассказываем, почему 22-летний футболист не хуже распиаренного Луана.

ОТКРЫТИЕ СКОЛАРИ

Два года назад Педро Роша забивал голы в молодежке «Гремио» и мечтал о дебюте за главную команду. Но был уверен, шанс дадут не сразу. Представьте, как удивился молодой игрок, когда услышал от Луиса Фелипе Сколари, что выйдет в стартовом составе в ближайшем матче. Роша не растерялся, не испугался, наоборот, набрался уверенности, и забил в дебютной игре. На тот момент ему достался легендарный седьмой номер, под которым когда-то выступал один из самых ярких футболистов «Гремио» Ренато Гаушу. Хотя сам футболист не отказался бы от «девятки», так как с детства обожал Роналдо Феномена. Роша начал играть в футбол с четырех лет в родном штате Эспириту Санту. А выбиться в профессионалы ему помог отец.

– Мы 16 лет боремся за то, чтобы Педро стал профессиональным футболистом. Он уже в четыре года отличался от остальных, выделялся на их фоне. В то время в футбольной школе даже не было группы его возраста. Но Педро был так хорош, что тренер сам попросил создать группу специально под него, – рассказывал GloboEsporte отец игрока Жессе. – Кумиром сына всегда был Роналдо Феномен. У них даже схожие характеристики: скорость, дриблинг, удар.

– Я давно работаю с Педро. Он действительно очень одаренный футболист. Умный, хорошо работает на тренировках. У Роши правильные приоритеты в жизни, он ни на что не жалуется, – говорил в 2015 году агент игрока Амилтон Бернард.

ПРОБЛЕМЫ С ДЕНЬГАМИ

Роша родом из города Витория, штата Эспириту Санту. Именно там на 10-летнего игрока обратил внимание «Сан-Паулу». В столь юном возрасте Роша не мог переехать на базу клуба. Но заключил что-то вроде предварительного соглашения до 13 лет. Правда карьеры в «Сан-Паулу» так и не сделал. Клуб отказался от игрока, Роше пришлось возвращаться в родной штат.

Как раз в то время его семья столкнулась с огромными финансовыми трудностями. Родителям Роши пришлось оформлять не один кредит, чтобы молодой футболист мог выступать в местных чемпионатах. Но такие жертвы были не напрасны. Педро всегда возвращался домой с двумя трофеями: лучшему бомбардиру и лучшему игроку турнира. Все достижения его отец аккуратно документировал. Известно, что за период с 2002 по 2008 года Роша забил 301 гол.

– Нам было очень трудно. Люди говорят, будто Роша родился под счастливой звездой. Но на самом деле мы много раз слышали отказы. Когда Педро уехал из «Сан-Паулу», мы перешли черту. Потеряли недвижимость из-за тяжелой финансовой ситуации. Пришлось переезжать, я даже не мог сосредоточиться на своем бизнесе. Наш заработок резко упал, но я в первую очередь думал о карьере Педро. Понимал, как он хочет стать футболистом, и знал, что так и будет. Мы прошли через много тяжелых моментов, но всегда следовали своим принципам, – вспоминает отец Роши в интервью GloboEsporte.

– Nогда я был так расстроен, что вообще хотел закончить с футболом, – рассказывал Роша в интервью A Tribuna. – Но отец сказал, чтобы я даже не думал сдаваться, он меня очень поддержал тогда.

ПЕРВЫЙ ГОД В «ГРЕМИО»

Роша не сразу попал в главную команду, сначала он присоединился к U-20. И не сразу стал своим.

– Когда я пришел в «Гремио», Педро был не очень хорош в плане техники. Потом травмировался. Но когда восстановился, резко прибавил. Он очень подвижен на позиции центрального нападающего, отлично завершает атаки, у него появилась техника и скорость. Роша с легкостью забивает голы. Как заиграл, сразу стал выделяться, забил четыре гола в пяти матчах и привлек внимание тренеров первой команды, – рассказывал главный тренер команды U-20 Раул Кабрал.

КОРОЛЬ РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙ

Педро Роша – главный специалист «Гремио» по голам в кубковых матчах, в соревнованиях на вылет. В прошлом году нападающий сделал дубль в кубке Бразилии против «Атлетико Минейро» (3:1). Правда в том же матче заработал удаление и пропустил финал. Не так давно оформил дубль в 1/8 Кубка Либертадорес против «Годой Крус». Именно его голы помогли команде выйти в следующий раунд турнира.

Этот сезон пока лучший в карьере 22-летнего форварда. Пока что Роша прибавляет с каждым годом. Он забил мяч в 1/8 кубка Бразилии против «Флуминенсе» (2:0). В четвертьфинале с «Атлетико Паранаэнсе» (3:2) сделал дубль.

– Понятно, что матчи на вылет – одни из самых важных. Концентрация и желание должны быть сильнее, чем когда-либо. Еще с юношеских команд я всегда забивал голы в решающих встречах, в финалах. И продолжаю это делать на взрослом уровне, – говорит нападающий.

Отметим, что Роша — не менее важный игрок в тактической схеме «Гремио», чем Луан. К тому же последний имеет склонность исчезать в решающих матчах, Роша наоборот, такие игры вытягивает. Так вот, Роша в «Гремио» – тот самый футболист, который умеет все. Нападающий не раз выходил на левом фланге, и был хорош как в нападении, так и в обороне.

Роша – один из лучших бомбардиров и ассистентов команды. Хотя его до сих пор критикуют, если начинает транжирить моменты. Не Зе Луиш, конечно, но провалы у Роши тоже случаются.

– Когда есть возможность, стараюсь ее реализовать. Понятно, что на меня оказывают давление и болельщики, и пресса. Уже привык к этому. Но не могу забивать в каждом матче. Из трех шансов реализую два или один. Но я очень радуюсь, когда получается отличаться в решающих поединках, –признавался Роша.