Турция – Россия: встреча «двоечников» 1 сентября

Сборная России на фотосесии перед началом турнира Фото: Eurobasket.com

В четверг стартовал чемпионат Европы-2017. Сборная России первый матч проводит в пятницу – в Стамбуле против турок, о которых и пойдет речь.



Первый день осени навевает школьные ассоциации, однако в последние годы обе команды внятной «успеваемостью» похвастать, увы, не могут. Наши получили жирные «неуды» за ЧЕ 2013 и 2015 годов, а ЧМ-2014 с Олимпиадой-2016 и вовсе прогуляли. В турецком «дневнике» картина чуть получше, но ненамного. Например, никакой записи о четвертьфинале последнего чемпионата мира там бы не было, не получи сборная Турции wild card на этот турнир. По большому счету, они такие же «двоечники», как мы, только слегка блатные. Что немудрено, учитывая солидные вложения турецких компаний в баскетбол и президентство в его европейской федерации господина Тургая Демиреля.

ОНИ БЕРУТ МЕДАЛИ ТОЛЬКО ДОМА

Последний раз сборные России и Турции встречались в официальном матче четыре года назад в словенском городе Копер. Хотя официальной та игра была лишь де-юре: обе команды уже потеряли шансы на выход из группы ЧЕ. Победа осталась за нашими - 89:77. Я находился тогда на месте событий, но рассказать вам об этом матче ничего не могу, так как бесстыже прогулял его, поддавшись «синдрому двоечника». И до сих пор считаю, что правильно сделал.

Куда ближе к реальности была игра на ЧМ-2010, где турки, как и сейчас, выступали в роли хозяев. Правда, дело было не в Стамбуле, а в Анкаре, зато битва получилась серьезной и мысли о прогуле даже не приходили мне в голову. Итог встречи - 65:56 в пользу Турции, которая потом (не без помощи судей) дошла аж до финала.

Другое (а заодно первое в истории) серьезное достижение турецкого баскетбола тоже связано с домашним чемпионатом - европейским, 2001 года, где они опять же стали серебряными призерами. В общем, вы поняли: эта сборная берет медали только у себя. И, кстати, не только сборная: первый триумф турецкого клуба («Фенербахче») в Евролиге состоялся этой весной не где-нибудь, а в Стамбуле.

ОСМАН – В КЛИВЛЕНД, КОРКМАЗ – В ФИЛАДЕЛЬФИЮ

Так что фаворитами сегодня будем не мы. Хотя и преувеличивать разницу между соперниками не стоит. В отсутствие Ильясовы, Кантера и Ашика у турок в сборной есть лишь один баскетболист с опытом НБА, причем центровой Семих Эрден играл там давно (2010-2012) и мало. Парень он, конечно, мощный, но наш Тимофей Мозгов поздоровее будет. И в плане габаритов, и по возрасту.

Зато два молодых игрока сборной Турции должны дебютировать в НБА предстоящей осенью. Легкий форвард Джеди Осман (22 года) уже дорос до лидера национальной команды и «Эфеса», так что его контракт с «Кливлендом» никого особо не удивил. А вот 20-летний Фуркан Коркмаз (при росте два метра ровно он может играть как второго «номера», так и третьего) в Европе пока не прославился чем-либо серьезным кроме разве что золота юниорского (и тоже домашнего) ЧЕ-2014. Впрочем, у Коркмаза и новый заокеанский клуб - далеко не «Кливленд». Скромная «Филадельфия».

ДИКСОН ИГРАТЬ НЕ БУДЕТ

Турки до последнего надеялись, что на домашнем первенстве континента сможет сыграть американец Бобби Диксон, при натурализации взявший себе громкий «псевдоним» Мухаммед Али. Реактивный темнокожий плеймейкер из «Фенербахче» даже принял участие в нескольких контрольных матчах этого лета (турки выиграли 6 встреч из 8, хотя соперники были в основном средние, а сборной Италии они уступили с разницей «-20»), но в оглашенной в среду итоговой заявке Диксона не оказалось - травма.

Без него в сборной оголилась позиция первого «номера». В стартовой пятерке ее может закрыть молодой (опять!) уроженец сербской Приштины Кенан Сипахи, но по ходу матчей дирижерские функции чаще берет на себя ветеран Синан Гюлер. Они с Эрденом - «дядьки» в этой команде.

Ну, а первая «скрипка» - это, конечно, Осман. Парень и «летает» высоко, и бросает прилично, и защищается здорово. Хотя, как вы, наверное, уже поняли, в этой сборной Турции матерых звезд гораздо меньше, чем в прежние годы. По составу у них над Россией нет совершенно никакого преимущества. Только пресловутое «свое поле», на котором столь молодая команда может как вдохновенно «полететь», так и благополучно «перегореть».

Вот и посмотрим. 1 сентября, в 21.00 по московскому времени. Напомним, что в группе D также играют сборные Сербии, Латвии, Бельгии и Великобритании. Из шести команд в плей-офф выходят четыре.

Основной состав сборной Турции на ЧЕ-2017

Сипахи (Бальбай) - Гюлер (Махмутоглу, Коксал) - Осман (Коркмаз) - Херсек (Адемир) - Эрден (Санли)

Тренер: Юфук Сарика

Результаты сборной Турции на крупнейших турнирах последних лет

ОИ-2016 – не участвовала

ЧЕ-2015 – 1/8 финала

ЧМ-2014 – 1/4 финала

ЧЕ-2013 – 1-й групповой этап