Марио Фернандес: Россия – великая сборная

Игроки сборной России – Марио Фернандес, Дмитрий Стоцкий и Владимир Ильин - после открытой тренировки поговорили с журналистами.

ФЕРНАНДЕС: ФИНАНСЫ ЦСКА? НЕ ВАЖНО, МЫ ДОЛЖНЫ ПОБЕЖДАТЬ

- Счастлив быть в сборной России. Это большая честь для меня, - начал защитник ЦСКА Марио Фернандес.

- Готовы дебютировать в игре с «Динамо»?

- Конечно, постараюсь сделать все, что от меня зависит.

- Не удивило, что сборная играет против клуба?

- Нет. Так случается. Мы настраиваемся как матч против обычной сборной.

- Показалось, что в одном из моментов Черчесов порекомендовал вам не так часто отдавать передачи вперед по флангу, а иногда возвращать мяч ближнему защитнику. Это действительно так?

- Не совсем помню, о каком моменте вы говорите. В одном из эпизодов, когда я отдал излишне сильный пас, он просил меня действовать в другом ключе. Но это не единственный раз, когда он просил меня что-то исправить. Тренер постоянно подсказывает. Это нормально. Моя задача – делать то, что он говорит.

- Многие вас считают железным игроком стартового состава сборной России. Согласны?

- Буду работать на пределе. Но не сказал бы, что уже сейчас я железно игрок стартового состава. Я не лучше, чем кто-либо другой. Буду стараться, а решать тренеру.

- По своему уровню вы могли бы заиграть и в сборной Бразилии. Не боитесь, что пожалеете о своем выборе?

- Скажу так: Россия - великая сборная. Когда мне представился шанс принять гражданство России, чтобы защищать цвета национальной команды, дважды не думал. Согласился сразу. Рад и горд, что меня позвали в такую сборную. Никакого отчаяния нет. Наоборот, счастье.

- Вы пропустили кубок конфедераций из-за операции на лице. Начало сезона играли в маске. Как обстоят дела сейчас?

- Да, после операции доктор сказал, что я обязан играть в маске. Иначе любой удар или неловкое движение – и нос бы разлетелся. Все пошло бы насмарку. Сейчас потихоньку отхожу от маски. На последней тренировке пробовал заниматься без нее.

- В последнем туре ЦСКА проиграл «Ахмату», было много споров по поводу судейства. Что скажите?

- Был очень тяжелый матч. Все видели, что мяч покинул пределы поля. Но мы не может изменить то, что уже случилось. Надо не опускать рук, продолжать играть. Все еще можно поправить.

- Какие задачи внутри команды ставят игроки ЦСКА? Известно, что у клуба есть сложности с финансированием.

- ЦСКА – большая и великая команда, поэтому задачи известны – всегда играем на победу. Не важно, в Лиге чемпионов или в чемпионате России. А финансовый вопрос давайте оставим для руководства. Дело игроков – побеждать в любом матче.

ИЛЬИН: МОГ ОКАЗАТЬСЯ В «ЗЕНИТЕ»

- Как здоровье? Последние тренировки вы ограничивались легкими пробежками, - первым делом спрашиваем у нападающего «Урала» Владимира Ильина.

- Есть небольшой дискомфорт. Сегодня, в четверг, будет обследование. Надеюсь, все хорошо, - говорит Ильин.

- Что происходит на тренировках?

- Много работы над тактикой. Атмосфера очень хорошая.

- Черчесов и Ромащенко постоянно просят игроков действовать быстрее, играть в одно-два касания. Это главное отличие от клубной работы?

- Да. Здесь все быстрее, интенсивнее.

- «Урал» удачно начал сезон. В чем секрет?

- В работе на тренировках. Жаль, что проиграли последний матч – «Локомотиву». Шли бы без поражений.

- Некоторых смущает, что сборная будет играть товарищеский матч против «Динамо». А вас?

- Никакой разницы нет. Для многих ребят это первый вызов в сборную. Приятно находится здесь, а с кем играть – значения нет.

- Вчера ваш конкурент – Заболотный из «Тосно» - играл в той команде, что была в манишках. Он будет основным форвардом в ближайшей игре?

- Манишки всем раздают. Станислав Черчесов говорил нам, чтобы мы не обращали внимания на это. И на сегодняшней тренировке, если вы заметили, все постоянно менялись манишками. Поэтому состав будет понятен только в день игры.

- Весной вы много забивали. После 8-и туров голов нет. В чем проблема?

- Начало сезона пропустил из-за травмы. Потом где-то невезение помешало, а где-то и сам в чем-то не доработал. Сейчас проведу работу над ошибками. И, надеюсь, исправлюсь.

- «Урал» играл в этом сезоне почти со всем лидерами. Кто произвел самое сильное впечатление?

- «Зенит». Почему? И сами играют очень хорошо, и другим дают. Приятно было с ними бороться.

- Правда, что вы могли оказаться в «Зените» этим летом?

- Какие-то движения были со стороны клуба, но не срослось.

СТОЦКИЙ: НА ФЛАНГЕ МНЕ УДОБНЕЙ

- Летом сообщалось, что вами интересовался ЦСКА. Правда?

- Узнаю эти новости, как и вы, из интернета. Я игрок «Уфы», у меня долгосрочный контракт, - говорит полузащитник Дмитрий Стоцкий.

- Какие впечатления от первых дней сборов?

- Рад, что оказался здесь. Это интересный опыт. Посмотрел, что такое сборная страны. Теперь хочется еще больше прибавлять, расти как футболист.

- На какой позиции вас видит Черчесов? Вы игрок универсальный.

- Пробовался и на фланге, и ближе к центру. Больше люблю играть на фланге. На левом или правом? Без разницы. Слева легче смещаться в центр, а справа – подавать.

- Вчера на допинг проверяли несколько игроков сборной России. Вас проверяли?

- Нет.