Марио Фернандес: Россия – великая сборная
Игроки сборной России – Марио Фернандес, Дмитрий Стоцкий и Владимир Ильин - после открытой тренировки поговорили с журналистами.
ФЕРНАНДЕС: ФИНАНСЫ ЦСКА? НЕ ВАЖНО, МЫ ДОЛЖНЫ ПОБЕЖДАТЬ
- Счастлив быть в сборной России. Это большая честь для меня, - начал защитник ЦСКА Марио Фернандес.
-
Готовы дебютировать в игре с «Динамо»?
- Конечно, постараюсь сделать все, что от меня зависит.
-
Не удивило, что сборная играет против
клуба?
- Нет. Так случается. Мы настраиваемся как матч против обычной сборной.
-
Показалось, что в одном из моментов
Черчесов порекомендовал вам не так
часто отдавать передачи вперед по
флангу, а иногда возвращать мяч ближнему
защитнику. Это действительно так?
- Не совсем помню, о каком моменте вы говорите. В одном из эпизодов, когда я отдал излишне сильный пас, он просил меня действовать в другом ключе. Но это не единственный раз, когда он просил меня что-то исправить. Тренер постоянно подсказывает. Это нормально. Моя задача – делать то, что он говорит.
-
Многие вас считают железным игроком
стартового состава сборной России.
Согласны?
- Буду работать на пределе. Но не сказал бы, что уже сейчас я железно игрок стартового состава. Я не лучше, чем кто-либо другой. Буду стараться, а решать тренеру.
-
По своему уровню вы могли бы заиграть
и в сборной Бразилии. Не боитесь, что
пожалеете о своем выборе?
- Скажу так: Россия - великая сборная. Когда мне представился шанс принять гражданство России, чтобы защищать цвета национальной команды, дважды не думал. Согласился сразу. Рад и горд, что меня позвали в такую сборную. Никакого отчаяния нет. Наоборот, счастье.
-
Вы пропустили кубок конфедераций из-за
операции на лице. Начало сезона играли
в маске. Как обстоят дела сейчас?
- Да, после операции доктор сказал, что я обязан играть в маске. Иначе любой удар или неловкое движение – и нос бы разлетелся. Все пошло бы насмарку. Сейчас потихоньку отхожу от маски. На последней тренировке пробовал заниматься без нее.
-
В последнем туре ЦСКА проиграл «Ахмату»,
было много споров по поводу судейства.
Что скажите?
- Был очень тяжелый матч. Все видели, что мяч покинул пределы поля. Но мы не может изменить то, что уже случилось. Надо не опускать рук, продолжать играть. Все еще можно поправить.
-
Какие задачи внутри команды ставят
игроки ЦСКА? Известно, что у клуба есть
сложности с финансированием.
- ЦСКА – большая и великая команда, поэтому задачи известны – всегда играем на победу. Не важно, в Лиге чемпионов или в чемпионате России. А финансовый вопрос давайте оставим для руководства. Дело игроков – побеждать в любом матче.
ИЛЬИН: МОГ ОКАЗАТЬСЯ В «ЗЕНИТЕ»
-
Как здоровье? Последние тренировки вы
ограничивались легкими пробежками,
- первым делом спрашиваем у нападающего
«Урала» Владимира
Ильина.
- Есть небольшой дискомфорт. Сегодня, в четверг, будет обследование. Надеюсь, все хорошо, - говорит Ильин.
-
Что происходит на тренировках?
- Много работы над тактикой. Атмосфера очень хорошая.
-
Черчесов и Ромащенко постоянно просят
игроков действовать быстрее, играть в
одно-два касания. Это главное отличие
от клубной работы?
- Да. Здесь все быстрее, интенсивнее.
-
«Урал» удачно начал сезон. В чем секрет?
- В работе на тренировках. Жаль, что проиграли последний матч – «Локомотиву». Шли бы без поражений.
-
Некоторых смущает, что сборная будет
играть товарищеский матч против «Динамо».
А вас?
- Никакой разницы нет. Для многих ребят это первый вызов в сборную. Приятно находится здесь, а с кем играть – значения нет.
-
Вчера ваш конкурент – Заболотный из
«Тосно» - играл в той команде, что была
в манишках. Он будет основным форвардом
в ближайшей игре?
- Манишки всем раздают. Станислав Черчесов говорил нам, чтобы мы не обращали внимания на это. И на сегодняшней тренировке, если вы заметили, все постоянно менялись манишками. Поэтому состав будет понятен только в день игры.
-
Весной вы много забивали. После 8-и туров
голов нет. В чем проблема?
- Начало сезона пропустил из-за травмы. Потом где-то невезение помешало, а где-то и сам в чем-то не доработал. Сейчас проведу работу над ошибками. И, надеюсь, исправлюсь.
-
«Урал» играл в этом сезоне почти со всем
лидерами. Кто произвел самое сильное
впечатление?
- «Зенит». Почему? И сами играют очень хорошо, и другим дают. Приятно было с ними бороться.
-
Правда, что вы могли оказаться в «Зените»
этим летом?
- Какие-то движения были со стороны клуба, но не срослось.
СТОЦКИЙ: НА ФЛАНГЕ МНЕ УДОБНЕЙ
-
Летом сообщалось, что вами интересовался
ЦСКА. Правда?
- Узнаю эти новости, как и вы, из интернета. Я игрок «Уфы», у меня долгосрочный контракт, - говорит полузащитник Дмитрий Стоцкий.
-
Какие впечатления от первых дней сборов?
- Рад, что оказался здесь. Это интересный опыт. Посмотрел, что такое сборная страны. Теперь хочется еще больше прибавлять, расти как футболист.
-
На какой позиции вас видит Черчесов? Вы
игрок универсальный.
- Пробовался и на фланге, и ближе к центру. Больше люблю играть на фланге. На левом или правом? Без разницы. Слева легче смещаться в центр, а справа – подавать.
-
Вчера на допинг проверяли несколько
игроков сборной России. Вас проверяли?
- Нет.