Артис Аболс: Автогонки – лучшее лекарство от адреналинового голода!

За рулем Артис Аболс

Наставник тольяттинской «Лады» Артис Аболс знаменит самым необычным хобби среди главных тренеров клубов КХЛ. Он – автогонщик! О своей второй любви латвийский специалист рассказал в эксклюзивном интервью «Советскому спорту».

АХ, ЭТА ЖЕЛТАЯ «ШЕСТЕРКА»!

Фанатеет Аболс от гонок на «Жигулях» и своего детища – желтой «шестерки» с 20-м номером на борту. Именно под ним Артис играл в хоккей. Правда, этим летом в Тольятти пошел слушок, что специалист подыскивает себе новенькую «семерку». Неужели прежний автомобиль пришел в негодность?

– Нет, с «шестеркой» все в порядке, – успокаивает Аболс. – Стоит в гараже у отца, и он периодически выгоняет ее во двор, чтобы прогреть мотор. Машина по-прежнему на ходу и готова к гонкам.

А мысль о «семерке» меня действительно посетила, только для другой цели – чтобы ездить на ней по родной Риге. Очень уж она мне нравится внешне. Хочу поставить на нее спортивный руль, литые диски. Сделать красивой. Но сначала надо отыскать ее, понять, где можно приобрести, прицениться. Это процесс не быстрый. К тому же, пока не до конца понимаю, будет ли «семерка» соответствовать требованиям Латвии по безопасности, смогу ли я ее зарегистрировать…

– Если все срастется, на такой раритетной машине вы, наверное, будете самым колоритным автовладельцем в Латвии?

– Вовсе нет! У нас еще многие передвигаются на «Жигулях». Даже на «копейках». Что же касается «семерки», которая давно снята с производства, то я решил, что где, как не в Тольятти еще можно найти ее новую.

«ВОДИТЬ НАУЧИЛСЯ ЕЩЕ В ШЕСТЬ ЛЕТ»

– Так что же для вас гонки? Выброс негатива?

– Нет, это – адреналин! Во время сезона его хватает, постоянно находишься в стрессовом состоянии, и хочется отдохнуть. Но когда приходит время отпуска, уже через три-четыре дня наступает адреналиновое голодание.

А еще гонки – это единственное место, где я не думаю о хоккее. Отключаюсь от него полностью. Мне просто нравится ездить. В шесть лет отец уже научил меня водить «Жигули». Придвигали сиденье до упора, так, что ноги доставали до педалей. На сиденье клали подушку. Смотрел вперед черед дырку в руле, сам переключал скорости. А отец сидел рядом и контролировал. Он у меня сам занимался автокроссом, участвовал в чемпионатах СССР по гонкам на грузовиках. Так что любовь к машинам пошла от него.

– Нет у вас ощущения, что при вашей-то любви к «Жигулям» в Тольятти вас привела сама судьба?

– Ну, три года назад я и представить не мог, что судьба занесет меня в Россию. Но… Никогда не говори «никогда». Поэтому спасибо генеральному директору клуба Владимиру Вдовину и спортивному директору Вадиму Макарову, что поверили в меня и дали шанс. Постараемся не подвести их в этом сезоне.

– Лето позади и, наверняка, у вас есть новые достижения на треке?

– Увы, но нет. В этом сезоне в гонках «ВАЗ-тус» – то есть вазовская тусовка, поменялись правила. Эти соревнования и прежде были хорошо организованы, в них были установлены серьезные технические требования к автомобилям, несмотря на то, что соревновались практически любители. А теперь правила стали еще жестче.

И раньше все машины должны были быть одинаковыми, нужны были спортивный каркас, спортивные сиденья, ремень безопасности, шлема и комбинезоны. Но теперь все требования гораздо серьезнее, так как там стали выше скорости. Я же весной был занят в сборной Латвии на чемпионате мира и не успел подготовить машину под новые требования. Так что остался летом без любимой отдушины. Но все равно съездил на гонки, посмотрел их с трибуны. На этот раз они проходили на новом треке в Риге.

– Но вы же вряд ли насовсем отказались от гонок?

– Я всегда за то, чтобы погонять, если есть возможность!

- Знаете ли вы, что около «Лада-Арены» есть картинговый трек? Может, вам стоит туда наведаться?

- Я люблю побегать вокруг дворца. И я все время на него поглядываю, да только никак не соберусь покататься. Хотя для этого нужно только заплатить деньги и удобно усесться в карте.

– Что же мешает?

– Отсутствие соперников. Ну, не одному же гонять, хочется посоревноваться. Вот только пока не нашел в команде единомышленников в этом деле.

«ОДИН РАЗ ПОЧТИ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ, ДРУГОЙ – ВСТАЛ НАБОК…»

– Часто ли вы попадали во время гонок в аварию?

– Осознанно бить соперников там нельзя, можно нарваться на дисквалификацию. Но в переделки, конечно, попадал. В первый раз в первой же своей гонке – накануне первого матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера рижского «Динамо» 17 ноября 2013 года.

Гоняли тогда по асфальту, и я почти перевернулся. Еще однажды встал набок. Но в такой ситуации гонка останавливается, и меня спокойно перевернули на колеса. А аварий было много. Самым же запоминающимся днем с этой точки зрения стал тот, когда я добрался до финала А. В него выходят только 10 лучших участников из 30. И для меня все тогда сложилось удачно. Причем домчался я до решающего старта без единой вмятины. А после заезда у меня на машине не осталось живого места, было помято буквально все.

– И не страшно вам при таких повреждениях машины иметь такое хобби?

– Чаще всего, нет, потому что скорости там не особо высокие. Да и защита установлена хорошая. Но я, конечно, понимаю, что автоспорт не может быть полностью безопасным. И все же это меня не останавливает – нехватка адреналина берет свое.

Однажды я гонялся летом на кольцевой трассе, для которой моя машина совершенно не предназначена. Поддавил педаль в пол и положил спидометр, на котором максимальная отметка 160 километров в час. Так что я не знаю, с какой скоростью на самом деле ехал. И вот там действительно понимаешь, что ошибаться нельзя, это не шутки. На одном из поворотов машину стало так дергать, что стоило большого труда ее успокоить. А еще в один момент расстегнулся ремень, пришлось на ходу подтягивать. Было, конечно, жутковато.

– Презентацию новой формы «Лады» в этом году словно специально для вас провели на автозаводе…

– Да, и я сразу присмотрел в холле установленную там «копейку». Вот только так и не смог до нее добраться. Мне долго рассказывали про новые автомобили, и когда я пошел в сторону раритета, вся команда уже ждала в автобусе. Пришлось спешить…