От чего умер Рич Пиана. Все версии смерти бодибилдера-фрика

Рич Пиана Фото: Instagram

«Советский спорт» написал о смерти звезды бодибилдинга Рича Пианы 25 августа – в тот день о кончине культуриста в Инстаграме сообщил его друг по тренировкам. Вечером того же дня смерть Пианы подтвердили официальные источники. Представитель клиники в 6 округе штата Флорида, куда культуриста доставили 10 августа в бессознательном сознании, заявил: «Пиана ушел от нас ранним утром, не приходя в сознание».

Причины смерти бодибилдера, за которым в Инстаграме следовали 1,2 миллиона поклонников, не разглашаются. Его подруга, Шанель Янсен, утверждает, что Пиана ударился головой в ванной во время стрижки. Медики говорят о передозировке наркотиками. Полиция заявляет об обнаружении 20 ампул со стероидами в доме бодибилдера.

«Советский спорт» - о всех версиях смерти «стероидного монстра», как нередко называли Пиану.

Травма





«Я буду помнить всегда, как я любила держаться его за руку. Я буду помнить всегда, как он просыпался и целовал меня в лоб. Я буду помнить всегда, что это была самая большая любовь в моей жизни», - написала в Инстаграме вечером 25 августа подруга Рича Пианы Шанель Янсен.

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Этот пост – вместе с заключением медэксперта из клиники, куда ранее доставили культуриста – стал первым официальным подтверждением смерти Пианы. Ранее в тот день о его кончине сообщил в своем Инстаграме бодибилдер Брэдли Мартин, партнер Рича по тренировкам. Но многие продолжали сомневаться и верили, что он жив - тем более, что ранее СМИ уже хоронили культуриста и затем опровергали это.

Пиану доставили в клинику 10 августа. В службу спасения позвонила его подруга Шанель. Она заявила, что культурист упал в собственной ванной, когда делал себе стрижку, и сильно ударился головой: «Он вдруг начал крениться набок, и я спросила: «Рич, ты ок?». Я увидела, что его глаза закатились, и затем он рухнул».

Шанель следовала указаниям по телефону и пыталась оказывать первую помощь потерявшему сознание культуристу. Однако реанимировать его ей не удалось: в том числе, по причине того, что Пиана был слишком тяжел и массивен для нее – Шанель было тяжело перевернуть его для оказания первой помощи.

Наркотики





Издание TMZ со ссылкой на источник в службе спасения сообщило: еще во время звонка у медиков возникло подозрение, что причиной обморока Пианы стала передозировка наркотическими препаратами.

Позже эта версия нашла свое косвенное подтверждение. Полиция и медики, которые прибыли в дом культуриста, обнаружили рассыпанный по столу белый порошок и кредитную карту со следами порошка. Источник в полиции заявил прессе, что порошок – предположительно, опиат.

В 911 подтвердили: одним из первых действий бригады спасения стало введение бессознательному Пиане двух доз «Наркана» - медикамента, который борется с наркотической передозировкой. «Наркан» не вернул культуриста в сознание. В тот же вечер в клинике 6 округа штата Флорида Пиану поместили в медицинскую кому.

Шанель Янсен позже заявила: «Я знала, что Рич ранее боролся с пристрастием к наркотикам. Я был уверена, что он победил свою зависимость. Я не знала, что он продолжает употреблять».

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Стероиды

Вместе с порошком полиция обнаружила в доме Пианы около 20 ампул с анаболическими стероидами. Источник в полиции позже заявил прессе, что речь идет о препаратах на основе тестостерона, которые культуристы используют для увеличения мышечной массы и силы.

Вероятнее всего, Пиана использовал тестостерон энантат – популярный стероид у бодибилдеров, который, впрочем, вместе с эффектом заметного прироста мускулатуры имеет ряд серьезных побочных эффектов. В их числе, гинекомастия – увеличение молочных желез у мужчин, атрофия яичек – подавление функций половых желез и их уменьшение в размерах.

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Сам Пиана не скрывал, что употребляет стероиды. По его словам, свой первый курс фармакологических препаратов он прошел в возрасте около 18 лет. Его общий стаж употребления стероидов – свыше двадцати лет.

В числе прочих, эксперты по силовому тренингу подозревали Пиану в употреблении имплантов и масел типа «синтол», которые, проникая под кожу, искусственно увеличивают мышцу. Бицепсы Пианы на пике формы в напряженном состоянии составляли 60-61 см, его плечи были неестественно круглыми и выпуклыми – все это, по мнению экспертов, достигается «синтолом» и т.н. «органическим стеклом», который раздувает мышцу изнутри.

Память





Шанель Янсен опубликовала видео на Youtube, где говорит, что Рича сразил сердечный удар. Но официального заключения о том, что послужило причиной его смерти, пока нет.

Мир бодибилдинга скорбит об уходе Пианы. «Он был как открытая книга и не боялся говорить на табуированные темы в бодибилдинге – будь то употребление стероидов или что-то иное. Его честная и бескомпромиссная позиция принесла ему множество поклонников и критиков», - написало авторитетное интернет-издание bodybuilding.com.

Ричу Пиане было 46 лет. Его самым успешным выступлением на соревнованиях по бодибилдингу было звание «Мистер Калифорния» в 1998 году. Пиана был владельцем бизнеса по производству спортивного питания и аксессуаров для тренинга, он появлялся в эпизодических ролях в кино. В своем последнем посте в Инстаграме, сделанном 10 августа за несколько часов до инцидента, который привел его к смерти, Пиана написал: «Для победы я отдавал все - чего бы это ни стоило».