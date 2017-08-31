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«И зачем же так гадко наезжать на Шарапову?» Американки опять атакуют Марию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мария Шарапова
Мария ШараповаФото: Gettyimages.ru

Мария Шарапова вышла уже в третий круг US Open, но конкурентки из мира тенниса не оставляют красавицу-блондинку в покое.

Американская теннисистка Коко Вандевеге, которая переиграла свою соотечественницу Элисон Риске и вышла во второй круг US Open, после своей победы решила почему-то проехаться по Марии Шараповой. И заявила следующее:

«Честно говоря, я не понимаю, что происходит. Вот Шараповой дали уайлд-кард. Как я знаю по своему опыту, это великолепная возможность для молодой теннисистки для того, чтобы она сделала широкий шаг вперед в карьере. Ну или для спортсменки, которая возвращается в большой теннис после травмы. Или просто девушке, которая вот-вот должна совершить прорыв, и организаторы хотят, чтобы это произошло на их турнире.

И я не понимаю, почему уайлд-кард дали Шараповой. Она не относится ни к одной из этих категорий. Она отбывала дисквалификацию за применение допинга. Я считаю, что лучше бы отдали приглашение какой-нибудь американской теннисистке. Можете назвать меня эгоисткой, но это моя точка зрения…»

Тут на пресс-конференции Вандевеге напомнили, что вообще-то на US Open не приехал ряд звезд. И появление Марии Шараповой наоборот, только подняло статус турнира. Так, на ее первом матче, который прошел на центральном корте имени Артура Эша, собралось больше 20 тысяч зрителей.

«Ну что вы, ребята начали отказываться от турнира позже – уже после того, как объявили, что Шарапова получает уайлд-кард, - с упрямством продолжила спорить Вандевеге. – Как можно связывать эти факты? Стэн Вавринка снялся раньше, как и Новак Джокович. Но на US Open, который входит в Большой шлем, и так будут продаваться билеты. Неужели кассовые сборы зависят от одного громкого имени? Что, из-за Шараповой продадут на 100 тысяч больше билетов? А если этого не произойдет, то проблема в раскрутке турнира и его рекламе. Вот над чем надо работать!»

Многие болельщики из США жестко ответили Вандевеге в соцсетях:

«И зачем же так гадко наезжать на Шарапову? Дайте ей вернуться в большой спорт. Она принимала не стероиды, а какой-то мельдоний. Аналог этого препарата и сейчас разрешен в Штатах».

«Представь себе, глупая Коко, что на Шараповой можно продать 100 тысяч билетов. Это лицо мирового тенниса. А если ты этого не понимаешь, то лучше не занимайся спортом».

«Держись, Мария! Не слушай конкуренток со злыми языками. Проходи как можно дальше на US Open, а лучше побеждай. И пусть они все замолчат!»

«А почему отдать уайлд-кард американской, а не русской теннисистке? Не слишком много ли ты хочешь, Коко?»

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