Громких переходов в РФПЛ ждать не стоит. Совсем-совсем?

Себастьян Дриусси и Леандро Паредес - самые дорогостоящие новички РФПЛ Фото: ФК «Зенит»

Корреспондент «Советского спорта» делится альтернативным мнением о скором закрытии летнего трансферного окна.

77 МИЛЛИОНОВ, ДЗЮБА И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ

Больше всех у нас этим летом на трансферном рынке потратил «Зенит» - 77 миллионов евро. И даже близко нет никого, кто высыпал на стол переговоров похожую сумму. Поэтому смело вычеркиваем питерцев из общего списка наших транжир, и высчитываем среднее арифметическое по лиге. Получается, что плюс-минус каждый клуб этим летом потратил 2,6 миллиона евро. И знаете, даже эта небольшая по футбольным меркам сумма не отражает финансовых реалий российского футбола.

Девять из 16-ти клубов, а это больше половины, не потратили этим летом на трансферы ни копейки. Да, были аренды, продажи, но никаких полноценных покупок. И речь не только о краевых «СКА-Хабаровске», «Урале» или, например, «Амкаре», но и вполне себе частных коллективах – «Тосно» и ЦСКА в их числе.

Денег нет. И, судя по экономическим трендам последнего времени, не будет. Некоторые финансовые группы теряют деньги, остальные – не могут нарастить производственные мощности в связи с ударившими пару лет назад санкциями, а третьи – просто смотрят на все это со стороны, как и прежде считая каждую копейку.

Нефтяной гигант «Газпром» и лично Алексей Миллер может и способен выкладывать по 5,3 миллиарда деревянных за перспективных аргентинцев. Сергей Галицкий уверенно готов тратить на парочку средних по уровню и стоимости новичков примерно в пять раз меньше. Леонид Федун – тоже. А остальные, будь ты хоть Евгений Гинер, нет. И это объяснимо: против экономических законов не попрешь.

В режиме затянутых поясов российский футбол живет уже несколько лет. И если и взорвется трансферная бомба в последний день летнего окна, то уж точно не на территории нашей широкой и бескрайней. А где-нибудь за бугром. Может, условный Мбаппе все-таки перейдет в «ПСЖ», в Англии состоятся еще несколько переходов по 40+ миллионов фунтов, в Испании наконец-то грянет гром. У нас же – аренды условного Дзюбы, покупка малоизвестного нашей публике Роши, пусть и за серьезные деньги, ну и на десерт что-нибудь из приевшегося – полу- или совсем бесплатные миграции неприметных футболистов в средненькие клубы.

ВАШИ ОЖИДАНИЯ ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ

Безусловно, хотелось бы увидеть, как на флажке ЦСКА подписывает качественного форварда под Лигу чемпионов. Как тот же Дзюба и , скажем, Смолов резко улетают в европейское турне, бросив здесь все. Как середняк из топ-5 лиг дешево продает одному из флагманов нашего футбола перспективного парня, который у всех на слуху. Как топ-игрок предпенсионного возраста в роли сбитого летчика из европейского гранда перебирается к нам пусть даже в аренду (Эдер – это вообще не топ).

Мечтать, как вы понимаете, можно бесконечно, ежеминутно придумывая в своем сознании очередной новостной сюжет для «Матч ТВ» и повод развести в Твиттере с десяток дискуссий в профессиональных и не очень кругах. И чтобы СМИ эту историю раскручивали, поднимая до небес, а затем сбрасывали в пропасть, как слабых и некрасивых детей в Спарте, пускаясь на поиски новой истории, повлекшей за собой терабайты трафика в угоду рекламодателей.

Но есть предчувствие, что в кабинетах и прочих канцелярских помещениях РФПЛ сегодня вечером будет тихо. Период дозаявок пройдет буднично. Ведь «Зенит» уже купил всех кого можно, «Спартак», не дай бог для галочки, приобрел бразильца за 12 миллионов евро, «Краснодар» отметился ранее, а «Рубин» понабрал игроков бесплатно.

Вся надежда на ЦСКА. Евгений Леннорович, сделайте нам красиво. Купите кого-нибудь, а. Чтобы интересно стало всем. И вам, и нам, и им.

А если этого не случится – никто особо и не расстроится. Это ведь наши проблемы, что мы там себе напридумывали. Верно?