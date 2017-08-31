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«В третьем круге Маше будет легче». Колонка Анны Чакветадзе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мария Шарапова после победы над Тимеа Бабош
Мария Шарапова после победы над Тимеа БабошФото: Gettyimages.ru

Экс-пятая ракетка мира, эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе – о победах Марии Шараповой, Светланы Кузнецовой и Екатерины Макаровой в третий день US Open.

О ШАРАПОВОЙ

Бабош было нечего терять. Видно, как она была настроена на игру с Шараповой. Видно, что в первом сете Тимеа играла лучше обычного. Она любит агрессивный теннис, сама часто атакует, и этим похожа на Марию. Просто сама Мария сильнее венгерки во всех компонентах. Но в стартовой партии у Маши мало что получалось. Возможно, сказалась усталость после поединка с Халеп – три сета, все-таки, кого хочешь вымотают. Но там и Симона порядком «наелась», только она теперь турнир смотрит дома, из Румынии. А Шарапова – продолжает играть. Важно не то, что ты устаешь. А сможешь ли держать необходимый уровень. И прибавить в нужный момент.

Мария – смогла.

Она долго не могла приноровиться к резанным ударам Бабош – любой такой мяч россиянка отправляла в сетку. Проблема решилась в середине второй партии. Как только Шарапова прибавила в силе собственных ударов, Тимеа потеряла этот козырь. На большой скорости хоть режь, хоть укорачивай – все без толку. Контролировать мяч при этом невозможно. В конечном счете, в нужный момент Мария снова включила характер – как это было и с Халеп. И характер помог ей победить. Необязательно показывать свой максимум с первых же геймов. Мастерство заключается в том, чтобы собраться на решающий отрезок. Как только Маша собралась – шансов выиграть у Бабош не осталось.

Конечно, шесть сетов в первых двух матчах – серьезная нагрузка. Но Шарапова теперь уверенна в себе. А третий круг ей должен даться легче. Соня Кенин серьезно прогрессирует, но у каждой девушки – свой потолок. Она и так вышла в третий круг «Большого шлема» - лучший результат в ее карьере. Теперь получит прекрасный опыт – игры с Шараповой… Но Соня – это не уровень Халеп, и даже не уровень Бабош. Думаю, тут все точно закончится в двух сетах в пользу Марии.

О КУЗНЕЦОВОЙ

Светлана любит заставить нас понервничать! Вот и у Вондроушовой отыграла три матчбола. Дожала, в итоге, чешку на тай-брейке третьей партии. Хотя начало турнира вышло сложным.

Но была объективная причина – у Кузнецовой болело левое запястье. Пришлось брать медицинский перерыв, звать на корт врача, тейповать руку… В таких условиях сложно играть на максимуме. Всегда подсознательно пытаешься сэкономить силы. С больной кистью сложнее резать, плюс не так контролируешь подброс, из-за чего страдает подача. Все это сыграло свою роль и осложнило Свете борьбу. Вопрос в том, что будет дальше? Из-за дождей она не сыграла свой первый матч во вторник. И потеряла выходной перед вторым кругом. Как она будет чувствовать себя сегодня против Куруми Нары? (этот матч пройдет в ночь на пятницу на по московскому времени). Успеет ли восстановиться? Надеюсь, все не так серьезно. У Кузнецовой есть физио, есть личный врач, который может ей помочь. Если со здоровьем все нормально, Света должна прибавить – японка недостаточно серьезная соперница, чтобы закрыть ей двери в третий круг. Если нет – нас опять ждет хождение по мукам.

О МАКАРОВОЙ

Катя сильно прибавила этим летом. Еще на Уимблдоне было видно – она постепенно находит себя. Там, во втором круге против Кузнецовой ей немного не хватило стабильности и сил во втором сете. Но потом был небольшой перерыв, и американскую серию Макарова начала блестяще – завоевала титул в Вашингтоне. Потом дошла до третьего круга в Торонто и Цинциннати, поднялась в рейтинге… Я видела ее матч первого раунда в Нью-Йорке, где Катя победила Мону Бартель6:1, 6:2. Задумалась – а ведь может дать бой и Возняцки! Пусть раньше Каролину ни разу не обыгрывала (счет личных встреч был 0:7 в пользу датчанки, - Прим. ред.). Пусть сама Каролина сейчас – пятая в мире.

Так в итоге и вышло.

Сейчас Макарова больше уверенна в себе. У нее есть понимание, что и как делать на корте. Она была в топ-10 рейтинга, играла полуфиналы «Больших шлемов» и привыкла ставить высокие цели, но неудачи выбили ее из колеи. Похоже, Катя в эту колею вернулась. И движется к тому, чтобы повторить прежние успехи. Хотя в Нью-Йорке у нее и непростая сетка – дальше встречаться с Карлой Суарес-Наваро, затем, возможно, с Венус Уильямс. Но если она продолжит играть так, как с Возняцки, то вполне может их победить.

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