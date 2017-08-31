«Спартак» решено добить? Странные календарные решения

Объединение «Фратрия» распространило информацию о том, что в РФПЛ при составлении календаря не обратили внимание на просьбы «Спартака». При этом был нарушен собственный же регламент. «Советский спорт» сообщает все подробности.

Итак, по имеющейся информации, во вторник, 29 августа «Спартак» направил в РФПЛ письмо с предложением назначить матчи команды против «Тосно» и «Урала» на 17 сентября и 1 октября соответственно. Сейчас они значатся на 16 и 30 сентября.

Сделано это было в связи с участием команды в Лиге чемпионов УЕФА. Напомним, что 13 сентября в 21:45 по московскому времени красно-белые играют в гостях со словенским «Марибором», а 26 сентября – дома с «Ливерпулем».

Формально команда играет через два дня на четвертый, а во втором случае – через три на четвертый. При этом в статье 64 регламента первенства России по футболу на нынешний сезон говорится дословно следующее: «Клубы, выступающие в Лиге чемпионов УЕФА имеют право на перенос соответствующих ближайших матчей чемпионата исключительно в пределах указанных в календаре чемпионата дат проведения соответствующего тура, а также дня накануне и дня после тура, при этом приоритет в определении даты проведения матча между участниками клубных соревнований УЕФА, имеют клубы, выступающие в Лиге чемпионов УЕФА».

Ясно, что команде необходимо как можно больше времени на восстановление и подготовку. Но руководство премьер-лиги это предложение проигнорировало, и официально назначило матч с «Тосно» на 16 сентября, а игру с «Уралом» — на 30 сентября. При этом матч с «Тосно» начнётся даже не вечером, а днём — 14:00.

Фратрия утверждает: отказ перенести игру на 17 сентября якобы связан с тем, что 17 сентября в Питере состоится матч «Зенита» против «Уфы». Он будет сыгран на другом стадионе, но организаторы категорически против проведения в городе двух матчей в один день.

Интересно, что отказавшись от предложения спартаковцев, премьер-лига откровенно нарушила собственный регламент.

Другими словами, при назначении дат проведения игр и «Тосно», и «Зенит» должны подстраиваться под участника Лиги чемпионов, а вовсе не наоборот.

«Советский спорт» обратился в РФПЛ за комментариями и планирует опубликовать их, как только они поступят.